Phim Trung nhận nhiều đánh giá tiêu cực, đỉnh lưu hot nhất màn ảnh cũng bị chê bai không thương tiếc

Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến và Khương Nghiên đóng chính khai thác câu chuyện về những người làm công tác y tế tại các địa phương nhỏ, nơi bác sĩ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, trang thiết bị hạn chế và nhiều khó khăn trong quá trình cứu chữa bệnh nhân.

Đáng tiếc là sau khi lên sóng, bộ phim đã vấp phải nhiều lời chê bai. Khán giả cho rằng các tình tiết thiếu thuyết phục, thậm chí còn sai lệch kiến thức y khoa. Những hạn chế trong nội dung càng trở nên rõ rệt khi diễn xuất của 2 diễn viên chính không đáp ứng kỳ vọng.

Tiêu Chiến bị chê diễn xuất một màu, đánh mất phong độ

Tiêu Chiến từng nhận được nhiều thiện cảm khi hóa thân thành bác sĩ Cố Ngụy trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Khi đó, nam diễn viên được đánh giá có cách thể hiện tương đối tự nhiên, từ thái độ điềm tĩnh khi thăm khám đến sự tập trung trong các phân cảnh chuyên môn. Nhân vật này cũng giúp anh xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng đảm nhận vai diễn đòi hỏi sự nghiêm túc.

Nhưng trong Tiểu Thành Lương Phương, Tiêu Chiến lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì biểu cảm đơn điệu. Nhân vật bác sĩ trở về quê nhà của anh thường xuyên trợn mắt, nhíu mày trong nhiều tình huống khác nhau. Ngay cả khi đứng trước ca bệnh khó hoặc cần cân nhắc phương án điều trị, biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn thiếu sự biến chuyển, chưa thể hiện rõ diễn biến tâm lý của một người làm nghề y.

Đài từ của ngôi sao 9x cũng bị phàn nàn vì cách ngắt câu cứng nhắc, giọng nói đều đều. Những lời thoại vốn cần thể hiện sự kiên định và trách nhiệm của người thầy thuốc đôi lúc chưa tạo được sức nặng cần thiết. Một số khán giả còn nhận xét hình ảnh bác sĩ trong phim thiếu vẻ chỉn chu, khác biệt so với hình tượng Cố Ngụy từng được yêu thích.

Sự tương phản giữa 2 vai diễn khiến khán giả đặt câu hỏi về phong độ của Tiêu Chiến. Với một "đỉnh lưu hot nhất màn ảnh" sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng có tác phẩm tạo tiếng vang, kỳ vọng dành cho anh vốn không thấp. Vì vậy, màn thể hiện gây tranh cãi lần này càng khiến những lời chê bai xuất hiện dày đặc.

Khương Nghiên diễn quá đà, nhân vật nữ chính gây mệt mỏi

Nếu Tiêu Chiến thiếu cảm xúc thì Khương Nghiên lại bị chê diễn xuất lố. Trong phim, nhân vật của cô được xây dựng là người nhiệt tình, thẳng thắn và làm việc nhanh nhẹn. Nhưng khán giả cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện những đặc điểm này theo cách cường điệu, khiến sự thẳng thắn trở nên ồn ào và gây khó chịu.

Ở những cảnh trao đổi công việc, Khương Nghiên thường nói lớn, liên tục nhấn mạnh biểu cảm trên gương mặt. Khi tranh luận với người nhà bệnh nhân, nhân vật dễ rơi vào trạng thái kích động, tạo cảm giác như đang cãi vã thay vì xử lý tình huống trong môi trường y tế. Ngay cả những cuộc trò chuyện thông thường với nam chính cũng bị cho là thiếu sự tiết chế.

Cách thể hiện này khiến người xem cảm thấy mệt mỏi và muốn tua nhanh hoặc bỏ qua những phân đoạn nhân vật xuất hiện vì giọng thoại quá lớn và biểu cảm lặp lại.

Điều đáng tiếc là Khương Nghiên vốn từng được ghi nhận nhờ lối diễn đời thường trong các phim như Nam Lai Bắc Vãng và Thành Phố Lý Tưởng. Cô có khả năng thể hiện những nhân vật gần gũi bằng lời thoại tự nhiên và các chi tiết nhỏ. Nhưng trong Tiểu Thành Lương Phương, thế mạnh ấy chưa được phát huy, khiến nhân vật thiếu chiều sâu và khó tạo thiện cảm.

Đề tài tốt vẫn không cứu nổi bộ phim

Xét về ý tưởng, Tiểu Thành Lương Phương không thiếu tiềm năng. Câu chuyện về đội ngũ y tế tuyến cơ sở có thể khai thác nhiều vấn đề đáng quan tâm, từ điều kiện làm việc khó khăn đến trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng. Tuy nhiên, đề tài giàu ý nghĩa không đồng nghĩa tác phẩm sẽ tự động nhận được sự đón nhận.

Khi kịch bản bị phàn nàn về tính hợp lý, còn diễn xuất của 2 diễn viên chính chưa thuyết phục, sức hút của bộ phim cũng khó duy trì. Tiêu Chiến từng có thành công với Tàng Hải Truyện, nhưng danh tiếng từ tác phẩm trước không thể bảo đảm hiệu quả cho dự án mới. Tương tự, kinh nghiệm diễn xuất của Khương Nghiên cũng chưa đủ để bù đắp những hạn chế trong cách xây dựng nhân vật.

Từ kỳ vọng ban đầu đến phản hồi tiêu cực sau khi phát sóng, Tiểu Thành Lương Phương đang cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng đề tài và chất lượng thành phẩm. Với khán giả, điều quan trọng không chỉ là dàn diễn viên nổi tiếng hay câu chuyện mang ý nghĩa xã hội, mà còn là một kịch bản chặt chẽ cùng màn thể hiện đủ sức thuyết phục.