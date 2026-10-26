Phim Trung Quốc vừa lập kỷ lục top 1 lượt xem 2026 đỉnh bá cháy: Cặp chính trời sinh một cặp, xem nghiện khó dứt

Lan Hương Như Cố dù vừa kết thúc nhưng cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm tạo được dấu ấn đáng nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 nhờ câu chuyện cuốn hút, chất lượng sản xuất chỉn chu cùng màn kết hợp ăn ý của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Càng về sau, câu chuyện của Hứa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ càng trở thành điểm thu hút khán giả, giúp tác phẩm duy trì sức nóng trong suốt thời gian phát sóng. Mới đây, Lan Hương Như Cố đã chốt thống kê lượt xem nhiệt bá kỳ ở mức 41,47 triệu, qua đó lập kỷ lục phim có lượt xem nhiệt bá kỳ cao nhất năm 2026 trên nền tảng Tencent Video. Đây là cột mốc ấn tượng đối với một tác phẩm cổ trang dài tập, đồng thời cho thấy sức hút của bộ phim.

Lan Hương Như Cố là phim có view nhiệt bá kỳ cao nhất năm 2026 của Tencent Video.

Cột mốc 41,47 triệu lượt xem cũng là thành tích xứng đáng dành cho một tác phẩm cổ trang có chất lượng đồng đều ở các khía cạnh. Dù vẫn tồn tại những tình tiết gây tranh cãi, Lan Hương Như Cố ghi điểm nhờ kịch bản hấp dẫn, đặc biệt là việc thoát khỏi mô típ nữ chính sở hữu "bàn tay vàng" - tức luôn dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. Thay vào đó, nhân vật trung tâm phải trải qua nhiều biến cố, chịu không ít thiệt thòi và từng bước thay đổi số phận bằng sự thông minh, nhẫn nại cùng bản lĩnh của bản thân.

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là điểm sáng. Từ chính như Đàm Tùng Vận, Hưu Học Nghĩa đến vai phụ như Lý Mộng, Trịnh Hợp Huệ Tử, Ngô Điềm Điềm, Quách Kha Vũ... đều có màn thể hiện tốt và cho thấy sự phù hợp với đặc điểm nhân vật. Phim còn được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, từ bối cảnh, phục trang, tạo hình cho đến cách bố trí góc quay.

Đặc biệt, thành công của tác phẩm một lần nữa cho thấy quyết định lựa chọn Đàm Tùng Vận vào vai nữ chính là hoàn toàn hợp lý. Nữ diễn viên chứng minh sức hút với khán giả, đồng thời tạo ra phản ứng hóa học ấn tượng với Lưu Học Nghĩa.

Màn kết hợp thành công của Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận góp phần tạo nên thành công cho Lan Hương Như Cố.

Sự phối hợp ăn ý, những màn tương tác tự nhiên và cách thể hiện tình cảm của cả hai khiến chuyện tình Hứa Lan Hương - Lâm Cẩm Kỳ trở nên thuyết phục. Không ít khán giả nhận xét hai nhân vật thực sự giống như một cặp đôi trời sinh để dành cho nhau.

Đáng nói, Lan Hương Như Cố có thời lượng lên tới 47 tập, con số không hề nhỏ trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh. Sự phát triển mạnh mẽ của phim ngắn màn hình dọc, phim AI và các nền tảng video ngắn đang khiến thói quen thưởng thức nội dung của khán giả thay đổi. Bởi vậy, việc một bộ phim dài tập vẫn thu hút đông đảo người xem theo dõi đến cuối là minh chứng đáng kể cho sức hút của tác phẩm.

Về nội dung, Lan Hương Như Cố kể về Thẩm Gia Lan, tiểu thư danh giá vốn có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ. Tuy nhiên, gia đình cô bất ngờ gặp họa diệt môn vì bị kết tội mưu phản, khiến cuộc đời Gia Lan hoàn toàn đảo lộn.

Được cứu sống, cô phải che giấu thân phận, lấy tên Hứa Lan Hương và trở thành nha hoàn cấp thấp trong chính Lâm phủ. Từ một thiên kim tiểu thư, Lan Hương buộc phải học cách sinh tồn giữa những quy tắc hà khắc, từng bước giành lại sự tôn trọng, tìm kiếm tình yêu và minh oan cho gia đình.