Tối 9/7 đã diễn ra phần thi Supra Model Of The Year nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Supranational 2023 - Hoa hậu Siêu Quốc Gia 2023 tại Ba Lan. Đây là phần thi được nhiều fan sắc đẹp mong chờ. Chung cuộc, ban tổ chức đã chọn ra top 10 và người đẹp giành chiến thắng của từng châu lục. Người đẹp Thái Lan - First Wang là đại diện giành chiến thắng của khu vực châu Á. Cô trình diễn bộ váy dạ hội có thiết kế khoe vòng 1.