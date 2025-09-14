Nữ diễn viên Lee Mi-sook (65 tuổi) đã chia sẻ về những vất vả khi phải mang giày cao gót. Ngày 11/9, kênh YouTube "Sook-seureun Mi-sook" đã đăng tải một video ghi lại quá trình chuẩn bị của Lee Mi-sook cho buổi họp báo ra mắt phim "Cực Tinh" (tên tiếng Anh: "Moving") của Disney .

Trong video, nữ diễn viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, giày dép đến trang điểm từ sáng sớm cho lịch trình bận rộn. Khi lựa chọn giày cho sự kiện, bà đã thốt lên: "Công việc này thực sự tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Mọi người chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng mang giày cao gót 12 tiếng đồng hồ chẳng khác nào tra tấn".

Lee Mi-sook còn chỉ vào chiếc quần thể thao rộng thùng thình mình đang mặc và nói thêm: "Vì vậy, nếu không phải đi sự kiện hay quay phim, tôi chỉ muốn được thoải mái như thế này".

Giày cao gót khiến trọng tâm cơ thể dồn về phía trước do phần gót cao, gây áp lực lên cột sống và thắt lưng. Phần lớn trọng lượng cơ thể dồn lên mũi bàn chân khiến người mang dễ mỏi mệt và đẩy nhanh quá trình lão hóa khớp gối và mắt cá chân. Hậu quả là có thể gặp phải nhiều vấn đề, từ chai chân, mắt cá chân đến các cơn đau mãn tính do bệnh lý.

Những hệ lụy kéo dài của việc đi giày cao gót quá lâu và trong thời gian dài

- Bệnh hallux valgus

Một trong những bệnh lý thường gặp khi mang giày cao gót là "bệnh hallux valgus" (hay còn gọi là bunion). Đây là tình trạng ngón chân cái bị lệch ra ngoài gây đau đớn.

Theo dữ liệu của Cơ quan Kiểm tra và Đánh giá Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc, mỗi năm có hơn 50.000 người phải đến bệnh viện điều trị bệnh hallux valgus, trong đó 80% là phụ nữ. Các triệu chứng chủ yếu bao gồm cảm giác khó chịu, đau và bị chèn ép khi mang giày do phần xương nhô ra. Trường hợp nặng có thể xuất hiện mụn nước và nhiễm trùng. Nếu không có triệu chứng đau, người bệnh không cần điều trị.

Tuy nhiên, nếu biến dạng ngón chân nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến ngón chân thứ hai, cần phải điều trị tích cực. Việc không điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như viêm khớp hoặc u thần kinh Morton.

Bác sĩ Jo Jun, Trưởng khoa Chân tại Bệnh viện Gangbuk Yonsei (Hàn Quốc) cho biết: "Sự biến dạng của ngón chân cái khiến trọng lượng cơ thể dồn lên các ngón chân khác, gây quá tải và dẫn đến viêm khớp. Áp lực từ giày dép cũng có thể chèn ép dây thần kinh, gây tê hoặc đau ở phía trước bàn chân. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến bệnh hallux valgus, người bệnh không nên chủ quan mà cần đi khám và điều trị sớm".

- Viêm cân gan chân

Cùng với bệnh hallux valgus, viêm cân gan chân cũng là một bệnh lý cần lưu ý khi mang giày cao gót. Đây là tình trạng viêm nhiễm ở phần cân gan chân, mô liên kết gót chân với các ngón chân. Nguyên nhân chủ yếu là do mang giày cao gót hoặc giày cứng trong thời gian dài. Bàn chân bẹt, bàn chân khoét và tăng cân đột ngột cũng là những yếu tố nguy cơ. Triệu chứng thường rõ rệt nhất vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy.

Bác sĩ Park Ui-hyun, Bệnh viện Yonsei Gunwoo (Hàn Quốc), mô tả: "Đặc trưng của bệnh là cơn đau như xé ở gót chân khi bắt đầu bước những bước đầu tiên, và giảm dần khi di chuyển". May mắn thay, viêm cân gan chân thường có thể được chữa khỏi bằng các phương pháp điều trị bảo tồn như kéo giãn cân gan chân và gân Achilles, đeo nẹp hỗ trợ vào ban đêm để giữ cân gan chân ở trạng thái thư giãn. Trong trường hợp sưng nặng, có thể kết hợp sử dụng thuốc chống viêm giảm đau hoặc tiêm.

Nếu không có việc gì đặc biệt, nên ưu tiên mang giày thể thao thoải mái, ít gây áp lực lên khớp chân hơn giày cao gót. Nếu bắt buộc phải mang giày cao gót, nên lưu ý: Không mang quá 6 tiếng liên tục, chỉ sử dụng khi đi làm, thay bằng giày đế thấp khi ở trong nhà và massage bàn chân và bắp chân sau khi mang giày cao gót để giảm mỏi mệt.

Đặc biệt, nên nâng cao chân lên cao hơn tim trong 10-20 phút để giảm sưng hiệu quả.