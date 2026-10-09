Kate xứng đáng "phong thần"

Ngày 9/10, Vương phi Kate cùng Thân vương William có chuyến thăm bất ngờ tới Belfast, Bắc Ireland, với các hoạt động liên quan đến những tổ chức hỗ trợ người có nguy cơ rơi vào cảnh vô gia cư. Giữa thời tiết mùa thu lạnh và mưa, Kate xuất hiện trong bộ trang phục mang đậm tinh thần Hoàng gia Anh: Kín đáo, chỉn chu nhưng vẫn có điểm nhấn thời trang. Tâm điểm của diện mạo lần này là chiếc chân váy kẻ tartan màu xanh quân đội của nhà thiết kế Emilia Wickstead. Tuy nhiên, điều khiến bộ đồ đáng chú ý không chỉ nằm ở món đồ mới, mà còn ở cách Kate kết hợp nó với áo, áo khoác, túi xách và trang sức đã từng xuất hiện trong tủ đồ của mình. Thông tin chuyến thăm và trang phục được ghi nhận trong bài viết của Town & Country.

Chiếc chân váy kẻ gần 50 triệu đồng là điểm nhấn của bộ đồ mùa thu

Lần này, Kate lựa chọn chân váy Kensie của Emilia Wickstead, có giá niêm yết 1.450 bảng Anh, tương đương khoảng 49,6 triệu đồng. Thiết kế mang họa tiết tartan màu xanh quân đội, phom váy xòe nhẹ và độ dài qua gối, tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá điệu đà. Bề mặt vải cùng bảng màu trầm cũng khiến chiếc váy phù hợp với không khí mùa thu, đồng thời dễ kết hợp với những món đồ cơ bản trong tủ quần áo.

Kate phối chân váy với áo khoác may đo riêng của Catherine Walker, thiết kế cô đã mặc trước đó, cùng áo blouse lụa satin màu ivory của Knatchbull. Chiếc áo có chi tiết bèo nhún tạo độ mềm mại, cân bằng với phom áo khoác nghiêm túc và họa tiết kẻ khá nổi bật của chân váy. Cô hoàn thiện bộ đồ bằng túi xách Amberley màu xanh Mulberry và khuyên tai Cartier Trinity, cả hai đều là những món đồ được tái sử dụng. Trong khi đó, đôi giày cao gót da đen Gianvito 85 của Gianvito Rossi là một trong hai món đồ mới xuất hiện trong diện mạo này.

Sự kết hợp ấy cho thấy Kate hiểu rõ ưu điểm của phong cách Hoàng gia: Không nhất thiết phải tạo ra một bộ trang phục hoàn toàn mới cho mỗi lần xuất hiện. Một chiếc chân váy có họa tiết đặc trưng đã đủ tạo điểm nhấn, trong khi áo khoác có phom dáng đẹp, áo blouse sáng màu và phụ kiện quen thuộc giúp tổng thể không bị rối mắt. Màu xanh quân đội, đen và ivory cũng tạo nên bảng màu hài hòa, có chiều sâu mà không cần đến những chi tiết cầu kỳ.

Điều đáng học hỏi nhất ở Kate là cách mặc lại đồ cũ mà không tạo cảm giác nhàm chán

Nếu chỉ nhìn vào giá tiền của chiếc chân váy, người ta có thể cho rằng đây là một công thức thời trang khó áp dụng trong đời sống thường ngày. Nhưng điều đáng tham khảo ở Kate lại nằm ở cách cô xây dựng tổng thể. Cô không để tất cả các món đồ cùng cạnh tranh sự chú ý, mà lựa chọn một điểm nhấn chính rồi giữ những thành phần còn lại ở vai trò bổ trợ. Chân váy kẻ mang đến nét mới mẻ, áo khoác định hình phom dáng, blouse làm mềm diện mạo, còn túi xách và khuyên tai quen thuộc giúp bộ đồ giữ được dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, trong danh sách trang phục lần này, áo khoác Catherine Walker, blouse Knatchbull, túi Mulberry và khuyên tai Cartier đều là những món Kate từng sử dụng. Cô chỉ bổ sung chân váy Emilia Wickstead và giày Gianvito Rossi mới. Đây cũng là một trong những lý do phong cách của Vương phi thường được quan tâm: Cô có khả năng đưa những món đồ đã xuất hiện trước đó trở lại trong một hoàn cảnh khác, thay vì mặc lại nguyên xi cả bộ. Chỉ cần thay đổi một món đồ chủ đạo hoặc điều chỉnh cách kết hợp màu sắc, diện mạo đã có thể mang đến cảm giác khác biệt.

Với phụ nữ công sở, công thức này hoàn toàn có thể áp dụng theo cách thực tế hơn. Một chiếc chân váy midi kẻ có thể đi cùng áo len mỏng, sơ mi trắng hoặc blazer trơn màu. Nếu muốn diện mạo trang trọng, hãy chọn giày mũi nhọn và túi có phom cứng; nếu ưu tiên sự thoải mái, giày bệt hoặc boots thấp cổ cũng có thể tạo nên một tổng thể hợp lý. Không cần mua cả bộ đồ mới mỗi mùa, điều quan trọng là lựa chọn những món có khả năng kết hợp với nhau và biết đâu là chi tiết nên được nhấn mạnh.

Bởi vậy, gọi Kate là người xứng đáng được "phong thần" về khoản phối đồ không đơn thuần vì cô diện những thiết kế đắt tiền. Sức hút còn nằm ở sự nhất quán trong phong cách, khả năng tận dụng trang phục và cách giữ vẻ ngoài phù hợp với từng hoàn cảnh. Một bộ đồ đẹp không nhất thiết phải khiến người khác chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng sự cầu kỳ. Đôi khi, chính sự vừa vặn, hài hòa và tiết chế mới là điều giúp một diện mạo trở nên đáng nhớ.