6 mẹo rán trứng mềm xốp thơm ngon, không dính chảo mà nhiều người chưa biết

Trứng rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy đây là món ăn đơn giản nhưng để có được đĩa trứng rán mềm xốp, thơm ngon và không dính chảo thì phải có một số bí quyết nhỏ mà không phải ai cũng biết.

Các mẹo rán trứng mềm xốp thơm ngon, không dính chảo

Nhiều người khi rán trứng thường gặp tình trạng trứng bị cháy cạnh, bề mặt khô cứng hoặc dính chảo khó gỡ. Dưới đây là một số mẹo rán trứng ngon cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn có món ăn chuẩn vị như ngoài hàng.

Chọn trứng tươi ngon

Chọn trứng thật tươi là điều đầu tiên trong các mẹo rán trứng ngon. (Ảnh: Adobe)

Chất lượng trứng quyết định phần lớn độ ngon của món ăn. Trứng tươi khi rán sẽ dậy mùi thơm, lòng trắng trong và khi đánh bông sẽ dễ nổi bọt, tạo độ xốp. Để chọn trứng ngon, bạn có thể soi trứng dưới ánh sáng, nếu thấy lòng đỏ tròn, lòng trắng đặc và không có vết đen là trứng còn mới. Ngoài ra, trứng tươi khi lắc nhẹ sẽ không phát ra tiếng kêu lộc cộc.

Đánh trứng đúng cách

Trước khi rán, hãy đánh trứng thật đều tay. Mẹo nhỏ là bạn nên dùng đũa hoặc phới lồng đánh trứng theo một chiều, vừa đánh vừa đưa tay nhanh để tạo nhiều bọt khí. Lượng bọt khí càng nhiều thì trứng rán khi chín càng bông và xốp. Ngoài ra, có thể cho thêm một chút muối, hạt nêm hoặc nước mắm để trứng thêm đậm vị.

Đánh đều tay - một bí quyết rán trứng mềm xốp, thơm ngon. (Ảnh: Shutterstock)

Thêm nước hoặc sữa tươi

Một bí quyết rán trứng mềm xốp được nhiều đầu bếp áp dụng là cho thêm một chút sữa tươi không đường hoặc một ít nước lọc (khoảng 1 – 2 thìa canh). Khi chiên, sữa và nước sẽ tạo hơi ẩm, giúp trứng không bị khô, giữ được độ mềm mượt.

Một số người còn thêm chút bột bắp hoặc bột mì pha loãng để tăng độ phồng và giữ trứng không dễ vỡ khi lật.

Xử lý chống dính

Để rán trứng không bị dính chảo, bước làm nóng chảo và xử lý dầu ăn rất quan trọng. Bạn nên làm nóng chảo trước rồi mới cho dầu, lượng dầu vừa đủ láng mặt chảo, không quá ít khiến trứng khô, cũng không quá nhiều gây ngấy. Khi dầu bắt đầu sôi lăn tăn thì hạ lửa vừa, sau đó mới đổ trứng vào.

Ngoài ra, với chảo chống dính đã cũ, bạn có thể lót một lớp hành lá hoặc cà chua thái lát mỏng dưới đáy trước khi rán, vừa chống dính vừa làm món ăn hấp dẫn hơn.

Điều chỉnh lửa hợp lý

Nhiều người thường rán trứng ở lửa lớn khiến bề mặt nhanh vàng nhưng bên trong chưa kịp chín, dễ bị khô hoặc cháy cạnh. Cách tốt nhất là rán ở lửa vừa, để trứng chín từ từ, giữ được độ mềm xốp. Khi trứng bắt đầu se mặt, bạn có thể dùng đũa hoặc xẻng gạt nhẹ xung quanh để tạo hình và dễ lật.

Mẹo rán trứng mềm xốp thơm ngon: Điều chỉnh lửa hợp lý. (Ảnh: Shutterstock)

Tăng hương vị bằng phụ liệu

Một mẹo rán trứng ngon khác là kết hợp với các nguyên liệu phụ như hành lá, hành tây, cà chua, thịt băm, nấm hoặc rau củ thái nhỏ. Những nguyên liệu này không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn tạo mùi thơm, làm trứng xốp và ngon miệng hơn.

Trứng gà màu nâu và màu trắng loại nào tốt hơn?

Trên thực tế, nhiều yếu tố gây ra màu sắc vỏ trứng khác nhau, nhưng yếu tố quan trọng nhất là giống gà khác nhau. Trứng của các giống gà mái khác nhau có thể có vỏ trứng màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào loại sắc tố được tạo ra trong cơ thể gà mái. Ví dụ, sắc tố trong vỏ trứng màu nâu chủ yếu là do “protoporphyrin IX” được tạo ra từ heme.

Các lý do khác khiến vỏ trứng có màu sắc khác nhau cũng bao gồm tuổi của gà mái. Nếu một con gà mái ban đầu đẻ trứng màu nâu trở nên già hơn, thì màu sắc của trứng do những con gà đó đẻ sẽ nhạt hơn.

Ngoài ra, chế độ ăn, môi trường sống của gà, mức độ căng thẳng cũng có thể khiến màu sắc trở nên đậm hơn hoặc nhạt hơn.

Các nhà khoa học làm thí nghiệm để xác định liệu màu sắc của vỏ trứng có tác động khác nhau đến chất dinh dưỡng của trứng hay không. Họ phát hiện ra rằng màu sắc của vỏ trứng không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc thành phần dinh dưỡng.

Mặc dù màu sắc của vỏ trứng không ảnh hưởng đến mùi vị nhưng thức ăn mà gà ăn, độ tươi của trứng và cách chế biến đều có thể tạo ra sự khác biệt về mùi vị và độ ngon. Ví dụ, trứng của gà mái ăn nhiều chất béo thường ngon hơn trứng của gà mái ăn ít chất béo. Ngoài ra, trứng bảo quản càng lâu thì khả năng mất đi mùi vị thơm ngon càng lớn.