Chiều ngày 4/7, mạng xã hội "dậy sóng" khi Nine Naphat chính thức xác nhận với truyền thông và người hâm mộ chuyện chia tay bạn gái Baifern Pimchanok. Theo chia sẻ của nam diễn viên, cả hai đã bàn bạc và quyết định lùi một bước để trở lại làm bạn của nhau. Sau thông báo của Nine Naphat, vô số netizen đã bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình đẹp của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ xứ Thái.

Ngoài ra, trước khi Nine Naphat thông báo chính thức đã "đường ai nấy đi" với Baifern, khán giả đều có thể cảm nhận và thấy rõ loạt dấu hiệu tan vỡ của cặp đôi. Có lẽ cũng vì vậy mà người hâm mộ không còn cảm thấy bất ngờ mà chỉ thấy buồn và tiếc nuối cho cả hai.

Loạt dấu hiệu cho thấy Baifern - Nine đã "toang"...

... trước cả khi đàng trai chính thức xác nhận chia tay trong cuộc phỏng vấn vào chiều ngày 4/7

1. Baifern đăng ảnh buồn bã trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái gây chú ý

Chiều ngày 24/6, mạng xã hội rầm rộ trước nghi vấn cặp đôi hot nhất nhì Tbiz Baifern Pimchanok - Nine Naphat đã chia tay nhau. Theo truyền thông xứ chùa vàng, cả hai rất có thể đã kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ vào tháng 5 vừa qua.

Đáng chú ý, dấu hiệu chia tay đầu tiên của cặp đôi khiến netizen chú ý chính là việc mỹ nhân Chiếc Lá Bay bất ngờ đăng tải hình ảnh úp 2 tay vào mặt kèm dòng trạng thái "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này". Thậm chí, tin đồn càng trở nên rầm rộ sau khi Nine bình luận dưới bài đăng của Baifern bằng biểu tượng chào bằng 2 ngón tay và trái tim màu trắng.

Dấu hiệu đầu tiên làm dấy lên nghi vấn Baifern và Nine đã "đường ai nấy đi" chính là bức ảnh đàng gái úp hai tay vào mặt và trông cô có vẻ mệt mỏi, buồn bã

2. Thái độ lạ của Baifern trước câu hỏi của phóng viên ở sự kiện

Ngay trong ngày rộ lên tin đồn "đường ai nấy đi", Baifern đã tham gia sự kiện của 1 nhãn hàng và bất ngờ né tránh câu hỏi của báo giới về chuyện chia tay Nine. Mỹ nhân 9X cho hay, đây không phải dịp thích hợp để trả lời những câu hỏi như vậy và hẹn sẽ chia sẻ chuyện này kỹ hơn trong một sự kiện khác. Điều này không khỏi khiến công chúng hoài nghi và lo sợ cặp đôi đã thật sự "đường ai nấy đi", bởi lẽ trước đây, cả Baifern và Nine đều không ngần ngại chia sẻ công khai về chuyện tình cảm trong các buổi phỏng vấn. Và quả thực đúng như dự đoán, cặp đôi đã dành thời gian giàn xếp rồi mới thông báo chính thức tin chia tay.

Baifern vội vã ra về sau khi tham dự 1 sự kiện và không trả lời câu hỏi của phóng viên về nghi vấn chia tay Nine Naphat

3. Baifern - Nine lộ diện đầy mệt mỏi và trầm lặng sau nghi vấn chia tay

Sau khi nghi vấn chia tay nổ ra, nhất cử nhất động của Baifern và Nine Naphat đều khiến người hâm mộ chú ý. Thậm chí, trạng thái của cặp đôi giữa tin "đường ai nấy đi" cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của netizen. Được biết, thông qua bài đăng của quản lý Baifern, ngọc nữ Thái Lan đã lộ diện với nét mặt mệt mỏi khi đang dựa vào cún cưng của mình. Người quản lý này cũng để lại icon cổ vũ cùng trái tim màu trắng và tag tên Baifern vào.

Trong khi đó, Nine Naphat xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên đàn chị Kree Pasaweepitch với vẻ ngoài trầm lặng và không vui vẻ như mọi khi. Nhìn vào trạng thái của Baifern và Nine ở thời điểm đó, nhiều người đã gửi lời cổ vũ, động viên họ và mong cặp đôi có thể sớm giải quyết mọi chuyện mà không cần đi đến bước "đường ai nấy đi".

Trạng thái có phần mệt mỏi, trầm lắng của Baifern - Nine giữa tin đồn chia tay rầm rộ trong những ngày trước đó

4. Nine phát ngôn gây hoang mang về tin chia tay Baifern

Vào ngày 26/6, sau 2 ngày im lặng trước tin đồn chia tay Baifern, Nine Naphat đã chính thức lên tiếng về thông tin này ngay trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, nam thần 9X cho biết: "Xin phép sử dụng nơi này để thông báo trước tiên, trước khi mọi người tiếp tục đồn đoán hoặc xuất hiện những câu chuyện đi xa hơn thế này. Vì hiện tại đang có rất nhiều lời ra tiếng vào khiến Baifern và gia đình của cô ấy, tôi và mẹ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên xin cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp và giải quyết những vấn đề này, sau đó chính tôi sẽ xuất hiện trước mọi người để nói rõ mọi chuyện lần nữa". Bên cạnh đó, Nine Naphat cũng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn bên cạnh cổ vũ, động viên anh và Baifern.

Có thể thấy, sau bài đăng của Nine Naphat, không ít netizen đã tỏ ra vô cùng hoang mang bởi nhiều chi tiết như "cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp", "giải quyết vấn đề" và lời cảm ơn của nam diễn viên với những fan đã ủng hộ cặp đôi. Thông báo này của Nine được cho là không khác gì ám chỉ cả hai đã chia tay nhưng cần thời gian để sắp xếp lại phát ngôn chính thức và ẩn ý hé lộ rằng có vấn đề gì đó nghiêm trọng đằng sau.

Nine Naphat lên tiếng về nghi vấn chia tay với Baifern Pimchanok. Nam diễn viên mong có thêm thời gian giải quyết mọi chuyện và sẽ nói rõ về việc này khi xuất hiện trước công chúng

5. Nine vắng mặt trong sinh nhật của quản lý Baifern

1 dấu hiệu nữa khiến những người yêu thích Baifern - Nine không khỏi cảm thấy lo lắng giữa nghi vấn cặp đôi đã chia tay chính là việc Nine không đến tham dự sinh nhật quản lý thân thiết của Baifern. Nam diễn viên chỉ gửi quà, đăng bài chúc mừng sinh nhật mà không có mặt tại bữa tiệc cùng Baifern và mọi người.

Về phía Baifern, nữ diễn viên thoải mái "xả" loạt ảnh dự tiệc mừng sinh nhật quản lý trên trang cá nhân. Bất chấp việc không có Nine ở đó, Baifern trông vẫn rất vui vẻ và tươi tắn tại bữa tiệc. Thậm chí, cô còn "quẩy" cực sung và dường như không để tâm đến chuyện đang trục trặc tình cảm với Nine Naphat.

Nine Naphat không đến dự sinh nhật quản lý của Baifern mà chỉ đăng ảnh chúc mừng đơn giản

Trong khi đó, ngọc nữ Thái Lan vẫn "quẩy" nhiệt tình ở tiệc sinh nhật bất chấp chuyện tình cảm với Nine đang xảy ra vấn đề

6. Nine vẫn "thả tim" ảnh Baifern nhưng đàng gái không có động thái đáp lại

Trong khoảng thời gian Nine Naphat "xin thêm một chút thời gian để sắp xếp và giải quyết vấn đề", nam diễn viên bị netizen "tóm gọn" khoảnh khắc thường xuyên thả tim bài đăng của Baifern. Thậm chí, Nine còn nhấn thả tim bài biết có gắn thẻ Baifern chứ không phải bài viết do bản thân cô đăng tải trên trang cá nhân. Chính vì điều này, một số người đã yên tâm và cho rằng cả hai đã làm lành.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nếu đàng trai vẫn thả tim bình thường ảnh của cô người yêu thì đằng gái lại có động thái vô cùng dứt khoát. Cụ thể, Baifern không nhấn like bài đăng nào của Nine Naphat. Trước đó, cô cũng không có phản hồi nào trước lời động viên của bạn trai ở bài đăng úp hai tay vào mặt trên trang cá nhân. Từ đây, nhiều netizen cho rằng Baifern - Nine có thể đã quyết định xong chuyện chia tay và đàng gái chính là người dứt khoát hơn trong chuyện này.

Nine vẫn nhấn thả tim ảnh Baifern bình thường nhưng...

... nữ diễn viên Chiếc Lá Bay không có động thái tương tự và cũng không hề đáp lại lời cổ vũ của người yêu

Mọi dấu hiệu rõ ràng trên của Baifern - Nine dường như đã phần nào hé lộ trước chuyện chia tay của cặp đôi, chỉ là công bố chuyện này sớm hay muộn mà thôi

Nguồn ảnh: Teenee, Instagram