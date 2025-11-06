Trong đời sống tâm linh của người Việt, thắp hương không chỉ là nghi thức cúng bái mà còn là cách giao hòa giữa người trần và thế giới vô hình. Hương khói được xem như sợi dây kết nối âm dương, thể hiện lòng thành của con cháu với tổ tiên, thần linh. Tuy nhiên, không phải lúc nào thắp hương cũng được xem là tốt. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, có một số khung giờ được coi là “đại kỵ”. Nếu vô tình thắp hương vào lúc này, dễ khiến vận khí xấu kéo tới, làm việc gì cũng trắc trở.

Dưới đây là 4 khung giờ nên tránh tuyệt đối khi thắp hương, nhất là vào mùng Một, ngày Rằm hay lễ Tết.

1. Giờ Tý (23h - 1h sáng): Giờ âm khí cực thịnh

Đây là khung giờ bắt đầu một ngày mới, nhưng cũng là lúc ranh giới âm dương mờ nhạt nhất. Theo quan niệm dân gian, giờ Tý là thời điểm linh hồn và các vong linh dễ vãng lai. Thắp hương vào thời điểm này được cho là mời gọi tạp khí, khiến năng lượng trong nhà bị xáo trộn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe gia chủ.

Nếu cần cúng khuya (ví dụ lễ cúng giao thừa), nên chờ sau 0h15 - khi vận khí đã “qua canh”, hạn chế tác động của âm khí.

2. Giờ Ngọ (11h - 13h): Giờ xung hỏa, dễ phạm vía

Nhiều người nghĩ giữa trưa thắp hương là sáng sủa, linh hiển hơn, nhưng theo phong thủy, đây lại là thời điểm Hỏa khí vượng nhất trong ngày. Khi đó, dương khí quá mạnh, dễ “thiêu đốt” năng lượng bình an vốn có trên bàn thờ, khiến hương khói khó tụ, tâm không tĩnh, lễ khó thành.

Đặc biệt, với người có mệnh Thủy hoặc Mộc, thắp hương vào giờ Ngọ dễ bị “phản lộc”, làm việc gì cũng không thuận.

3. Giờ Dậu (17h - 19h): Giờ giao giữa ngày và đêm

Đây là thời điểm mặt trời lặn, âm dương giao hòa, được xem là giờ chuyển vận. Nhiều nơi cho rằng, thắp hương vào giờ này dễ khiến “vía nhà” bị yếu, thu hút năng lượng không sạch. Nếu thắp hương thờ cúng tổ tiên vào buổi chiều, nên làm trước 17h để tránh phạm khung giờ Dậu.

4. Sau 21h tối: Lúc tâm bất an, khí nhà trầm

Từ 21h trở đi, khí trong nhà dần hạ thấp, năng lượng chuyển sang trạng thái tĩnh. Nếu thắp hương vào lúc này, nhất là khi tâm trạng mệt mỏi, lo lắng hoặc bực bội, thì hương khói khó tụ linh, còn vô tình truyền năng lượng xấu lên bàn thờ.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, thời điểm tốt nhất để thắp hương là vào buổi sáng sớm (từ 6h - 9h), khi dương khí vượng, lòng người tĩnh tại, dễ cảm ứng trời đất.

Lưu ý nhỏ để thắp hương đúng cách

Nên rửa tay sạch, ăn mặc chỉnh tề trước khi thắp hương

Khi cắm hương, tâm phải an, không vội vã hay vừa làm vừa nói

Tránh dùng hương có tẩm hóa chất, chọn loại hương tự nhiên, thơm dịu

Không thắp hương quá nhiều lần trong ngày – vừa tốn, vừa dễ loạn khí

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo