6 điều phải làm ngay ở tuổi 30+, không thì đừng mong đời mình khá hơn

Tuổi 30 không còn là giai đoạn để thử sai quá nhiều. Đây là lúc bạn bắt đầu thấy rõ một điều rất thật: Những gì mình sống hôm nay sẽ quyết định cuộc đời vài năm, thậm chí vài chục năm sau. Nếu vẫn giữ thói quen cũ, suy nghĩ cũ và cách sống cũ, bạn rất dễ rơi vào vòng lặp trì trệ. Ngược lại, chỉ cần thay đổi đúng 6 điều cốt lõi dưới đây, bạn đã có thể tạo ra một hướng đi khác hẳn cho cuộc đời mình.

1. Xây lại kỷ luật cá nhân

Sau tuổi 30, kỷ luật quan trọng hơn rất nhiều so với cảm hứng. Cảm hứng có thể giúp bạn bắt đầu, nhưng chỉ kỷ luật mới giúp bạn đi đến cùng. Nếu không có kỷ luật, bạn sẽ dễ trì hoãn, dễ bỏ cuộc và dễ sống theo cảm xúc nhất thời.

Kỷ luật không phải là ép mình sống khô cứng, mà là biết việc nào cần làm trước, việc nào phải dừng lại và việc nào không nên tiếp tục nuông chiều. Người có kỷ luật thường đi chậm hơn lúc đầu, nhưng lại đi xa hơn về sau. Đây là nền tảng đầu tiên nếu bạn muốn đời mình thực sự đổi khác.

2. Nâng cấp năng lực kiếm tiền

Ở tuổi 30 , bạn không thể mãi sống dựa vào may mắn. Thu nhập bền vững đến từ năng lực thật sự: Kỹ năng chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy làm việc và giá trị bạn mang lại cho người khác. Nếu năng lực không tăng, thu nhập cũng rất khó tăng một cách lâu dài.

Bạn cần học thêm, làm giỏi hơn và tìm cách biến kiến thức thành kết quả cụ thể. Đừng nghĩ chỉ cần chăm chỉ là đủ, vì chăm chỉ mà sai hướng thì cũng chỉ là đang kiệt sức nhanh hơn. Muốn đời khá hơn, bạn phải trở nên hữu ích hơn trên thị trường.

3. Quản lý tiền bạc nghiêm túc

Có tiền chưa chắc đã khá, nhưng không biết giữ tiền thì chắc chắn khó khá. Rất nhiều người kiếm được cũng ổn, nhưng vì không có nguyên tắc tài chính nên tiền vừa vào đã ra, cuối cùng không để lại gì. Đó là lý do tại sao tuổi 30 cần bắt đầu coi quản lý tiền là việc sống còn.

Bạn nên có thói quen ghi chép chi tiêu, xây quỹ dự phòng và tránh các khoản mua sắm cảm tính. Tiền không chỉ cần kiếm, mà còn cần được giữ và phân bổ đúng chỗ. Một người không kiểm soát được dòng tiền của mình sẽ rất dễ bị cuộc sống kéo đi theo hướng rối loạn.

4. Chăm sức khỏe sớm

Sau 30 tuổi, cơ thể không còn “tha” như trước nữa. Thức khuya, ăn uống thất thường, ngồi quá lâu hay bỏ qua vận động đều sẽ để lại hậu quả rõ hơn. Nếu sức khỏe xuống, mọi kế hoạch khác cũng sẽ chậm lại hoặc đổ vỡ theo.

Giữ sức khỏe không phải chuyện xa xỉ, mà là bảo vệ năng lực sống và làm việc của chính mình. Hãy ngủ đủ hơn, vận động đều hơn, ăn uống lành mạnh hơn và đừng xem nhẹ khám sức khỏe định kỳ. Cơ thể là cái vốn đầu tiên, mất nó rồi thì rất khó xây tiếp những thứ khác.

5. Chọn lại môi trường và mối quan hệ

Nhiều người mãi không khá lên không phải vì họ kém, mà vì môi trường xung quanh kéo họ xuống. Nếu bạn thường xuyên ở cạnh những người tiêu cực, thiếu kỷ luật, hay than vãn và không có mục tiêu rõ ràng, bạn rất dễ bị ảnh hưởng theo. Môi trường sai có thể làm mòn ý chí của bạn mỗi ngày.

Ở tuổi 30 , bạn cần học cách chọn người mà mình dành thời gian cùng. Hãy ở gần những người có tinh thần phát triển, sống tử tế và biết giữ lời. Một môi trường tốt có thể kéo bạn lên rất nhanh, còn một môi trường xấu thì khiến bạn mất nhiều năm mà vẫn đứng yên.

6. Học cách chịu áp lực

Cuộc sống tuổi 30 hiếm khi phẳng lặng. Bạn sẽ phải đối diện với áp lực về tiền, công việc, gia đình, trách nhiệm và cả những thay đổi ngoài dự tính. Nếu không biết chịu áp lực, bạn rất dễ phản ứng sai, quyết định vội và tự làm mọi thứ rối thêm.

Chịu áp lực không có nghĩa là im lặng nuốt hết mọi thứ. Nó có nghĩa là bạn biết giữ đầu óc tỉnh táo khi mọi chuyện chưa đẹp, biết chậm lại khi cần và biết xử lý từng bước thay vì hoảng loạn. Người càng bình tĩnh càng ít mắc sai lầm lớn, và đó là thứ giữ cuộc đời không rơi khỏi quỹ đạo.

Tuổi 30 là lúc không thể sống kiểu “để mai tính” nữa. Muốn đời mình khá hơn, bạn phải bắt đầu bằng những việc rất thực tế: Kỷ luật hơn, giỏi hơn, biết giữ tiền hơn, giữ sức khỏe tốt hơn, chọn môi trường đúng hơn và vững vàng hơn trước áp lực.

Không ai có thể làm những điều này thay bạn. Nhưng nếu bạn bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần từng chút một, cuộc đời sau 30 hoàn toàn có thể sang trang theo hướng tốt hơn.