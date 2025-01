Mới đây, Netflix đã tung teaser đầu tiên của bộ phim "When life gives you tangerines". Ở đoạn giới thiệu này, khán giả thấy những thước phim đẹp như thơ của cặp đôi IU - Park Bo Gum, hai ngôi sao sở hữu visual đẹp bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Được biết, IU đảm nhận vai Ae Sun thời niên thiếu, một cô gái mạnh mẽ, táo bạo và luôn lạc quan. Trong khi đó, Park Bo Gum đảm nhận vai Gwan Sik, một chàng trai hiền lành, trầm tính và đáng tin cậy.

IU và Park Bo Gum siêu đẹp đôi trong "When life gives you tangerines".

Ae Sun và Gwan Sik là một cặp bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Sau đó, tình yêu dần chớm nở giữa họ. Trong đoạn teaser, cả hai đã có những khoảnh khắc rất lãng mạn. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có phân cảnh hé lộ mâu thuẫn giữa họ và Ae Sun trong cơn tức giận đã rút nhẫn đôi ra rồi ném nó đi. Điều này khiến khán giả tò mò chuyện gì đã xảy ra.

"When life gives you tangerines" là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch - lãng mạn, kể về cuộc đời của Ae Sun và Gwan Sik, những người con của đảo Jeju. Phim lấy bối cảnh vào những năm 1950, hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những khán giả yêu thích bầu không khí hoài cổ.

Teaser phim mới của IU và Park Bo Gum.

Đây là dự án rất được kỳ vọng, hứa hẹn sẽ bùng nổ khi lên sóng trong tháng 3 tới. Ngoài IU và Park Bo Gum, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Moon So Ri (Ae Sun khi trưởng thành), Park Hae Joon (Gwan Sik khi trưởng thành), Na Moon Hee, Oh Jung Se, Lee Jun Young, Yeom Hye Ran,... Ngoài ra, Kim Seon Ho cũng góp mặt trong phim với tư cách khách mời.

Bộ phim "When life gives you tangerines" do IU và Park Bo Gum đóng chính sẽ lên sóng từ ngày 7/3/2025 trên Netflix.