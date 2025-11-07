Thắp hương là nét đẹp tâm linh lâu đời trong văn hoá Việt, thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ tổ tiên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi sai tưởng nhỏ mà lại bị xem là phạm thờ, ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc trong nhà. Dưới đây là 6 lỗi sai phổ biến khi thắp hương mà bạn nên tránh để không mất lòng bề trên.

1. Thắp hương bằng lửa từ gas

Nhiều người tiện tay dùng bật lửa gas hoặc bếp để châm hương, nhưng theo quan niệm dân gian, đây là điều kiêng kỵ. Lửa từ gas là tà hỏa, mang năng lượng dương mạnh, làm mất sự thanh tịnh của không gian thờ cúng. Thay vào đó, nên dùng diêm hoặc nến để thắp hương, vừa trang trọng vừa giữ được sự cân bằng âm dương.

2. Thắp hương số lượng tùy tiện

Số nén hương không phải thích bao nhiêu cũng được. Mỗi con số đều mang ý nghĩa riêng:

1 nén thể hiện lòng thành một dạ

3 nén tượng trưng cho Tam giới Trời Đất Người

5 nén mang ý nghĩa cân bằng ngũ hành, cầu bình an

Trong khi đó, số chẵn lại tượng trưng cho sự chia cắt, dễ khiến tài lộc phân tán. Vì vậy, nên thắp số lẻ để giữ vượng khí tròn đầy.

3. Để chân hương quá đầy mà không tỉa

Bát hương quá đầy không hề là nhiều lộc, mà lại dễ sinh tạp khí, làm tán vượng khí trong nhà. Theo phong thủy, nên tỉa chân hương định kỳ mỗi tháng, đặc biệt là trước ngày Rằm, mùng Một hoặc cuối năm. Khi tỉa, chỉ giữ lại 7, 9 hoặc 13 chân hương, còn lại nên hóa sạch sẽ, không vứt bừa bãi.

4. Thắp hương xong không chắp tay khấn hoặc vái qua loa

Nhiều người cắm hương rồi bỏ đi ngay, cho rằng có hương là được. Nhưng thực ra, nghi thức quan trọng nhất nằm ở tấm lòng và lời khấn. Sau khi thắp, nên chắp tay thành kính, khấn nguyện điều thiện lành. Không cần đọc bài khấn dài dòng, chỉ cần thật tâm, hướng thiện là đủ để bề trên chứng giám.

5. Đốt hương thơm hóa chất hoặc hương tẩm màu

Hương quá thơm, khói dày, màu sặc sỡ thường là loại hương tẩm hương liệu công nghiệp, chứa nhiều hóa chất độc hại. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, loại hương này còn bị xem là làm ô uế không gian thờ, khiến năng lượng tâm linh không thông suốt. Tốt nhất, nên chọn hương trầm, hương quế, hương mộc tự nhiên, mùi dịu và thanh, giữ được sự an lành cho không gian thờ tự.

6. Thắp hương khi tâm trạng bực bội, vội vàng

Theo quan niệm phong thủy, tâm thế của người thắp hương quyết định năng lượng của nghi lễ. Nếu bạn thắp hương khi đang tức giận, lo lắng hoặc vội vã, năng lượng xấu đó sẽ nhiễm vào khói hương, khiến lời khấn khó linh nghiệm. Trước khi thắp hương, hãy hít sâu, bình tâm, để tâm hướng thiện. Đó mới là sự tôn kính thật sự dành cho bề trên.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo