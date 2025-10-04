6 món đồ bếp tiện hết phần thiên hạ, ai chưa mua thì đúng là phí

Có những món đồ bếp nhìn qua tưởng thừa thãi, thế nhưng khi dùng rồi mới thấy đúng là "nhỏ mà có võ". Đây là 6 lựa chọn đáng để cân nhắc nếu muốn căn bếp gọn gàng, sạch sẽ và việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn.

1. Nắp chống trào

Khi nấu cháo hay nấu canh thường dễ bị bọt sôi tràn ra, làm bẩn cả bếp. Lúc này, nắp chống trào sẽ giải quyết gọn gàng tình huống "nan giải". Thiết kế đơn giản với lỗ thoát hơi nhỏ ở giữa, khi bọt sắp dâng lên chỉ cần đậy lại, toàn bộ bọt khí sẽ nhanh chóng xẹp xuống. Nhờ vậy không cần đứng canh bếp liên tục.

Kinh nghiệm chọn: Nên ưu tiên chất liệu silicon chịu nhiệt để đảm bảo sự tiện lợi, an toàn.

2. Muỗng vớt mì cỡ nhỏ

Thoạt nhìn không khác mấy so với vá lưới thông thường, nhưng nhờ kích thước nhỏ gọn nên chiếc muỗng này cực kỳ tiện cho một khẩu phần ăn. Có thể dùng để vớt mì, há cảo, hoành thánh hay cả đồ chiên rán đều hợp. Điểm cộng là phần móc gài giúp treo vào miệng nồi, không sợ trượt xuống.

Kinh nghiệm chọn: Nên chọn loại làm bằng chất liệu inox hoặc nhựa chịu nhiệt.

3. Rổ quay làm ráo rau củ

Làm salad mà rau còn dính nước sẽ khiến sốt bị loãng, ăn kém ngon. Rổ quay ly tâm giúp rau ráo sạch chỉ sau vài vòng xoay, giữ độ giòn ngọt khi trộn sốt. Ngoài ra, rổ còn hữu ích khi làm ráo rau luộc, vừa giúp nguội nhanh vừa tránh bắn dầu khi xào.

Kinh nghiệm chọn: Nên mua loại dung tích vừa cho 3 đến 4 người, thiết kế quay bằng tay dễ vệ sinh.

4. Thanh nam châm treo dao

Thay vì để dao trong khối gỗ dễ ẩm mốc, thanh nam châm gắn tường vừa tiết kiệm diện tích, vừa sạch sẽ. Dao bám chắc nhờ lực hút mạnh, dễ lấy, dễ cất và không tạo góc khuất khó vệ sinh. Căn bếp nhờ vậy cũng trông gọn gàng, hiện đại hơn.

Kinh nghiệm chọn: Nên chọn loại bắt vít cố định để đảm bảo chắc chắn, chiều dài tùy nhu cầu sử dụng của gia đình.

5. Kéo cắt hành nhiều lưỡi

Một dụng cụ tưởng chừng "làm màu" nhưng lại tiết kiệm khối thời gian. Chỉ cần cắt một lần đã có ngay hành lá nhỏ đều, có hộp hứng đi kèm để không bị rơi vãi. Lưỡi kéo tháo rời được nên việc rửa sạch cũng đơn giản. Với loại kéo này, không cần thớt và dao khi chuẩn bị hành hay rau thơm nữa.

Kinh nghiệm chọn: Nên chọn loại có thể tháo rời lưỡi kéo.

6. Túi lọc rác bồn rửa dùng một lần

So với lưới inox truyền thống, loại túi nylon dùng một lần tiện lợi và hợp vệ sinh hơn nhiều. Sau khi rửa bát chỉ cần nhấc cả túi rác bỏ đi, không phải động tay vào thức ăn thừa. Chi phí tính ra chỉ vài trăm đồng một ngày, quá rẻ cho sự tiện dụng.

Kinh nghiệm chọn: Chọn loại có mắt lưới dày vừa phải, giữ được rác mà vẫn thoát nước nhanh.

Theo Toutiao