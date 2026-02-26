Dưới đây là 5 thực phẩm thường được nhắc tới khi nói về chế độ ăn hỗ trợ sống thọ, trong đó vị trí đầu bảng lại là món nhiều người ít để ý.

Đứng thứ năm là giá đỗ. Giá đỗ giàu vitamin C, vitamin E, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Quá trình nảy mầm làm tăng hàm lượng enzym và một số vi chất, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn so với hạt khô ban đầu. Ăn giá đỗ thường xuyên có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và góp phần kiểm soát mỡ máu.

Thứ tư là đậu phụ. Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng, ít chất béo bão hòa và không chứa cholesterol. Isoflavone trong đậu nành có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và xương, đặc biệt ở phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, người có bệnh tuyến giáp hoặc sỏi thận cần dùng ở mức vừa phải.

Thứ ba là cá nước ngọt và cá biển nhỏ. Các loại cá như cá thu, cá mòi, cá trích giàu acid béo omega-3, có tác dụng giảm triglyceride và hỗ trợ bảo vệ thành mạch. So với thịt đỏ, cá là nguồn đạm “nhẹ gánh” hơn cho tim mạch.

Thứ hai là các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt như đậu đỏ, đậu xanh, yến mạch, gạo lứt. Nhóm thực phẩm này giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm hấp thu đường, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol. Với người trung niên có nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay tiền đái tháo đường, đây là nhóm thực phẩm nên xuất hiện đều đặn trong bữa ăn.

Và đứng thứ nhất, điều khiến nhiều người bất ngờ, lại chính là rau xanh đậm màu. Các loại rau như cải bó xôi, cải thìa, bông cải xanh, rau dền chứa nhiều folate, vitamin K, kali và chất chống oxy hóa. Chế độ ăn giàu rau xanh liên quan đến nguy cơ thấp hơn của bệnh tim mạch, đột quỵ và một số bệnh mạn tính. Với người trung niên, việc duy trì ít nhất 300 đến 500 gram rau mỗi ngày được xem là nền tảng cho sức khỏe lâu dài.

Điểm chung của những thực phẩm này là ít qua chế biến, giàu chất xơ và vi chất, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu. Tuổi thọ không đến từ một “siêu thực phẩm” đơn lẻ mà từ thói quen ăn uống cân bằng, đa dạng và duy trì trong nhiều năm.

Ở tuổi trung niên, khi huyết áp, đường huyết và mỡ máu bắt đầu có xu hướng tăng, việc quay về với những món ăn giản dị như rau xanh, đậu, cá, ngũ cốc nguyên hạt có thể là lựa chọn khôn ngoan hơn bất kỳ thực phẩm đắt tiền nào.

Nguồn và ảnh: QQ