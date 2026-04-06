Nhiều phụ nữ phải vật lộn với tình trạng béo phì vùng bụng dưới, khó loại bỏ mỡ thừa cả ở hông và đùi. Chương trình sức khỏe Nhật Bản "Sức khỏe phải đạt chuẩn X" đã mời một bác sĩ sản phụ khoa phân tích nguyên nhân, phát hiện ra mối liên hệ mật thiết với "tử cung lạnh" (một khái niệm trong y học cổ truyền Trung Quốc).

Các chuyên gia đã chia sẻ phương pháp nhận biết tử cung lạnh, và một chuyên gia chỉnh hình vùng chậu đã hướng dẫn các bài tập làm ấm tử cung. Họ cũng lập danh sách các loại thực phẩm có tính ấm giúp cải thiện tình trạng béo phì vùng bụng dưới.

Nguyên nhân gây béo phì vùng bụng dưới: Tử cung lạnh dẫn đến quá trình trao đổi chất chậm lại và tích tụ mỡ

Theo thông tin trên trang Tvbs của Trung Quốc, chương trình sức khỏe Nhật Bản "Sức khỏe phải đạt chuẩn X" đã tìm hiểu về vấn đề phổ biến ở phụ nữ là "béo phì vùng bụng dưới". Bác sĩ Akihiro Sakurai, giám đốc Phòng khám Sản phụ khoa Sakurai, tin rằng nguyên nhân không chỉ là phù nề hay thiếu vận động, mà còn liên quan đến "tử cung lạnh" (một khái niệm trong Y học cổ truyền Trung Quốc).

Trong khi Y học cổ truyền Trung Quốc thường đề cập đến việc uống đồ uống lạnh và mặc áo hở bụng có thể dẫn đến "tử cung lạnh", bác sĩ Sakurai đã đặc biệt đề cập đến vấn đề "ngồi lâu" trong lời giải thích của mình.

Bác sĩ Sakurai chỉ ra rằng "tử cung lạnh" cho thấy sự lưu thông máu kém ở vùng gần tử cung. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến đau bụng kinh dữ dội và thậm chí là rối loạn kinh nguyệt.

Ông giải thích: "Tử cung thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể phụ nữ, và động mạch tử cung chịu trách nhiệm bơm máu vào tử cung. Khi lưu lượng máu trong hai động mạch này bị tắc nghẽn, nó có thể gây ra 'tử cung lạnh'". Tử cung lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu khắp vùng bụng dưới, làm chậm quá trình trao đổi chất, gây khó khăn trong việc loại bỏ chất thải và khiến mỡ tích tụ ở vùng bụng dưới.

Nguyên nhân gây béo phì vùng thân dưới: Ngồi lâu làm cản trở lưu thông máu

Về nguyên nhân, đạo diễn Sakurai cho rằng đó là do con người hiện đại ngồi lâu mà không vận động. Tư thế ngồi khiến cơ thể bị cong và chèn ép các mạch máu, làm cho động mạch tử cung bị "xẹp", dẫn đến tuần hoàn máu kém. Ông nói thêm rằng, ngay cả nam giới nếu ngồi lâu, lưu lượng máu ở vùng chậu cũng bị cản trở, đó là lý do tại sao nam giới cũng gặp vấn đề béo phì ở phần thân dưới.

Béo phì vùng thân dưới có thể dẫn đến chèn ép động mạch tử cung

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các xét nghiệm trên bà Yoshida, người bị béo phì vùng bụng dưới, và kết quả siêu âm động mạch tử cung của bà rất đáng lo ngại. Bác sĩ chỉ ra rằng hình ảnh siêu âm bình thường cho thấy các sóng liên tục, dao động; tuy nhiên, hình ảnh siêu âm của bà Yoshida cho thấy sự gián đoạn trong dòng chảy, cho thấy dòng máu đã bị gián đoạn, thậm chí chảy ngược.

Bác sĩ giải thích rằng điều này là do các mạch máu bị thu hẹp, khiến máu chảy ngược chiều. Ông cảnh báo rằng nếu điều này xảy ra với phụ nữ mang thai, thai nhi có thể chết trong tử cung do thiếu dinh dưỡng, cần phải sinh mổ ngay lập tức.

Để cải thiện sức khỏe tử cung, hãy ăn gừng với cá sống

Ngoài việc tập thể dục, chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc cũng chia sẻ những lời khuyên về chế độ ăn uống cho những người bị tử cung lạnh. Bên cạnh việc tránh đồ uống lạnh, các loại thực phẩm sống và lạnh như canh đậu xanh, dưa hấu, trà xanh hoặc kem cũng nên tránh càng nhiều càng tốt.

Cá sống thái lát: Khi ăn cá sống thái lát, hãy nhớ ăn kèm với gừng, vì gừng có thể làm giảm tính hàn của cá và làm dịu tính hàn ẩm của hải sản.

Salad: Nếu bạn ăn salad để giảm cân, nên rã đông nhẹ sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh trước khi ăn.

Lời khuyên về sức khỏe: Tránh ăn quá nhiều thực phẩm sống và lạnh. Bạn có thể ăn một lượng cơm vừa phải để bổ tỳ vị.