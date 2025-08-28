Trong dân gian, người ta thường gọi cá cơm trắng hoặc dùng loại cá tương tự cá mờm sữa là “nhân sâm dưới nước” bởi toàn thân đều là báu vật. Nhỏ bé, trong suốt và mềm mại, cá cơm trắng chứa hàm lượng protein cao, chất béo thấp, giàu vitamin, khoáng chất và đặc biệt nổi bật với lượng canxi vượt trội. Chính vì thế, đây là loại thực phẩm cực kỳ lý tưởng để bổ sung dinh dưỡng cho người già giúp xương khớp chắc khỏe, và cho trẻ em hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng.

Điểm cộng lớn nhất của cá cơm trắng chính là không có xương dăm, không có vảy, khi chế biến có thể ăn nguyên con mà không lo hóc xương. Thịt cá ngọt, thơm, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau. Người nội trợ chỉ cần vài bước đơn giản đã có thể tạo nên một món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Trong kho tàng món ngon từ cá cơm trắng, nổi bật nhất phải kể đến cá cơm trắng chiên trứng. Đây là món ăn dân dã nhưng lại rất “đưa cơm”, hương vị hấp dẫn mà cách làm lại cực kỳ đơn giản.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Cá cơm trắng: 150g, trứng gà: 5 quả, hành lá: 1 nhánh, gừng: 2 lát

- Dầu ăn, muối, tiêu trắng vừa đủ

Cách chế biến

Sơ chế cá cơm trắng: Rửa sạch cá với nước, nhẹ nhàng loại bỏ tạp chất. Chuẩn bị nồi nước sôi, cho gừng vào rồi thả cá vào chần trong 1 phút. Bước này giúp cá bớt tanh và giữ được hình dạng khi nấu.

Đánh trứng: Đập trứng vào bát, thêm muối và tiêu, đánh đều. Cho hành lá thái nhỏ vào trộn cùng. Trộn cá với trứng: Vớt cá cơm trắng đã ráo nước cho vào bát trứng, đảo nhẹ để cá phân bố đều.

Chiên vàng: Đun nóng dầu trong chảo, khi dầu bắt đầu bốc hơi nhẹ thì đổ hỗn hợp trứng - cá vào. Dàn đều thành hình tròn, để lửa vừa. Khi trứng bắt đầu se mép, nhẹ nhàng trở mặt để vàng đều hai bên.

Hoàn thiện: Chiên đến khi trứng chín vàng óng, mùi thơm lan tỏa thì tắt bếp. Dùng xẻng cắt thành từng miếng vừa ăn, bày ra đĩa.

Lưu ý nhỏ

- Chần cá không quá lâu để giữ độ ngọt và mềm.

- Khi chiên, nên dùng lửa vừa để trứng chín đều, tránh cháy ngoài sống trong.

- Trở mặt đúng thời điểm để miếng trứng cá vàng đều, đẹp mắt.

Món cá cơm trắng chiên trứng khi hoàn thành có màu vàng ươm, thơm ngậy, miếng trứng mềm mà không ngấy, kết hợp cùng vị ngọt tự nhiên của cá cơm trắng, rất dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Đây là món ăn phù hợp cho cả bữa sáng, bữa chính, hay thậm chí là món ăn thêm trong mâm cơm gia đình.

Cá cơm trắng tuy nhỏ bé nhưng lại là “báu vật” trong ẩm thực. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể mang đến một món ngon vừa dân dã, vừa bổ dưỡng cho người thân.

Chúc bạn thực hiện thành công!