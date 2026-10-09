Không phải cứ mặc đồ hàng hiệu hay chọn một thiết kế cầu kỳ mới tạo được dấu ấn. Đôi khi, chỉ cần thay chiếc quần âu quen thuộc bằng một phom dáng mới, bộ trang phục đi làm đã có thể trông khác hẳn. Hoàng hậu Jordan Rania Al Abdullah vừa mang đến một ví dụ như vậy khi xuất hiện tại lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật Layered Becoming ở Aqaba.

Trong sự kiện ngày 8/10, Rania chọn chiếc quần ống cong màu xanh navy, kết hợp áo blouse dài tay màu đỏ rượu vang, giày cao gót cùng tông và túi xách màu burgundy. Điểm đáng chú ý nằm ở phần hông quần được xử lý bằng những nếp gấp, tạo độ phồng vừa phải rồi thu lại ở phần ống, khiến tổng thể khác với kiểu quần âu suông quen thuộc.

Quần barrel-leg, hay quần ống cong, là kiểu dáng đáng thử nếu chị em muốn làm mới tủ đồ mà vẫn giữ vẻ thanh lịch. Thay vì ôm sát chân hoặc buông thẳng từ hông xuống gấu, thiết kế này tạo đường cong ở phần ống, giúp bộ trang phục có cấu trúc và cá tính hơn.

Điều khiến cách phối đồ của Rania dễ áp dụng là cô không kết hợp quá nhiều chi tiết nổi bật cùng lúc. Chiếc quần đã có phom dáng đặc biệt, vì vậy áo blouse được giữ ở kiểu dáng tương đối gọn gàng. Hai gam màu xanh navy và đỏ rượu vang cũng tạo cảm giác sang trọng, phù hợp với tiết trời mùa thu mà không cần đến những màu sắc quá rực rỡ.





Với phụ nữ công sở Việt, quần ống cong có thể phối cùng áo sơ mi trắng, áo len mỏng hoặc blazer ngắn để tạo diện mạo mới mẻ hơn. Nếu chưa quen với những thiết kế có độ phồng, hãy chọn chiếc quần màu đen, nâu hoặc xanh đậm, đồng thời kết hợp với áo vừa vặn để tổng thể không bị nặng nề.

Một lưu ý nhỏ là quần barrel-leg không phải lúc nào cũng dễ mặc như quần ống đứng. Phần hông và đùi có độ rộng nhất định nên chiều dài quần, vị trí cạp và độ cong của ống đều ảnh hưởng đến tỷ lệ cơ thể. Người có chiều cao khiêm tốn có thể ưu tiên kiểu quần dài vừa chạm mắt cá chân, phối cùng giày mũi nhọn hoặc giày có phần đế cao vừa phải. Người thích sự thoải mái có thể chọn chất liệu mềm, ít phồng để dễ vận động trong ngày.

Rania hoàn thiện diện mạo bằng thắt lưng đen và vòng cổ mặt vàng bản lớn. Đây là hai chi tiết giúp bộ đồ có điểm nhấn mà không cần thêm nhiều phụ kiện. Tuy nhiên, trong trang phục thường ngày, chị em hoàn toàn có thể giản lược vòng cổ, giữ lại một chiếc thắt lưng và túi xách đơn giản để phù hợp với môi trường làm việc.





Ở tuổi 56, Hoàng hậu Rania vẫn thường thử nghiệm những phom dáng hiện đại, nhưng điều đáng học hỏi không nằm ở việc phải mặc giống cô. Đó là cách lựa chọn một món đồ đang được quan tâm rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với tổng thể và phong cách cá nhân.

Nếu đã quen với quần jeans, quần âu ống đứng hay quần suông rộng, một chiếc barrel-leg có thể là lựa chọn để thay đổi diện mạo trong mùa thu. Không cần mua cả bộ đồ mới, chỉ cần kết hợp chiếc quần với những món đồ sẵn có trong tủ, chị em đã có thể tạo ra một cách phối khác biệt mà vẫn đủ chỉn chu để đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc đi ăn tối.