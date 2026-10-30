5 phim Trung được chứng nhận hot nhất 2026: Đầu Xuân Tươi Sáng hạng 3, hạng 1 dễ đoán, hạng 5 quá bất ngờ

Giữa hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ lên sóng trong năm 2026, mới chỉ có 5 tác phẩm được Weibo chứng nhận là bạo khoản. Đây là thuật ngữ chỉ những bộ phim tạo nên cơn sốt lớn về độ nổi tiếng và sức lan tỏa. Để góp mặt trong danh sách này, một bộ phim phải đáp ứng đồng thời ba tiêu chí: lượt tương tác có giá trị trên Weibo vượt 30 triệu, xuất hiện ít nhất 600 lần trên hai bảng hot search và duy trì chỉ số nhiệt độ trên 100 triệu trong tối thiểu 3 ngày.

Dưới đây là danh sách chi tiết mới được Weibo công bố.

1. Trục Ngọc (70,18 triệu tương tác - 1876 hot search - 10 ngày nhiệt độ vượt 100 triệu)

Trục Ngọc của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi dẫn đầu danh sách không phải điều bất ngờ.

Đứng đầu là Trục Ngọc, bộ phim cổ trang do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Nội dung xoay quanh cô gái làm nghề giết mổ lợn Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh, vị hầu gia sa cơ phải che giấu thân phận. Từ một cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt, hai người dần nảy sinh tình cảm, trước khi bị cuốn vào những biến động chính trị và chiến tranh.

Việc Trục Ngọc đứng đầu danh sách thực ra không phải điều quá bất ngờ, bởi ngay từ thời điểm lên sóng, bộ phim đã tạo nên tiếng vang lớn và liên tục trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. Dù vấp phải không ít tranh cãi về chất lượng nội dung, đặc biệt là hình tượng tướng quân kem nền của nam chính Trương Lăng Hách, không thể phủ nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm.

Không chỉ cặp chính mà đôi nhân vật phụ Tề Mân - Du Thiển Thiển cũng gây sốt.

Không chỉ cặp đôi chính Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi thu hút sự chú ý, tuyến tình cảm của cặp diễn viên phụ Khổng Tuyết Nhi - Đặng Khải cũng được khán giả yêu thích không kém. Thậm chí, cặp đôi này còn được đặt tên riêng Bất Tề Nhi Du. Nhờ bàn đạp Trục Ngọc, cả hai cùng có màn bứt phá đáng kể về độ nổi tiếng.

Một ưu điểm khác không thể bỏ qua của Trục Ngọc chính là thẩm mỹ hình ảnh cực kỳ ấn tượng dưới bàn tay đạo diễn Tăng Khánh Kiệt. Từ cách bố trí ánh sáng, lựa chọn góc máy, phối màu cho đến xây dựng bố cục khung hình, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên hàng loạt cảnh quay đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt, Tăng Khánh Kiệt rất biết cách tôn lên nhan sắc diễn viên và tạo ra những khoảnh khắc giàu cảm xúc, dễ dàng viral trên mạng xã hội. Sau thành công của Cửu Trùng Tử và giờ là Trục Ngọc, Tăng Khánh Kiệt một lần nữa chứng minh mình là một trong những đạo diễn có gu thẩm mỹ nổi bật nhất của dòng phim cổ trang ngôn tình Trung Quốc hiện nay.

2. Tiểu Thành Lương Phương (44,69 triệu tương tác - 719 hot search - 3 ngày nhiệt độ vượt 100 triệu)

Tiểu Thành Lương Phương mới chiếu nhưng đã lọt top 5 phim được Weibo chứng nhận bạo khoản.

Xếp thứ hai là Tiểu Thành Lương Phương, bộ phim y tế hiện thực đánh dấu màn trở lại màn ảnh nhỏ của Tiêu Chiến. Anh đảm nhận vai Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ tài năng gặp biến cố trong sự nghiệp, buộc phải trở về quê nhà và bắt đầu lại tại một cơ sở y tế tuyến dưới.

Khác với những bộ phim y khoa thường tập trung vào các ca phẫu thuật phức tạp tại bệnh viện lớn, Tiểu Thành Lương Phương khai thác đời sống của đội ngũ nhân viên y tế tại một thị trấn vùng Đông Bắc Trung Quốc. Những câu chuyện khám chữa bệnh, điều kiện làm việc thiếu thốn cùng các tình huống vừa hài hước vừa cảm động tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Phim lên sóng ngày 21/10, nhanh chóng đạt 44,69 triệu lượt tương tác có giá trị cùng 719 lần xuất hiện trên hot search. Đáng chú ý, tác phẩm được truyền thông Trung Quốc ghi nhận là bộ phim đạt chứng nhận bạo khoản Weibo nhanh nhất trong lịch sử tính đến thời điểm công bố, đồng thời liên tục dẫn đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình của nền tảng.

Đặc biệt, Tiểu Thành Lương Phương hiện vẫn đang trong thời gian phát sóng, dự kiến kết thúc vào ngày 4/11. Điều này đồng nghĩa với việc những thành tích kể trên chưa phải con số cuối cùng. Với sức hút hiện tại cùng lượng người hâm mộ đông đảo của Tiêu Chiến, bộ phim vẫn còn cơ hội tiếp tục nâng cao thành tích và củng cố vị trí trong danh sách những tác phẩm bùng nổ nhất năm 2026.

3. Đầu Xuân Tươi Sáng (38,20 triệu tương tác - 1323 hot search - 3 ngày nhiệt độ vượt 100 triệu)

Nếu là một fan của thể loại ngôn tình hiện đại, Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ phim bạn không nên bỏ qua.

Vị trí thứ ba thuộc về Đầu Xuân Tươi Sáng, bộ phim ngôn tình đô thị do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính vừa gây bão cuối tháng 8, nửa đầu tháng 9 vừa qua. Tác phẩm kể về mối tình vừa ngọt ngào vừa giằng co giữa Loan Niệm, giám đốc sáng tạo tài năng nhưng độc miệng cùng với Thượng Chi Đào, một cô gái bình thường đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Từ quan hệ cấp trên và cấp dưới, hai người dần bị thu hút bởi nhau, bắt đầu một mối tình bí mật kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, khác biệt về tính cách, những hiểu lầm và áp lực cuộc sống khiến họ chia tay. Dẫu vậy, cả hai vẫn luôn nghĩ về nhau để rồi khi gặp lại, họ đã hàn gắn tình cảm rồi đi đến hôn nhân.

Trong số những bộ phim Hoa ngữ lên sóng tại thị trường Việt Nam năm 2026, có thể nói Đầu Xuân Tươi Sáng là tác phẩm tạo được sức hút mạnh mẽ nhất. Chìa khóa thành công của phim nằm ở phản ứng hóa học bùng nổ giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, đặc biệt là màn thể hiện đầy ấn tượng của nam chính Tỉnh Bách Nhiên.

Với ngoại hình nam tính, khí chất trưởng thành cùng lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế, nam diễn viên đã khắc họa thành công một Loan Niệm vừa kiêu ngạo, khó gần, nhưng cũng có sự ngọt ngào, dịu dàng, tạo nên một sức hấp dẫn khó cưỡng cả với nữ chính lẫn khán giả.

Tỉnh Bách Nhiên đã lấy lại danh dự cho các tổng tài Trung Quốc trên màn ảnh.

Thậm chí, nhiều người còn ví von rằng Tỉnh Bách Nhiên đã giúp các tổng tài Trung Quốc lấy lại thể diện trên màn ảnh. Bởi từ lâu, hình tượng tổng tài trong phim ngôn tình Hoa ngữ thường bị chê thiếu sức thuyết phục và lép vế trước những nhân vật tương tự trong phim Hàn Quốc.

Không chỉ thành công tại Trung Quốc, tác phẩm còn tạo ra tiếng vang lớn ở quốc tế. Bằng chứng là việc phim từng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, Instagram của hai diễn viên chính cũng có sự tăng trưởng follower đáng kể. Dẫu vậy, Đầu Xuân Tươi Sáng cũng không tránh khỏi những tranh cãi về nội dung. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim đã lãng mạn hóa mối quan hệ thiếu bình đẳng của cặp đôi chính, trong khi tuyến công sở còn tồn tại những chi tiết xa rời thực tế.

4. Lan Hương Như Cố (33,92 triệu tương tác - 1634 hot search - 3 ngày nhiệt độ vượt 100 triệu)

Đứng thứ tư là Lan Hương Như Cố, bộ phim cổ trang do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính. Tác phẩm theo chân Thẩm Gia Lan, một tiểu thư từng có cuộc sống sung túc nhưng bất ngờ rơi vào cảnh khốn khó vì biến cố diệt môn.

Từ thân phận danh gia khuê tú, cô phải sống với thân phận Hứa Lan Hương, thích nghi với cuộc sống của một người nghèo, thậm chí còn phải làm một nha hoàn. Thế nhưng, cô đã từng bước thoát ra khỏi nghịch cảnh, trên hành trình tìm kiếm công lý cho gia đình còn tìm được tình yêu đích thực với người chồng Lâm Cẩm Kỳ.

Lan Hương Như Cố là lựa chọn thú vị cho những ai thích thể loại ngôn tình - trạch đấu.

Lan Hương Như Cố nhận được nhiều lời khen ngợi về thẩm mỹ, từ phục trang, bối cảnh đến cách sử dụng ánh sáng và bố cục khung hình. Phim mang đậm vẻ đẹp truyền thống Trung Hoa, với những khu vườn cổ kính, trang phục tinh tế và màu sắc trang nhã, tạo nên cảm giác chỉn chu, giàu chất điện ảnh.

Nội dung trạch đấu cũng là một điểm cộng khi khai thác những âm mưu, tranh giành quyền lực và mối quan hệ phức tạp trong các gia tộc quyền quý. Dù cũng vấp phải những ý kiến trái chiều về nhịp phim đôi lúc chậm, lời thoại mang tính giáo điều, cũng như việc thay đổi một số tình tiết và thiết lập nhân vật so với nguyên tác. Dẫu vậy xét trên tổng thể, từ chất lượng sản xuất, diễn xuất đến cách xây dựng không khí cổ trang, Lan Hương Như Cố vẫn là một trong những tác phẩm cổ trang đáng theo dõi của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

5. Chủ Giác (32,41 triệu tương tác - 687 hot search - 3 ngày nhiệt độ vượt 100 triệu)

Diễn xuất và nhan sắc của Lưu Hạo Tồn đều tỏa sáng ở Chủ Giác.

Khép lại danh sách là Chủ Giác, bộ phim chính kịch lấy đề tài nghệ thuật truyền thống, có sự tham gia của Lưu Hạo Tồn, Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ, Đậu Kiêu cùng nhiều diễn viên thực lực. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đoạt giải Mao Thuẫn của nhà văn Trần Ngạn, do Trương Nghệ Mưu đảm nhận vai trò giám chế.

Bộ phim kể về cuộc đời Ức Tần Nga, một cô gái xuất thân nghèo khó, từ công việc chăn dê và những ngày tháng học nghề gian khổ, từng bước trưởng thành thành nghệ sĩ biểu diễn Tần xoang nổi tiếng. Thông qua hành trình kéo dài hàng chục năm của nữ chính, phim tái hiện những biến động của xã hội Trung Quốc và quá trình gìn giữ, phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống này.

Chủ Giác là tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt bậc nhất năm 2026.

Sự xuất hiện của Chủ Giác trong danh sách này có thể xem là một bất ngờ lớn, bởi đây dường như không phải tác phẩm hướng đến tệp khán giả trẻ. Về lý thuyết, những khán giả trưởng thành, trung niên và cao tuổi sẽ thích xem những phim mang màu sắc nghệ thuật truyền thống như vậy hơn. Những khán giả này thường ít có xu hướng tham gia thảo luận, tạo chủ đề hay tương tác trên mạng xã hội mạnh mẽ như giới trẻ. Việc Chủ Giác vẫn vượt qua hàng loạt phim thần tượng để giành chứng nhận bạo khoản của Weibo cho thấy một tác phẩm thực sự chất lượng hoàn toàn có thể phá vỡ rào cản thế hệ, chinh phục nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Thành công của Chủ Giác không chỉ dừng lại ở mức độ thảo luận trên mạng xã hội. Phim đạt rating trung bình 4,210% và rating cao nhất 4,615%. Đây là thành tích cao nhất trong tất cả phim truyền hình phát sóng năm 2026. Ngoài ra, Chủ Giác cũng là phim có rating cao thứ 2 tính từ năm 2018, chỉ sau mỗi Lục Tỷ Muội.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, cả các ngôi sao trẻ lẫn những gương mặt gạo cội.

Xét về chất lượng nghệ thuật, Chủ Giác có thể xem là tác phẩm xuất sắc nhất trong danh sách, thậm chí là một trong những bộ phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2026. Nếu như 4 bộ phim kể trên dù thành công đến đâu vẫn tồn tại những hạn chế về nội dung, thì Chủ Giác gần như không có bất cứ điểm trừ nào.

Từ kịch bản giàu chiều sâu, cách xây dựng nhân vật nhiều lớp đến diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên, mọi yếu tố đều được thực hiện chỉn chu. Đặc biệt, phim không cần dựa vào những tình tiết kịch tính phi lý hay các màn xung đột khiên cưỡng để câu kéo người xem, mà tạo sức hút bằng câu chuyện mang màu sắc thời đại đầy chân thực, giàu cảm xúc.

Nguồn: Weibo