Rosé (BLACKPINK) - Lee Do Hyun bỗng được réo tên trong nghi vấn hẹn hò của 2 nhân vật khiến 300 ngàn người dậy sóng

Tối 4/3, tờ Koreaboo đưa tin Rosé (BLACKPINK) - Lee Do Hyun vừa trở thành tâm điểm chú ý mới đây vì 1 lý do ít ai ngờ. Theo nguồn tin, bé cún Hank và Gaeul của 2 ngôi sao quấn quýt với nhau như hình với bóng trong 1 cơ sở nhận trông giữ chó mèo. Đáng chú ý, 2 bé thú cưng này còn được cho là... bạn tình của nhau vì cứ bám dính lấy đối phương.

Thậm chí, 1 bài viết đăng tải tin đồn “tình ái” giữa Hank và Gaeul còn trở nên viral trên mạng xã hội xứ củ sâm, hút về tới hơn 300 ngàn lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Trong bài đăng, người viết chia sẻ 1 clip, đồng thời réo luôn cả tên của Rosé và Lee Do Hyun: “Sự thật là cún cưng của Rosé - Lee Do Hyun cực kỳ thân thiết, cứ như thể đã ‘phải lòng’ nhau. Rosé và Lee Do Hyun ấy mà, tôi không dám tưởng tượng họ ‘cùng sống trong 1 thế giới’. Nhưng thú cưng của 2 nghệ sĩ lại đặc biệt thân thiết với nhau. 2 bé cún cùng được đưa tới 1 cơ sở nhận trông giữ thú cưng. Chưa biết Rosé - Lee Do Hyun có thân thiết với nhau hay không”.

Clip đưa tin về việc Hank và Gaeul bám dính lấy nhau bỗng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Chỉ sau thời gian ngắn, video về cún cưng của Rosé và Lee Do Hyun đã hút tới hơn 300 ngàn lượt xem

Rosé - Lee Do Hyun bỗng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội trong tối 4/3 sau khi đoạn clip nói trên trở nên viral

Dưới bài đăng về cún Hank và Gaeul, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thích thú, thậm chí còn hy vọng Rosé - Lee Do Hyun sẽ sớm trở nên thân thiết với nhau. Được biết, 2 nghệ sĩ vốn nổi tiếng là người yêu chó. Trong quá khứ, họ từng đưa Hank và Gaeul lên hẳn tạp chí, nhiều lần khiến người hâm mộ “tan chảy” trước tình yêu dành cho 2 bé cún.

Rosé - Lee Do Hyun cùng cún cưng xuất hiện đầy nổi bật và cuốn hút trên tạp chí

Hiện tại, Rosé - Lee Do Hyun được cho là không hề có mối liên hệ với nhau. Nhưng từ bài đăng về Hank và Gaeul, người hâm mộ khắp nơi đồng loạt bày tỏ hy vọng 2 ngôi sao sẽ trở thành bạn bè thân thiết

Nguồn: Koreaboo