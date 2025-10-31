Ngày Rằm hàng tháng (ngày 15 Âm lịch) là một trong những ngày thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm cửa Địa phủ mở, đồng thời là lúc nhật nguyệt giao hòa, mang lại nguồn năng lượng dồi dào, rất thích hợp để thực hiện các nghi thức tâm linh.

Tuy nhiên, việc thắp hương ngày Rằm không đơn giản chỉ là đốt nén nhang. Để lòng thành được chứng giám và thu hút tối đa tài lộc, gia chủ cần đặc biệt chú ý đến các yếu tố phong thủy. Dưới đây là 10 lưu ý "vàng" mà bạn cần ghi nhớ:

1. Thời điểm thắp hương quan trọng nhất

Ngày Rằm, thời điểm linh thiêng nhất để thắp hương là từ sáng sớm đến trước 12 giờ trưa (giờ Ngọ). Cúng Rằm sau giờ Ngọ, đặc biệt là sau 17 giờ chiều, được xem là không tốt vì lúc này dương khí đã suy giảm, âm khí bắt đầu thịnh, dễ chiêu mời những vong linh không tốt lành. Trừ khi có những trường hợp đặc biệt, gia chủ nên cố gắng hoàn thành lễ cúng vào buổi sáng.

2. Số nén hương chuẩn phong thủy

Nên thắp số lẻ nén hương (1, 3, 5, 7, 9) vì số lẻ tượng trưng cho Dương, thể hiện sự sinh sôi, phát triển và kết nối với Thần Phật, Tổ tiên.

- 1 nén: Thường dùng cho thắp hương hàng ngày, thể hiện lòng thành kính đơn giản.

- 3 nén: Là số phổ biến nhất, tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân (Trời - Đất - Con người), hoặc Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng).

- 5 nén: Tượng trưng cho Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), cầu xin sự bảo hộ toàn diện.

Tuyệt đối tránh thắp số chẵn (2, 4, 6...) vì chúng tượng trưng cho Âm, không phù hợp với nghi thức thờ cúng mong cầu may mắn.

3. Trang phục khi thắp hương

Khi cúng lễ, gia chủ cần mặc trang phục lịch sự, kín đáo, sạch sẽ, tốt nhất là áo dài tay. Điều này thể hiện sự tôn kính tuyệt đối với người đã khuất và các bậc thần linh. Tránh mặc quần áo quá hở hang, luộm thuộm hoặc có màu sắc quá lòe loẹt, thiếu trang nghiêm.

4. Bàn thờ phải luôn sạch sẽ, thoáng đãng

Trước ngày Rằm, bàn thờ phải được lau dọn sạch sẽ. Cần dùng khăn sạch và nước ấm pha gừng để lau bàn thờ và các đồ thờ cúng. Lưu ý: Không xê dịch bát hương khi đang lau dọn, nếu cần di chuyển, phải thực hiện nghi thức xin phép cẩn thận. Bàn thờ sạch sẽ, không bụi bặm hay rác rưởi mới là nơi đón nhận phúc khí.

5. Tuyệt đối không dùng đồ giả, đồ đã qua sử dụngg

Mâm cúng ngày Rằm phải là hoa quả, đồ lễ tươi mới.

- Hoa: Phải là hoa tươi, nên dùng hoa cúc vàng, hoa sen, hoa huệ.

- Quả: Phải là trái cây tươi, nguyên vẹn, tránh dùng quả giả, quả đã héo úa hoặc chín nẫu.

- Hương: Phải dùng loại hương sạch, có mùi thơm tự nhiên, không độc hại.

Sử dụng đồ giả, đồ cũ bị coi là thiếu tôn trọng và giảm đi sự linh thiêng của buổi lễ.

6. Không cắm que hương vòng trực tiếp vào bát hương

Nhiều người có thói quen cắm hương vòng đã thắp dở hoặc chưa cháy hết vào bát hương. Điều này là cấm kỵ vì có thể gây cháy nổ, và theo phong thủy, tạo ra sự hỗn loạn, không thanh tịnh trong bát hương, làm ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an của gia đình. Hương vòng cần được đặt trong lư hoặc đỉnh trầm riêng.

7. Tránh dùng miệng thổi tắt lửa nhang

Khi tàn nhang hoặc hương bắt lửa, tuyệt đối không dùng miệng để thổi tắt. Hành động này bị xem là sự bất kính, ô uế đối với thần linh và tổ tiên. Gia chủ nên dùng tay phẩy nhẹ hoặc dùng quạt giấy sạch để làm tắt lửa.

8. Vị trí thắp hương

Nên thắp hương theo thứ tự:

- Bàn thờ Thần Phật (nếu có)

- Bàn thờ Gia Tiên

- Bàn thờ Thần Tài/Thổ Địa.

Điều này thể hiện sự tôn ti trật tự và lòng thành được truyền đạt một cách rõ ràng. Khi thắp hương ngoài trời, nên chọn vị trí sạch sẽ, cao ráo, tránh đặt mâm cúng dưới đất hoặc nơi gần thùng rác.

9. Giữ không gian tĩnh lặng, tránh tranh cãi

Khi cúng Rằm, gia chủ cần giữ tâm thanh tịnh, tránh nói lời thô tục, tranh cãi, mắng mỏ người khác. Không khí cúng bái cần sự trang nghiêm, tĩnh lặng để kết nối tâm linh. Nếu có trẻ nhỏ, nên giữ các bé yên tĩnh, không để các bé chạy nhảy, đùa nghịch xung quanh khu vực thờ cúng.

10. Không đặt đồ lễ mặn sát cạnh bát hương

Nếu cúng lễ mặn (thịt, gà, xôi...), đồ lễ cần được đặt trên mâm riêng, không nên đặt quá gần hoặc sát với bát hương và các vật phẩm thờ Phật/Thần (như tượng Phật, đài nến, chén nước...). Đặc biệt, không dùng đồ lễ mặn cúng Phật. Phải có sự phân biệt rõ ràng giữa lễ chay cúng Phật và lễ mặn cúng Gia Tiên.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)