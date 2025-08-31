Bạn có đang rơi vào"vòng luẩn quẩn của việc ăn kiêng? Tưởng rằng cứ ăn ít là sẽ giảm cân, nhưng kết quả lại không như ý. Hàng triệu phụ nữ đang phải đối mặt với nỗi khổ tâm này: ăn uống rất chừng mực, nhưng cân nặng và nhất là vùng bụng dưới vẫn cứ "lì lợm" không giảm.

Việc tăng cân bất chấp không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân chung như ăn sai thực phẩm, bữa chính ăn ít nhưng ăn phụ vô tội vạ, cơ thể hấp thu kém hay thiếu vận động. Tuy nhiên, đối với phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, vấn đề này còn phức tạp hơn nhiều, do sự kết hợp của nhiều yếu tố sinh học.

Nếu bạn đang bước vào giai đoạn này và cảm thấy bất lực trước cân nặng, những lý do dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ thể mình:

1. Sự thay đổi hormone

Đây là lý do chính và quan trọng nhất. Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nồng độ estrogen trong cơ thể phụ nữ giảm mạnh. Hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ chất béo. Khi estrogen giảm, chất béo không còn tích tụ ở đùi và hông mà có xu hướng di chuyển và tập trung ở vùng bụng dưới. Mặc dù bạn ăn ít, cơ thể vẫn "chuyển hướng" để dự trữ mỡ ở những vị trí không mong muốn.

Ảnh minh họa

2. Quá trình trao đổi chất chậm lại

Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất (metabolism) tự nhiên sẽ chậm lại. Điều này có nghĩa là cơ thể đốt cháy ít calo hơn để duy trì các chức năng sống. Dù bạn vẫn giữ nguyên khẩu phần ăn như thời còn trẻ, nhưng lượng calo nạp vào lại không được đốt cháy hết, dẫn đến việc tích tụ mỡ thừa. Phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, đặc biệt khi quá trình trao đổi chất bị ảnh hưởng bởi hormone, càng dễ gặp phải tình trạng này.

3. Mất khối lượng cơ bắp

Từ tuổi 30 trở đi, khối lượng cơ bắp của chúng ta bắt đầu giảm dần một cách tự nhiên. Cơ bắp là "lò đốt" calo lớn nhất của cơ thể, ngay cả khi bạn không vận động. Khi lượng cơ bắp giảm, lượng calo đốt cháy mỗi ngày cũng giảm theo. Điều này càng làm trầm trọng thêm vấn đề trao đổi chất chậm, khiến bạn dễ dàng tăng cân ngay cả khi ăn rất ít.

4. Chất lượng giấc ngủ kém

Ảnh minh họa

Mất ngủ là một trong những triệu chứng "kinh điển" của giai đoạn tiền mãn kinh, do các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm gây ra. Thiếu ngủ không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng. Khi bạn thiếu ngủ, cơ thể sẽ sản xuất nhiều hormone cortisol (hormone căng thẳng) và ghrelin (hormone kích thích thèm ăn), đồng thời làm giảm leptin (hormone gây no). Sự mất cân bằng này khiến bạn luôn cảm thấy đói, thèm đồ ngọt và chất béo, dẫn đến việc ăn vặt không kiểm soát.

5. Tích nước và đầy hơi

Sự biến động của hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh có thể khiến cơ thể dễ dàng bị tích nước. Tình trạng này không chỉ làm bạn cảm thấy đầy hơi, khó chịu mà còn khiến cân nặng tăng lên một cách giả tạo. Bạn có thể không tăng mỡ, nhưng con số trên bàn cân lại không hề "dễ chịu" một chút nào.

6. Căng thẳng kéo dài

Ảnh minh họa

Giai đoạn tiền mãn kinh thường đi kèm với nhiều áp lực về công việc, gia đình và sức khỏe, dẫn đến căng thẳng kéo dài. Khi bị stress, cơ thể sẽ giải phóng hormone cortisol. Cortisol không chỉ làm tăng cảm giác thèm ăn mà còn khiến cơ thể có xu hướng tích trữ chất béo, đặc biệt ở vùng bụng dưới, như một cơ chế sinh tồn. Đây là lý do vì sao nhiều chị em phụ nữ ăn kiêng rất nghiêm túc nhưng chỉ cần một vài ngày căng thẳng là cân nặng lại tăng vọt.