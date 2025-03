6 gã “yêu râu xanh” tàn bạo nhất showbiz: Có kẻ xâm hại hơn 100 phụ nữ, sao nam Cbiz còn xuống tay với vị thành niên

“Yêu râu xanh” thì nơi nào cũng có nhưng ở làng giải trí phù phiếm, nhiều góc tối, chúng lại càng được dịp lộng hành, gây ra những tội ác khiến người ta phải lạnh gáy. Dĩ nhiên, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, nhiều cái tên đình đám đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, chịu quả báo cho hành vi sai trái.

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein chắc chắn là cái tên đầu tiên cần nhắc đến với bê bối tình dục chấn động toàn cầu. Năm 2017, ông trùm quyền lực bậc nhất Hollywood bị hơn 100 phụ nữ tố cáo xâm hại tình dục, trong đó có cả những tên tuổi đình đám như Angelina Jolie, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow…

Harvey bị hơn 100 phụ nữ tố cáo, trong đó có cả những sao nữ đình đám Hollywood

Hóa ra trong suốt 30 năm qua, Harvey Weinstein đã lợi dụng sự giàu có và quyền lực để “săn mồi” trong showbiz. Sau khi mọi chuyện bung bét, công chúng mới phát hiện ngành công nghiệp giải trí có quá nhiều góc khuất.

Vì những hành vi sai trái, Harvey Weinstein phải nhận án tù 23 năm và vẫn tiếp tục phải tham gia các phiên tòa xét xử. Mới đây, có nguồn tin cho biết Harvey được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy mãn tính cũng như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Ông trùm Hollywood đang đau đớn vì bệnh tật trong tù

Harvey Weinstein là một trong những nhà làm phim thành công nhất lịch sử Hollywood, đứng đằng sau loạt siêu phẩm như Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Flirting with Disaster, Shakespeare in Love, The Reader…Ông từng nhận 1 giải thưởng Oscar với vị trí nhà sản xuất cho Shakespeare in Love và 7 giải thưởng Tony cho các tác phẩm kịch và phim âm nhạc.

Danny Masterson

Năm 2023, nam diễn viên 47 tuổi Danny Masterson khiến dân tình ồ lên kinh ngạc khi nhận án tù 30 năm vì dùng vũ lực cưỡng hiếp 2 người phụ nữ. Được biết, những tội ác này diễn ra từ 20 năm trước và đến giờ mới được đưa ra ánh sáng. Nam diễn viên đã tìm mọi cách để chối bỏ cáo buộc nhưng cuối cùng vẫn phải chịu “quả táo nhãn lồng” vì lối sống lệch chuẩn.

Danny Masterson bước chân vào showbiz từ rất sớm, là sao nhí đình đám một thời của Hollywood. Tài tử này gây dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn Steven Hyde trong series phim truyền hình That ‘70s Show và loạt phim khác như Dracula, Yes Man, The Brooklyn Heist…

Danny phải trả giá cho sai lầm từ 20 năm trước

Trịnh Ký Phong

Cách đây không lâu, showbiz Hoa ngữ có đạo diễn, diễn viên Trịnh Ký Phong bị bắt vì tình nghi xâm hại trẻ em. Được biết, Trịnh Ký Phong đã bỏ tiền tổ chức các buổi casting tuyển chọn diễn viên nhí, và thông qua đó thực hiện hành vi quấy rối, xâm hại tình dục các bé gái chưa thành niên. Theo tờ 163, tội ác của sao nam Mỹ Nhân Ngư kéo dài gần 10 năm mới được đưa ra ánh sáng, với hơn 10 bé gái vị thành niên là nạn nhân.

Trịnh Ký Phong đóng vai Tổng giám đốc Trịnh trong phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì.

Mới đây, nữ diễn viên Hám Lâm Na và nhiều sao nữ khác đã hé lộ thêm về hành vi tội ác của Trịnh Ký Phong. Gã đạo diễn dâm ô bắt nạn nhân giữ im lặng bằng các bản hợp đồng có điều khoản vô lý, nếu không nghe lời sẽ bị xóa suất diễn. Chưa hết, Trịnh Ký Phong còn lưu lại những hình ảnh, video của nạn nhân trong điện thoại.

Cơ quan chức năng cho biết vì vụ án có liên quan đến trẻ vị thành niên, và Trịnh Ký Phong cũng không phải người phạm tội lần đầu nên quá trình thu thập chứng cứ cũng như xét xử sẽ tương đối dài. Tuy nhiên, Trịnh Ký Phong chắc chắn sẽ bị nghiêm trị theo quy định pháp luật.

Năm 12 tuổi, Hám Lâm Na (hiện 20 tuổi) bị Trịnh Ký Phong khóa trái trong phòng, thực hiện hành vi đồi trụy. Cô cho biết ở đoàn phim Thất Tiên Nữ, có 5 cô bé khác từng gặp phải cơn ác mộng tương tự

Trịnh Ký Phong (1971) là 1 nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Ngoài vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà đầu tư phim, Trịnh Ký Phong còn nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Tổng thư ký Diễn đàn quảng cáo A8 của đài trung ương CCTV, Đối tác Quỹ giải trí văn hóa kiêm Phó giám đốc điều hành Ủy ban chuyên môn nghệ thuật quảng cáo của Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc…Ông từng góp mặt trong những bộ phim như Mỹ Nhân Ngư, Gián Điệp Siêu Sao, Đại thoại Tây Du: Duyên Khởi...

Nữu Thừa Trạch

Cuối năm 2018, một người phụ nữ đã trình báo về việc Nữu Thừa Trạch cưỡng hiếp tại phòng làm việc riêng. Cô cho biết mình là nhân viên trong đoàn phim Bào Mã do Nữu Thừa Trạch làm đạo diễn. Với những bằng chứng rõ rành rành, nam diễn viên nhanh chóng bị khởi tố và nhận mức án 4 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp tấn công tình dục phụ nữ.

Sau 4 nộp đơn xin tạm tha, ngày 23/1 vừa qua, Nữu Thừa Trạch được ra tù sớm 6 tháng. Dù vậy, Nữu Thừa Trạch vẫn chưa được trả tự do hoàn toàn mà vẫn phải đeo vòng chân điện tử, chịu sự giám sát của cơ quan chức năng cho tới khi mãn hạn tù vào ngày 30/11/2025.

Nụ cười tươi rói của Nữu Thừa Trạch ngày ra tù khiến netizen phẫn nộ

Nữu Thừa Trạch là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng, một thế lực lớn ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ông xuất thân từ gia đình quyền thế lại gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nâng đỡ nhiều ngôi sao đình đám như Nguyễn Kinh Thiên, Triệu Hựu Đình, Kha Giai Yến…Chẳng ai ngờ được, Nữu Thừa Trạch lại lợi dụng địa vị và quyền lực để “lộng hành”, quấy rối, xâm hại tình dục phụ nữ.

Nữu Thừa Trạch là học trò của Hầu Hiếu Hiền – 1 trong 4 đạo diễn top đầu Cbiz.

Tần Vỹ

Năm 2016, cả showbiz xứ Đài phải chấn động khi MC Tần Vỹ bị vạch trần bản chất “yêu râu xanh”. Stylist Tân Tiểu Bộ và ít nhất 8 cô gái khác lên tiếng tố cáo bị Tần Vỹ cưỡng hiếp, trong đó nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 14 tuổi. Nam MC có một kịch bản quen dùng là lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để tiếp cận, ép buộc họ phát sinh quan hệ rồi hứa hẹn sẽ kết hôn để khiến họ im lặng. Tuy nhiên, lưới trời khó thoát, tên “yêu râu xanh” đã bị xét xử thích đáng, nhận án tù giam 8 năm. Hiện tại, Tần Vỹ vẫn đang được “ăn cơm nhà nước nuôi”.

Stylist Tân Tiểu Bộ đã vạch trần bản chất của Tần Vỹ

MC Tần Vỹ từng được coi là tấn gương vàng trong làng vượt khó của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2006, khi ghi hình cho một show truyền hình, Tần Vỹ bị hỏa hoạn, bỏng nặng ở mặt. Nam MC còn đối mặt với cả đống nợ nần do bị cắt hợp đồng, huy show, túng quẫn tới mức muốn buông xuôi tất cả. Trong lúc khó khăn, Tần Vỹ tự vực dậy bản thân, đi phẫu thuật thẩm mỹ để làm lại cuộc đời và trở trở thành MC hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc). Thế nhưng Tần Vỹ đã tự tay phá tan sự nghiệp với loạt hành vi sai trái.

Netizen cứ nghĩ Tần Vỹ là người tử tế, ai ngờ...

Mã Tiến

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin một đạo diễn kỳ cựu bị bắt vì cưỡng hiếp nữ diễn viên. Danh tiếng của gã “yêu râu xanh” này đã được xác định là Mã Tiến - đạo diễn của bộ phim Lộc Đỉnh Ký 2020 do Trương Nhất Sơn đóng chính.

Mã Tiến là đạo diễn nổi tiếng của giới giải trí Trung Quốc, từng cầm trịch các dự án như Dư Tội, Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em, Hạnh Phúc Gõ Cửa,...Vị đạo diễn này từng nhận được cúp vàng Bạch Ngọc Lan và nhiều lần được đề cử giải thưởng Kim Ưng, Phi Thiên. Với danh tiếng và đóng góp của mình, Mã Tiến là đạo diễn cấp một quốc gia. Thế nên, việc Mã Tiến bị bắt giam vì cưỡng hiếp nữ diễn viên khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Mã Tiến là người có thực lực, địa vị trong Cbiz

Theo Sina, vụ việc xảy ra vào tháng 8/2021, đạo diễn Mã Tiến ở một vùng núi Giang Tô quay phim, với nữ chính là diễn viên Ngô Ưu. Một ngày, ông ta yêu cầu Ngô Ưu tới phòng của mình rồi giở trò đồi bại. Ngô Ưu không nghe theo, phản kháng kịch liệt, trong lúc giằng co bị Mã Tiến cởi sạch quần áo. Sau đó, Ngô Ưu đã đến đồn cảnh sát báo cáo sự việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mã Tiến đành phải nhận tội và lĩnh án 3 năm tù giam.

Gã đạo diễn dâm ô đã hoàn thành bản án vào cuối năm ngoái nhưng những tổn thương mà hắn đem lại cho Ngô Ưu e là khó có thể xóa bỏ được.

Không ít người cho rằng án tù của Mã Vỹ quá nhẹ

Những cái tên nói trên đều có sự nghiệp vẻ vang, tài năng hơn người. Thế nhưng vì lối sống sai lệch, họ đã tự đẩy mình tới bờ vực thẳm. Có thể thấy được danh tiếng, sự nghiệp và sự giàu có không phải tấm bùa hộ mệnh cho những gã “yêu râu xanh”, những sai lầm họ mắc phải rồi sẽ phải trả giá thích đáng.

Nguồn: Sohu