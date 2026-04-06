Được mệnh danh là "biểu tượng không tuổi", Y Năng Tịnh mới đây đã chia sẻ trải nghiệm giảm cân cực đoan của mình. Cô cho biết từng theo chế độ ăn Keto suốt nửa năm, cân nặng giảm xuống còn 43kg, nhưng đồng thời xuất hiện tình trạng mặt hóp, sắc khí kém và cơ thể suy nhược. Cuối cùng cô buộc phải dừng lại và chuyển sang chế độ ăn cân bằng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở: Keto có thể giúp giảm cân, nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng sức khỏe. Giảm cân vẫn nên ưu tiên sự ổn định lâu dài.

Chế độ ăn Keto hoạt động dựa trên nguyên tắc giảm tối đa tinh bột (carb), tăng mạnh chất béo và giữ protein ở mức vừa phải để buộc cơ thể chuyển sang trạng thái đốt mỡ (ketosis) thay vì đốt đường. Khi đó, gan sẽ tạo ra thể ceton từ mỡ làm nguồn năng lượng chính. Tuy giúp giảm cân nhanh, Keto cũng dễ gây thiếu chất nếu không cân đối, nên cần áp dụng cẩn trọng và ưu tiên duy trì lâu dài thay vì cực đoan.

Giảm cân cực đoan: Mặt hóp, mệt mỏi, mất sức

Theo bài viết trên trang Tvbs của Trung Quốc, Y Năng Tịnh nhớ lại, khi đó vì muốn giảm cân nhanh, cô nghiêm ngặt thực hiện chế độ ăn Keto. Cân nặng giảm nhanh chóng, nhưng đi kèm là khuôn mặt hõm sâu rõ rệt, sắc mặt tiều tụy, tổng thể cơ thể trong tình trạng kém.

Cô thừa nhận khi nhìn mình trong gương còn cảm thấy sợ hãi, nhận ra cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo nên buộc phải dừng phương pháp giảm cân cực đoan này.

Cô tiết lộ thời điểm đó gần như cắt hoàn toàn tinh bột, thậm chí uống dầu khi bụng đói, dùng que thử ceton để theo dõi trạng thái, có lúc nhiều ngày liền chỉ ăn rất ít khoai lang. Dù cân nặng giảm nhanh, nhưng cũng xuất hiện tình trạng mệt mỏi, kiệt sức.

Cô thẳng thắn nói: "Cắt tinh bột không phải cách tốt nhất, cắt đường mới là quan trọng", cho rằng việc duy trì chế độ cực ít carb lâu dài có thể làm rối loạn cân bằng chuyển hóa.

Chuyển sang ăn uống ôn hòa hơn để cứu vãn

Sau trải nghiệm thất bại, Y Năng Tịnh chuyển sang chế độ ăn nhẹ nhàng và có thể duy trì lâu dài.

Hiện tại, cô vẫn kiểm soát lượng đường nhưng không còn cắt hoàn toàn tinh bột, mỗi ngày vẫn ăn một ít cơm trắng và thỉnh thoảng cho phép bản thân ăn đồ ngọt ít đường. Cô chia sẻ vui rằng khi lớn tuổi, "giữ lại một chút đầy đặn lại trông trẻ hơn", không còn theo đuổi thân hình quá gầy.

Ngoài ăn uống, cô cũng chú trọng lối sống như tập luyện đều đặn và sinh hoạt khoa học. Hàng ngày tập Pilates, cố gắng ngủ trước 23h, uống khoảng 2000-3000ml nước, đồng thời tránh đồ uống lạnh và thực phẩm chế biến sẵn để duy trì trạng thái cơ thể ổn định.

Chế độ ăn Keto quá ít carb: Dễ mất cân bằng dinh dưỡng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong chế độ ăn cân bằng thông thường, carbohydrate chiếm khoảng 50%, protein 16-18%, chất béo không quá 30%.

Trong khi đó, chế độ ăn Keto giảm carb xuống dưới 10% và tăng chất béo lên tới 70%, thuộc dạng ăn cực ít tinh bột. Khi thiếu carb, cơ thể sẽ chuyển sang đốt mỡ tạo ra thể ceton để cung cấp năng lượng, từ đó giúp giảm mỡ.

Tuy nhiên, dù Keto có thể tăng cảm giác no và giảm lượng ăn, nhưng để đạt tỷ lệ chất béo cao, người áp dụng thường phải ăn nhiều dầu mỡ và thịt béo, đồng thời hạn chế trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Điều này dễ dẫn đến thiếu vitamin nhóm B, vitamin C và chất xơ, ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột và gây khó chịu.

Ăn nhiều chất béo lâu dài: Tăng nguy cơ tim mạch

Chuyên gia cũng cảnh báo, chế độ ăn nhiều chất béo và tiêu thụ nhiều thịt đỏ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và các vấn đề đường ruột.

Ngoài ra, Keto còn có thể gây ra tình trạng nhiễm toan ceton trong một số trường hợp, và đã từng có tiền lệ, do đó không khuyến khích tự ý áp dụng nếu không có đánh giá và theo dõi chuyên môn.

Ông nhấn mạnh, giảm cân nên dựa trên nguyên tắc ăn uống cân bằng và có thể duy trì lâu dài để đảm bảo cả dinh dưỡng lẫn sức khỏe. Việc theo đuổi giảm cân nhanh có thể mang lại hiệu quả ngắn hạn nhưng lại tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Từ trải nghiệm của Y Năng Tịnh có thể thấy, tìm được lối sống phù hợp với bản thân quan trọng hơn nhiều so với việc ăn kiêng cực đoan.