Nữ sinh năm nhất ngồi tàu 31 tiếng bất ngờ ngừng tim: Bác sĩ cảnh báo hội chứng “hạng phổ thông”

Ngày 21/2, tại ga Đông Quản Đông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một nữ sinh viên 19 tuổi bất ngờ ngừng tim sau hành trình 31 tiếng ngồi ghế cứng trên tàu để trở lại trường. May mắn, sau 6 giờ cấp cứu tích cực, cô đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện, nguyên nhân được xác định là “hội chứng hạng phổ thông”, thuật ngữ dân gian chỉ tình trạng hình thành huyết khối do ngồi lâu bất động trong các chuyến đi đường dài. Trong y học, đây là một dạng huyết khối tĩnh mạch sâu. Cục máu đông thường hình thành ở tĩnh mạch chi dưới khi máu lưu thông chậm vì ngồi lâu. Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, nó có thể gây thuyên tắc phổi, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến đột tử.



Các chuyên gia tim mạch cho biết trong dịp cao điểm đi lại như sau Tết, nhiều người phải di chuyển hàng chục giờ liên tục. Ngồi yên quá lâu, uống ít nước, sinh hoạt đảo lộn đều là yếu tố thúc đẩy hình thành huyết khối và làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khoa Tim mạch đưa ra một số khuyến cáo.

- Nếu trước khi khởi hành đã xuất hiện triệu chứng như tức ngực, chóng mặt, khó thở hoặc mệt bất thường, không nên cố đi mà cần điều chỉnh kế hoạch và đi khám sớm.

- Trong suốt hành trình, nên chủ động vận động. Cứ mỗi một đến hai giờ nên đứng dậy đi lại vài phút. Khi không thể rời chỗ, có thể thực hiện động tác bơm cổ chân như gập mũi chân lên xuống, xoay cổ chân để kích thích tuần hoàn máu, giảm nguy cơ ứ trệ tĩnh mạch.

- Bổ sung nước đều đặn cũng rất quan trọng. Mỗi giờ nên uống khoảng 100 đến 150ml nước ấm. Tránh lạm dụng cà phê hoặc rượu bia vì có thể làm cơ thể mất nước, tăng độ nhớt của máu và góp phần hình thành huyết khối.

Các bác sĩ nhấn mạnh, những chuyến đi dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn rủi ro với tim mạch và mạch máu. Đặc biệt ở người trẻ, nguy cơ thường bị đánh giá thấp. Chủ động vận động và giữ đủ nước là biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp phòng tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ