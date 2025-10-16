6 đồ rẻ tiền là bạn của Thần Chết: Phá nội tạng, dẫn lối ung thư

Bạn có tin rằng ngay trong chính ngôi nhà của mình, có những món đồ tưởng chừng bình thường nhưng lại âm thầm hại sức khỏe không? Những món đồ rẻ tiền, kém chất lượng, trông sành điệu hay tiện dụng, nhưng thực ra đang “thắt cổ” bạn từng ngày. Dưới đây là 6 “đồng phạm” của Thần Chết mà bạn cần cảnh giác.

1. Thớt kẹp dán bằng mật độ gỗ rẻ tiền

Bạn thấy những chiếc thớt kẹp dán nhãn “bằng tre” rất sang, giá lại rẻ, nhưng thực tế… đừng vội mừng. Bên ngoài chỉ là lớp tre mỏng, bên trong là một tấm mật độ gỗ kèm keo công nghiệp. Mỗi lần thái rau, thái thịt, những hóa chất độc hại như formaldehyde thoát ra. Thêm nữa, thớt này dễ nấm mốc, gãy vụn, bạn tưởng tiết kiệm vài chục nghìn, nhưng thực chất là đang hại sức khỏe mỗi ngày.

Mẹo nhận biết: Kiểm tra mặt cắt thớt, nếu thấy nhiều lớp khác màu, kẹp keo, tránh xa ngay.

2. Mùng lều bằng sợi thủy tinh

Những chiếc mùng kiểu lều trông nhẹ nhàng, giá rẻ, lại có kiểu dáng xinh xắn. Nhưng khung làm bằng sợi thủy tinh – cực dễ gãy, khi gãy sẽ văng ra những mảnh cực nhỏ, có thể đâm vào tay, mắt, hoặc hít phải gây tổn hại phổi. Vừa nguy hiểm lại vừa khó vệ sinh, mảnh vụn có thể vương vãi khắp nhà.

Gợi ý: Hãy chọn mùng có khung inox, thép sơn tĩnh điện hoặc hợp kim carbon, vừa chắc vừa an toàn.

3. Dép nhựa PVC “mềm mại”

Bạn có thấy những đôi dép mềm mại rất thịnh hành? Thực ra chúng làm bằng PVC rẻ tiền, phải thêm chất hóa dẻo (plasticizer) để mềm. Hậu quả: tồn dư các hợp chất độc hại như phthalate, dễ ngấm qua da. Bề mặt nhiều lỗ khí là ổ vi khuẩn, dễ gây mùi hôi và nhiễm trùng nếu đi lâu.

Lời khuyên: Chọn dép EVA cao cấp, an toàn hơn, không cần chất dẻo, bền, dễ vệ sinh.

4. Bàn kính “nguy hiểm thầm lặng”

Những chiếc bàn kính mỏng, kiểu minimalist, nhìn thì sang nhưng giá rẻ, chất lượng thấp, dễ lật, vỡ tan nếu va chạm nhẹ. Đặc biệt với trẻ nhỏ hay người già, một cú va vào là cả tấm kính vỡ, vết thương nghiêm trọng là điều khó tránh.

Gợi ý: Ưu tiên bàn kính dày, hoặc bàn gỗ chắc chắn, tránh rủi ro “thảm họa” bất ngờ.

5. Nội thất bọc đệm bằng vải tái chế

Những chiếc sofa giá rẻ, lười biếng… nhiều khả năng nhồi bông tái chế. Chất liệu này thường gồm phế liệu nệm, vụn vải, keo dán, chưa kể bụi bẩn, mạt cưa, thậm chí xác côn trùng. Ngồi lâu có thể ngửi phải mùi hóa chất, tiếp xúc da lâu dài có thể gây kích ứng.

Lời khuyên: Mua sofa nên kiểm tra khả năng tháo nệm, nhìn rõ chất liệu nhồi, đừng ham rẻ mà đánh đổi sức khỏe.

6. Thảm nhựa điểm nhựa phủ mặt sau

Những chiếc thảm nhựa rẻ tiền, đặc biệt có lớp điểm nhựa chống trượt, mùi cực nồng, chất lượng kém, lớp nhựa dần bong ra. Trẻ em hay người già đi trên đó dễ trượt, ngã, lại tiếp xúc trực tiếp với keo và nhựa độc hại.

Mẹo chọn thảm: Nên chọn thảm dệt nặng, bằng sợi tự nhiên hoặc tổng hợp cao cấp, vừa chống trượt, vừa không độc hại.