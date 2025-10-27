Với người mắc xơ gan, chế độ ăn uống gần như là “phác đồ điều trị thứ hai”. Trong số những món thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm, đậu phụ được nhiều người xem là “thực phẩm vàng” giúp bảo vệ gan. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo ăn đúng thì có lợi, nhưng ăn sai cách lại dễ khiến tình trạng xơ gan thêm trầm trọng.

Đậu phụ, con dao hai lưỡi đối với lá gan

- Nguồn đạm thực vật quý giá: Theo các chuyên gia tiêu hoá, protein trong đậu nành chứa đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể, lại không có cholesterol. Người bị xơ gan ăn khoảng 100-150g đậu phụ mỗi ngày có thể giúp phục hồi tế bào gan mà không gây quá tải cho quá trình chuyển hoá.

- Nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro: Đậu phụ chứa phytoestrogen, hợp chất có tính tương tự hormone estrogen, nếu dùng quá nhiều có thể ảnh hưởng tới chuyển hoá nội tiết. Ngoài ra, một số loại đậu phụ công nghiệp còn dùng chất đông kết chứa nhiều natri, khiến gan và thận phải làm việc nhiều hơn. Các bác sĩ khuyến cáo nên chọn đậu phụ truyền thống, hạn chế chiên rán hoặc tẩm ướp nhiều gia vị.

Nguyên tắc vàng trong ăn uống cho người xơ gan

- Cân bằng đạm động vật và đạm thực vật: Tỷ lệ lý tưởng là 1:1, vừa có thể hấp thu tốt vừa không làm tăng gánh nặng cho gan. Ngoài đậu phụ, bệnh nhân nên bổ sung thêm cá, thịt gà, trứng, với tổng lượng protein khoảng 1,2-1,5g/kg thể trọng mỗi ngày.

- Tăng cường vitamin B và K: Nhóm vitamin B giúp chuyển hoá năng lượng, trong khi vitamin K hỗ trợ ngăn ngừa xuất huyết, biến chứng thường gặp ở người xơ gan. Các loại rau màu xanh đậm như bông cải xanh, rau chân vịt (cải bó xôi) là lựa chọn tốt, nhưng cần chần sơ trước khi ăn để giảm chất xơ thô gây đầy bụng.

- Bổ sung vi chất kẽm và magie: Xơ gan thường kéo theo tình trạng thiếu hụt kẽm, magie, hai yếu tố giúp phục hồi mô gan. Có thể thêm hạt bí, hạt điều, hạt hướng dương vào khẩu phần, nhưng nên xay nhuyễn để tránh làm tổn thương tĩnh mạch thực quản.

Những sai lầm cần tránh khi chăm sóc lá gan

- Tin vào “thần dược” đậu phụ: Không có thực phẩm nào có thể tự mình “chữa” được xơ gan. Nếu chỉ ăn một món mà thiếu cân đối dinh dưỡng, người bệnh rất dễ rơi vào tình trạng suy kiệt hoặc thiếu máu.

- Kiêng hoàn toàn chất đạm: Nhiều bệnh nhân sợ gan “làm việc quá sức” nên ngưng ăn thịt, cá. Việc này khiến cơ bắp teo nhanh, sức đề kháng giảm, thậm chí khiến bệnh nặng thêm. Chỉ khi xuất hiện biến chứng hôn mê gan mới cần hạn chế nghiêm ngặt protein.

- Lạm dụng thuốc bổ và thực phẩm “bổ gan”: Các loại như ba ba, nhân sâm, bột đạm có thể gây phản tác dụng nếu dùng bừa bãi. Người bệnh nên chỉ bổ sung dưới hướng dẫn của bác sĩ.

Lá gan là “nhà máy hoá chất” âm thầm làm việc suốt ngày đêm. Khi tổn thương, nó thường không lên tiếng ngay lập tức, nên việc tái khám định kỳ 3 tháng/lần là vô cùng cần thiết để kịp thời điều chỉnh chế độ ăn và thuốc men.

Đừng tin vào “một món ăn chữa được bệnh”, bởi chỉ có ăn uống khoa học kết hợp điều trị đúng phác đồ mới giúp người bệnh sống khoẻ với lá gan của mình.

Nguồn và ảnh: Sohu