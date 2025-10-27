Tối 26/10/2025, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về một vụ việc hi hữu xảy ra tại khu nhà ở Baan Eua-Athorn, khu vực Bang Pu, tỉnh Samut Prakan.

Một nhóm 5 người, bao gồm 4 người lớn và 1 bé gái, đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nướng ngoài trời.

Cụ thể, vào đêm 26/10, lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên của Quỹ Katanyu nhận được tin báo có người bất tỉnh tại khu dân cư nói trên. Khi đến hiện trường, họ phát hiện 5 nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh.

Ảnh minh hoạ.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nhóm người này vừa cùng nhau ăn đồ nướng. Ban đầu, bữa ăn diễn ra vui vẻ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bé gái có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn rồi ngất xỉu. Ngay sau đó, những người lớn trong nhóm cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự: nôn mửa, khó thở, yếu dần, buộc phải nằm xuống chờ lực lượng cứu hộ.

Các nhân viên từ Quỹ Ruamkatanyu đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu và đưa cả 5 người đến bệnh viện gần nhất.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được nghi ngờ là do nhóm nạn nhân đã ăn phải sứa, một loại thực phẩm có thể gây phản ứng dị ứng hoặc ngộ độc nếu không được xử lý đúng cách.

Báo cáo y tế sơ bộ cho thấy, những triệu chứng mà các bệnh nhân gặp phải bao gồm buồn nôn, nôn mửa, khó thở nghiêm trọng, đều là dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp hoặc ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, những phản ứng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Ảnh minh hoạ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sứa là thực phẩm có thể ăn được nếu được ngâm, rửa kỹ và nấu chín hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều loại sứa chứa độc tố tự nhiên hoặc protein lạ dễ gây phản ứng dị ứng mạnh. Trong trường hợp sứa chưa được xử lý đúng quy trình, các chất độc này vẫn tồn tại và có thể gây ngộ độc, co thắt hô hấp hoặc sốc phản vệ.

Sự việc trên đã khiến cộng đồng mạng Thái Lan xôn xao. Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc mua thực phẩm tươi sống tại chợ mà không rõ nguồn gốc, đặc biệt là khi dùng trong các bữa tiệc ngoài trời.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, đồng thời kiểm tra mẫu thực phẩm còn lại tại hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân.