6 món đồ nhà bếp chồng tặng - không đắt nhưng tôi dùng hơn 3 năm rồi vẫn chưa muốn thay

Có món đã dùng hơn 3 năm vẫn chưa cần thay, có món tôi thích tới mức phải mua thêm cái thứ hai. Dưới đây là 6 món đồ tôi muốn khoe – và rất có thể, bạn cũng sẽ muốn sắm ngay ít nhất một món!

1. Bộ khay đựng bằng thép không gỉ + giá đỡ tam giác

Món quà đầu tiên chồng tôi tặng sau khi chuyển vào căn bếp mới là bộ đĩa thép không gỉ đi kèm giá đỡ hình tam giác. Nhìn đơn giản thôi, nhưng dùng được cực nhiều việc:

- Làm đĩa đựng bánh bao, hoa quả, đậu rán

- Làm đĩa ăn nhỏ cho bữa cơm gia đình

- Thậm chí dùng để chuẩn bị đồ ăn mang đi

Khi không dùng, đĩa được xếp gọn vào giá, rất tiết kiệm không gian. Đĩa mỏng nhưng cứng cáp, không xước, không móp, trông không khác gì đồ nhà hàng nướng Hàn Quốc.

Tôi dùng hàng ngày, và đến giờ vẫn chưa hỏng chiếc nào.

2. Quả bóng lau tay hình chó con – vừa tiện vừa vui mắt

Món thứ hai có phần… “dễ thương quá mức”: Quả bóng lau tay hình chó lông xù, để cạnh bồn rửa bát. Nhìn thì tưởng đồ chơi, nhưng thật ra là khăn thấm nước siêu mềm, chỉ cần đưa tay vào nắm nhẹ là khô ráo.

Ưu điểm:

- Hút nước rất nhanh

- Trang trí góc bếp thêm sinh động

- Phù hợp nếu nhà có trẻ nhỏ

Tôi có vài lần dùng khi tay dính dầu, nên sau đó phải giặt kỹ. Nhược điểm duy nhất là hơi khó vệ sinh nếu bị bám dầu nhiều. Nhưng nhìn chung, một món đồ giúp tôi cảm thấy bếp cũng có thể “vui” hơn!

3. Kéo bếp nam châm tự phục hồi – gọn, bén và tiện

Chiếc kéo nhà bếp có từ tính này ban đầu tôi khá nghi ngờ, vì nghĩ chắc chỉ để cắt rau. Nhưng thực tế là nó cắt được cả gà, cá, xương nhỏ, lại cực kỳ dễ cầm tay.

Đặc biệt, kéo có thể dính lên mặt kim loại như tủ lạnh, máy hút mùi, giúp bếp gọn hơn mà không cần giá đựng riêng.

Tôi dùng gần 2 năm, vẫn bén, vẫn sạch. Nếu mất, chắc chắn tôi sẽ mua lại mẫu y chang.

4. Túi bảo quản thực phẩm bằng silicon tái sử dụng

Tôi từng tiếc tiền khi phải mua hộp thủy tinh đựng đồ ăn hoặc dùng túi zip xong là vứt. Nhưng từ khi có túi silicon tái sử dụng, tôi thấy mình tiết kiệm hơn hẳn.

Dùng để:

- Bảo quản rau, thịt, đồ ăn thừa

- Ướp thịt, ướp gà – chỉ cần đổ gia vị rồi bóp đều

- Cất đồ trong tủ lạnh hoặc tủ đông

Túi có khoá kéo kín khí, dễ rửa, và không bám mùi như túi nylon. Tôi dùng gần 1 năm vẫn chưa hỏng cái nào.

5. Thìa gỗ cán dài – nhỏ mà có võ

Nghe thì đơn giản, nhưng chiếc thìa gỗ dài này là "trợ thủ" không thể thiếu mỗi lần nấu canh, hầm xương.

- Đầu thìa nhỏ → khuấy canh không bắn nước

Cán dài → không lo nóng tay khi nấu lâu

Dùng để múc đồ ăn cũng rất tiện nếu ăn một mình

Tôi có tới 4 chiếc trong ngăn kéo – và từng tặng cho mẹ chồng 2 cái. Món nhỏ nhưng đáng tiền.

6. Máy lọc nước thẩm thấu ngược đặt dưới bồn rửa

Đây là món “đắt nhất” trong danh sách. Chồng tôi quyết lắp máy lọc nước RO đặt gọn dưới bồn rửa – để cả nhà có thể uống nước trực tiếp từ vòi.

Tôi từng do dự vì nghĩ phải thay lõi lọc hàng năm (chi phí vài trăm nghìn). Nhưng sau một năm sử dụng:

- Không còn phải mua nước bình

- Tiện khi nấu ăn, pha sữa, pha trà

- Nước uống an toàn, không mùi lạ

Tính ra, tiết kiệm chi phí nước đóng chai và đỡ mệt mỗi lần khệ nệ khiêng bình nước.

Kết: Không cần đồ đắt – chỉ cần chồng tinh ý là bếp đã "ấm" hơn rất nhiều

6 món đồ kể trên, có món chỉ vài chục ngàn, có món hơn 5 triệu. Nhưng điểm chung là được tặng từ tấm lòng, và được dùng tới tận bây giờ mà chưa muốn thay.

Với tôi, một căn bếp đẹp không phải nhờ đồ cao cấp – mà nhờ những món đồ nhỏ nhưng khiến mình thấy được quan tâm mỗi ngày.

Nếu bạn cũng đang muốn sắm thêm vài món tiện dụng cho bếp, hãy thử từ những món đơn giản như vậy. Chưa chắc phải đắt tiền mới là đáng tiền.