5 phim Hàn đẹp đến từng khung hình: Siêu phẩm của Kim Soo Hyun khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ

Một bộ phim có thể "chạm" được tới công chúng và thành công sẽ đồng nghĩa với quá trình sáng tạo cần đảm bảo chỉn chu cả về cốt truyện lẫn phần nhìn. Dưới đây là 5 bộ phim Hàn Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi sự đầu tư và vận dụng góc quay điện ảnh "tài tình", hứa hẹn sẽ không làm người xem thất vọng.

It's Okay To Not Be Okay

Là bộ phim truyền hình đi sâu vào những vấn đề, góc khuất tâm lý của mỗi cá nhân trong câu chuyện. Từ đó khiến khán giả như được chữa lành bởi tình yêu và cùng nhân vật hòa nhịp lại với đời sống hối hả, xô bồ sau khi gặp nhiều biến cố, chấn thương tâm lý trong quá khứ.

Bộ phim có sự tham gia của Kim So Hyun (vai Moon Gang Tae), Go Moon Young (Seo Ye Ji) và Oh Jung Se (vai Moon Sang Tae). Kể về câu chuyện của một nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần tên Moon Gang Tae không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ và một tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu tên Go Moon Young. Sau khi gặp nhau, cả hai dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau.

Vận dụng sự chuyển cảnh, cắt cảnh mượt mà trong kỹ thuật dựng phim It's Okay To Not Be Okay còn mang đến cho người xem cảm giác được đắm chìm trong xứ sở mộng mơ với đồi cây, mây trắng và biển mênh mông. Tất cả yếu tố thiên nhiên như hút vào cùng một điểm nhìn để mở ra không gian vừa cao vừa rộng khiến người xem như đang được trải nghiệm vào từng phân cảnh của phim.

A Killer Paradox

Được chuyển thể từ Webton cùng tên, A Killer Paradox xoay quanh câu chuyện về chàng trai Lee Tang (Choi Woo-Sik đóng) - nhân viên cửa hàng tiện lợi. Sau khi xuất ngũ, Lee Tang dần dần không tìm được mục đích sống, vô định và lạc lõng. Một đêm khi từ chỗ làm về nhà, cậu vô tình cãi nhau và giết luôn người đàn ông lạ mặt. Sau đó, phía cảnh sát công bố nạn nhân là sát thủ hàng loạt. Trong lúc che giấu tung tích, Lee Tang sát hại thêm một phụ nữ để bịt đầu mối.

Bộ phim được cho là "mượn" kỹ thuật góc quay của phim Hollywood giai đoạn trước. Với nhiều tình tiết ly kì, hồi hộp A Killer Paradox đã thành công tạo ra một góc nhìn pov rất thực khiến khán giả cảm thấy như được hóa thân vào nhân vật và lẩn trốn, lo lắng cùng anh ta.

My Liberation Notes

Lấy bối cảnh từ vùng ngoại ô yên ả - Sanpo, ba anh em Ki Jung (Lee El), Mi Jung (Kim Ji Won) và Chang Hee (Lee Min Ki) mỗi người đều có nỗi lo au mà khó ai có thể nhận ra và thấu hiểu hết được. Tình yêu, tài sản, tâm lý,...đều tựu chung trong số phận của 3 nhân vật điển hình.

Ban đầu, bộ phim sẽ thiên về màu sắc u buồn để thể hiện chân thật tâm lý sầu não, bế tắc của từng nhân vật. Tiếp sau đó là những chuyển động có phần hỗn độn như miêu tả chính tâm trạng bị xáo trộn của các nhan vật. Sau đó là sự biến đổi linh hoạt, hướng đến thế giới tươi sáng với nhiều gam màu rực rỡ hơn khi cảm xúc của họ dần được giải phóng và tự do.

Daily Dose of Sunshine

Một bộ phim lấy bối cảnh tại Khoa Tâm thần hư cấu của Bệnh viện Đại học Myungshin. Cốt truyện xoay quanh Jung Da Eun (Park Bo Young) - một y tá chuyên nghiệp làm việc tại khoa và những câu chuyện đầy cảm xúc giữa cô với mọi người xung quanh. Mặc dù không đề cập nhiều đến khía cạnh tình cảm đôi lứa nhưng bộ phim lại thành công "ghi điểm" tròng lòng khán giả bởi tình yêu của Da Eun đối với cuộc đời tươi đẹp bằng cái nhìn lạc quan, tích cực.

Bộ phim đã khá liều lĩnh khi khai thác chất liệu hình ảnh từ một nơi rất khó để phát triển nội dung cho phần nhìn, đó là nội tâm. Đây là một điều đáng khen cho nhà làm phim vì đã nghiên cứu kỹ càng để cho ra những khung hình bắt mắt khiến khán giả dễ dàng cởi mở hơn khi xem phim.

Strangers From Hell

Câu chuyện mở đầu bằng câu chuyện của một thanh niên có tuổi 20 nhiệt huyết Yoon Jong Woo (Im Si Wan) chuyển từ vùng nông thôn đến Seoul để làm việc tại một công ty nhỏ. Với số tiền ít ỏi, Jong Woo chọn ở tại một khu nhà ở chung có tên là “Eden” - một nơi ở giá rẻ nhưng lại chứa nhiều bí mật kỳ lạ đang dần hé lộ và đợi nam chính khám phá.

Cùng được sản xuất bởi bàn tay tài tình của đạo diễn phim A Killer Paradox, thế nên không khó để thấy sự chuyên nghiệp về cách kể của ông trong từng thước phim. Cùng là "đứa con tinh thần" là vậy, nhưng nhà làm phim vẫn có sự thiên vị hơn cho Strangers From Hell khiến bộ phim có sự khác biệt và tạo cảm giác thẩm mỹ rất riêng cho khán giả khi theo dõi bộ phim.