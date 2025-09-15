5 thực phẩm dễ tích tụ huyết khối hơn cả thịt mỡ, không ăn ít lại NHỒI MÁU NÃO đến lúc nào không hay!

Thịt mỡ từ lâu bị "điểm mặt" là kẻ thù của tim mạch vì chứa nhiều cholesterol xấu, thúc đẩy xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ngoài thịt mỡ, còn nhiều loại thực phẩm quen thuộc khác cũng khiến máu đặc, dễ hình thành cục máu đông. Khi huyết khối trôi lên não và bít tắc mạch máu, nó có thể gây nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ. Đây chính là một trong những nguyên nhân tử vong và tàn phế hàng đầu hiện nay.

5 thực phẩm ăn nhiều làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, nhồi máu não

Các chuyên gia cảnh báo, thói quen ăn uống hằng ngày nếu không cẩn trọng có thể vô tình "nuôi dưỡng" huyết khối, biến não bộ thành "quả bom nổ chậm". Dưới đây là 5 thực phẩm điển hình cần đặc biệt lưu ý:

Nội tạng động vật

Óc, gan, lòng, tim… chứa lượng cholesterol khổng lồ. Ăn thường xuyên làm tăng triglyceride và LDL trong máu, khiến mỡ bám đầy thành mạch. Lâu dần, mạch máu xơ vữa, cứng lại, lòng mạch hẹp đi, chỉ cần huyết khối xuất hiện là dễ tắc nghẽn ngay. Đây cũng là lý do bác sĩ luôn khuyên người có bệnh tim mạch nên hạn chế tối đa món nhậu "khoái khẩu" này.

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Thịt bò, thịt lợn, cừu… khi ăn nhiều dễ làm cholesterol xấu tăng mạnh. Nguy hiểm hơn là xúc xích, thịt hun khói, giăm bông... là những món tiện lợi nhưng chứa đầy chất béo bão hòa và nitrit. Nitrit khi vào cơ thể tạo ra các hợp chất gây hại nội mạc mạch máu, làm mạch dễ viêm và hình thành huyết khối. Với người đã có bệnh lý tim mạch, tiêu thụ thường xuyên khiến nguy cơ nhồi máu não tăng gấp đôi.

Đồ uống có cồn

Nhiều người vẫn nghĩ uống một chút rượu có lợi cho tuần hoàn máu, nhưng thực tế uống rượu bia quá mức lại phản tác dụng. Cồn khiến thành mạch bị tổn thương, huyết áp dao động thất thường. Khi nội mạc mạch máu bị xước, tiểu cầu lập tức tập trung dính lại để "vá", vô tình tạo ra cục máu đông. Không ít trường hợp người trẻ nhập viện vì nhồi máu não sau một đêm nhậu say chính là vì cơ chế này.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Khoai tây chiên, gà rán, bánh rán, thậm chí cả bánh kẹo công nghiệp đều chứa nhiều chất béo chuyển hóa. Loại chất béo này không chỉ làm tăng cholesterol xấu mà còn làm giảm cholesterol tốt tromng khi nó vốn là "lá chắn" bảo vệ mạch máu. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, máu trở nên đặc quánh, lưu thông kém, cục máu đông dễ xuất hiện và gây tắc nghẽn não.

Thực phẩm và đồ uống chứa đường

Nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt… khiến lượng đường huyết dao động mạnh, làm tổn hại thành mạch. Đường thừa trong máu còn kết hợp với protein tạo ra sản phẩm glycat hóa, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch. Lạm dụng đồ ngọt không chỉ làm tăng nguy cơ tiểu đường mà còn gián tiếp tạo điều kiện cho huyết khối hình thành, là "cửa ngõ" dẫn tới nhồi máu não.

6 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu não cần đặc biệt chú ý

Với nhồi máu não, từng giây từng phút trôi qua đều quyết định sự sống còn của tế bào não. Phát hiện càng sớm, cơ hội thoát khỏi di chứng tàn phế hay tử vong càng cao. Vì vậy, đừng chủ quan trước 5 dấu hiệu cảnh báo sau:

- Chóng mặt đột ngột: Cơn chóng mặt xuất hiện nhiều lần trong ngày, nhất là sau khi ngủ dậy hay tắm rửa, có thể là tín hiệu thiếu máu não, nguy cơ huyết khối đang hình thành.

- Ngáp liên tục: Ngáp dồn dập, kéo dài nhiều ngày trước khi phát bệnh phản ánh não thiếu oxy. Thống kê cho thấy phần lớn bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ từng có dấu hiệu này.

- Đau đầu dữ dội: Cơn đau xuất hiện bất ngờ, tăng mạnh khi thay đổi tư thế, ho hoặc về đêm là lời cảnh báo cần đến bệnh viện sớm.

- Rối loạn ngôn ngữ: Khó diễn đạt, nói lắp, tê lưỡi nên nói không rõ ràng cho thấy máu lên não đã bị gián đoạn, thường là dấu hiệu sớm của nhồi máu não.

- Liệt mặt, yếu cơ nửa người: Một bên mặt xệ xuống, cười méo, tay chân một bên yếu hoặc tê liệt là dấu hiệu điển hình của nhồi máu não, cần cấp cứu ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: EDH, Aboluowang