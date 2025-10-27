5 người ngất xỉu, nhập viện khẩn cấp sau khi ăn "món khoái khẩu"
Sau bữa tiệc nướng ngoài trời, 5 người đã gặp phải tình trạng nguy hiểm.
Tối 26/10/2025, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về một vụ việc hi hữu xảy ra tại khu nhà ở Baan Eua-Athorn, khu vực Bang Pu, tỉnh Samut Prakan.
Một nhóm 5 người, bao gồm 4 người lớn và 1 bé gái, đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nướng ngoài trời.
Cụ thể, vào đêm 26/10, lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên của Quỹ Katanyu nhận được tin báo có người bất tỉnh tại khu dân cư nói trên. Khi đến hiện trường, họ phát hiện 5 nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh.
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nhóm người này vừa cùng nhau ăn đồ nướng. Ban đầu, bữa ăn diễn ra vui vẻ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bé gái có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn rồi ngất xỉu. Ngay sau đó, những người lớn trong nhóm cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự: nôn mửa, khó thở, yếu dần, buộc phải nằm xuống chờ lực lượng cứu hộ.
Các nhân viên từ Quỹ Ruamkatanyu đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu và đưa cả 5 người đến bệnh viện gần nhất.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được nghi ngờ là do nhóm nạn nhân đã ăn phải sứa, một loại thực phẩm có thể gây phản ứng dị ứng hoặc ngộ độc nếu không được xử lý đúng cách.
Báo cáo y tế sơ bộ cho thấy, những triệu chứng mà các bệnh nhân gặp phải bao gồm buồn nôn, nôn mửa, khó thở nghiêm trọng, đều là dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp hoặc ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, những phản ứng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sứa là thực phẩm có thể ăn được nếu được ngâm, rửa kỹ và nấu chín hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều loại sứa chứa độc tố tự nhiên hoặc protein lạ dễ gây phản ứng dị ứng mạnh. Trong trường hợp sứa chưa được xử lý đúng quy trình, các chất độc này vẫn tồn tại và có thể gây ngộ độc, co thắt hô hấp hoặc sốc phản vệ.
Sự việc trên đã khiến cộng đồng mạng Thái Lan xôn xao. Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc mua thực phẩm tươi sống tại chợ mà không rõ nguồn gốc, đặc biệt là khi dùng trong các bữa tiệc ngoài trời.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, đồng thời kiểm tra mẫu thực phẩm còn lại tại hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân.
Sứa biển từ lâu đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt vào mùa hè, khi thời tiết oi bức. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nếu không được chế biến đúng cách, sứa có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Sứa biển là sinh vật có chứa các tế bào châm (nematocyst) ở xúc tu, tiết ra độc tố để tự vệ. Khi ăn phải sứa còn tươi hoặc sứa chưa qua khử độc đúng quy trình, người ăn có thể bị nhiễm độc tố này.
Các triệu chứng thường gặp sau khi ăn sứa nhiễm độc gồm: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, tức ngực, đau đầu, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, nặng hơn có thể dẫn đến co giật, hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Không chỉ dừng lại ở độc tố tự nhiên, một vấn đề khác đáng lo ngại là sứa được ngâm trong hóa chất bảo quản không an toàn. Trong quá trình chế biến, nhiều nơi thường sử dụng phèn chua (nhôm kali sunfat) để giữ cho sứa giòn và có màu trắng đẹp. Tuy nhiên, nếu lượng nhôm tồn dư trong sứa vượt ngưỡng cho phép, việc tiêu thụ lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng nhôm là kim loại có khả năng tích tụ trong cơ thể, đặc biệt ở não và xương. Khi vượt ngưỡng, nhôm có thể gây ra các vấn đề về thần kinh như suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, rối loạn tiêu hóa, viêm ruột, thậm chí làm suy giảm chức năng thận.
Nên thận trọng với các loại sứa đã qua xử lý mà không rõ nguồn gốc, nhất là các loại sứa được bày bán tràn lan ngoài chợ dân sinh mà không có nhãn mác hay kiểm định chất lượng.
Trong trường hợp bạn hoặc người thân xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn sứa như: buồn nôn, nổi mẩn đỏ, đau bụng, khó thở… cần nhanh chóng:
- Ngừng ăn ngay lập tức.
- Gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.
- Mang theo phần sứa đã ăn nếu còn để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.
- Không tự ý uống thuốc chống dị ứng hoặc chống nôn, tránh làm sai lệch triệu chứng.