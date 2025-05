5 phim lãng mạn Hàn tuyệt hay gần đây nhưng ít người biết đến: Không xem thì quá đáng tiếc!

Làn sóng K-drama đã đưa những tác phẩm như Crash Landing on You hay Queen of Tears lên tầm quốc tế nhờ kịch bản hấp dẫn và dàn sao nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều bộ phim lãng mạn Hàn Quốc với câu chuyện độc đáo, diễn xuất chân thành và chiều sâu cảm xúc lại không nhận được sự chú ý xứng đáng. Dưới đây là 5 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc tuyệt hay nhưng chưa nhận được sự chú ý xứng đáng trong khoảng 5 năm trở lại đây.

1. You Make Me Dance (2021)

You Make Me Dance là một bộ phim ngắn thuộc thể loại boys' love (BL), gồm 8 tập, mỗi tập khoảng 15 phút. Bộ phim kể về Hong Seok, do Choo Young Woo thủ vai, một sinh viên vũ đạo hiện đại đầy đam mê, và Jin Woo, do Won Hyung Hoon đảm nhận, một nhân viên thu hồi nợ với vẻ ngoài lạnh lùng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người dần nảy sinh một câu chuyện tình dịu dàng, nơi họ cùng nhau chữa lành những vết thương lòng và theo đuổi ước mơ. Các cảnh múa được biên đạo tinh tế, hòa quyện với OST cảm xúc, phản ánh hành trình cảm xúc của cả hai.

Dù không được quảng bá rộng rãi do thể loại BL và thời lượng ngắn, bộ phim được MyDramaList chấm 8.0/10 nhờ chemistry tự nhiên giữa Choo Young Woo và Won Hyung Hoon, cùng thông điệp ý nghĩa về việc vượt qua định kiến để sống đúng với bản thân. Những khoảnh khắc Hong Seok và Jin Woo chia sẻ qua những điệu múa tạo nên một câu chuyện tình ngắn gọn nhưng sâu lắng, khiến You Make Me Dance trở thành một viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích lãng mạn nghệ thuật.

2. The Interest of Love (2022–2023)

Lấy bối cảnh một ngân hàng, The Interest of Love, có trên Netflix, khám phá mối tình tay tư phức tạp giữa Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok), Ahn Soo Young (Moon Ga Young), Park Mi Kyung (Keum Sae Rok) và Jung Jong Hyun (Jung Ga Ram). Bộ phim đào sâu vào những rắc rối của tình yêu, tham vọng và khác biệt giai cấp, mang đến một câu chuyện chân thực về những mối quan hệ không hoàn hảo.

Diễn xuất của Moon Ga Young đặc biệt nổi bật, khắc họa một Ahn Soo Young đầy chiều sâu, vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương. OST với các ca khúc của J Rabbit và Jeong Sewoon, được Soompi khen ngợi, làm tăng sức hút cảm xúc. Dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, nhịp phim chậm và cốt truyện tâm lý phức tạp khiến phim không đạt được sức hút toàn cầu như các drama kịch tính. MyDramaList chấm 7.7/10, với khán giả đánh giá cao cách phim tái hiện những cảm xúc đời thực và chemistry tinh tế giữa các nhân vật. The Interest of Love là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá một câu chuyện tình yêu sâu sắc, nơi các nhân vật phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong tình cảm và sự nghiệp.

3. Soundtrack #1 (2022)

Soundtrack #1, một miniseries 4 tập trên Disney+, kể về Han Sun Woo (Park Hyung Sik) và Lee Eun Soo (Han So Hee), hai người bạn thân hơn 20 năm, nhận ra tình cảm vượt qua tình bạn khi sống chung nhà trong hai tuần. Bộ phim đan xen âm nhạc và cảm xúc, với OST nổi bật như "Love Beyond Words" của Kyuhyun và "Wanna Be Your Lover" của Monday Kiz, được AsianWiki ca ngợi vì làm nổi bật chemistry bùng nổ giữa Park Hyung Sik và Han So Hee.

Cốt truyện friends-to-lovers được xử lý tinh tế, tập trung vào những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ý nghĩa. MyDramaList chấm 8.2/10, với khán giả yêu thích sự súc tích và cảm xúc mạnh mẽ của phim. Dù vậy, thời lượng ngắn và phát hành trên Disney+ khiến phim không được chú ý rộng rãi như các drama dài tập trên Netflix. Soundtrack #1 là một câu chuyện tình ngọt ngào, tràn ngập âm nhạc, lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức một bộ phim lãng mạn ngắn gọn nhưng để lại dư âm sâu sắc.

4. My Liberation Notes (2022)

Lấy bối cảnh ngôi làng yên bình Sanpo, My Liberation Notes, có trên Netflix, theo chân chị em nhà Yeom, với tâm điểm là Mi Jung (Kim Ji Won) và mối tình chậm rãi với Mr. Gu (Son Suk Ku), một người lạ bí ẩn. Bộ phim mang phong cách slice-of-life, khám phá sự cô đơn và khao khát kết nối trong cuộc sống thường nhật. Diễn xuất của Kim Ji Won và Son Suk Ku được MyDramaList (8.5/10) và Soompi khen ngợi vì chemistry tinh tế, khiến mỗi khoảnh khắc giữa hai nhân vật đều đầy cảm xúc.

Nhịp phim chậm và cốt truyện tập trung vào những chi tiết đời thường khiến phim không thu hút khán giả yêu thích drama kịch tính, nhưng nó lại là một tác phẩm sâu sắc cho những ai trân trọng tình yêu được xây dựng từ sự thấu hiểu. My Liberation Notes mang đến một câu chuyện tình dịu dàng, nơi các nhân vật tìm thấy ý nghĩa trong những điều giản dị, khiến nó trở thành một viên ngọc ẩn đáng để khám phá.

5. The Heavenly Idol (2023)

The Heavenly Idol, có trên Viki, là một rom-com độc đáo kể về Pontifex Rembrary (Kim Min Kyu), một thực thể thần thánh bị mắc kẹt trong cơ thể một idol K-pop thất bại, và dần nảy sinh tình cảm với người quản lý Kim Dal (Go Bo Gyeol). Bộ phim pha trộn giả tưởng, hài hước và lãng mạn, mang đến góc nhìn châm biếm về ngành công nghiệp K-pop. Chemistry vui tươi giữa Kim Min Kyu và Go Bo Gyeol, cùng những khoảnh khắc hài hước như Rembrary thích nghi với cuộc sống idol, khiến phim trở nên đáng yêu.

MyDramaList chấm 7.8/10, với khán giả yêu thích sự mới lạ của cốt truyện. Tuy nhiên, premise giả tưởng và quảng bá hạn chế khiến phim không tạo được tiếng vang lớn. The Heavenly Idol là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, sáng tạo, phù hợp với những ai muốn thưởng thức một bộ phim lãng mạn khác biệt, đầy tiếng cười và cảm xúc.