Lời khai lạnh người của gã nghịch tử nghiện game

Dù đã nửa tháng trôi qua kể từ khi thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện nhưng đến nay, người dân ở xã Ia Le ( huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng đau lòng và càng ớn lạnh hơn với những lời khai của gã nghịch tử vô nhân tính.

Chỉ vì không xin được tiền để đi chơi mà đứa con trai 18 tuổi nghiện game online đã ra tay sát hại mẹ ruột rồi vùi xác phi tang trong rẫy điều của gia đình.

Con dao gây án của đối tượng Tiến (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, theo Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh), là nghi phạm sát hại mẹ ruột là bà L.T.V.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tiến thú nhận đã sát hại mẹ ruột cùng lời khai khiến ai nấy đều rợn người: “Sáng ngày 18/9, tôi với mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà. Đến gần trưa, tôi xin mẹ tiền để đi chơi nhưng mẹ không cho và la mắng nên tôi bực tức, dùng dao rựa đang cầm trên tay chém nhiều nhát khiến mẹ chết tại chỗ. Tôi gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà. Khoảng 5 giờ chiều, tôi đào một cái hố cạn chôn xác bà ấy trong vườn điều. Hôm sau, tôi mua thẻ chơi game, mua điện thoại rồi bỏ trốn”.

Hành trình truy bắt nghi phạm

Vụ án mạng nghiêm trọng nói trên được phát hiện vào chiều 26/9, khi người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy có dấu hiệu phi tang xác tại khu vực rẫy điều của bà L.T.V (thôn 6, xã Ia Le). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị chôn lấp sơ sài.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các mối quan hệ của bà L.T.V, cơ quan công an xác định, bà L.T.V sinh sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến tại nhà cách hiện trường nơi phát hiện tử thi khoảng 200m.

Trước khi xảy ra án mạng, các quan hệ, sinh hoạt trong cuộc sống của bà L.T.V không có điểm gì bất thường, nhưng cậu con trai của nạn nhân đã rời khỏi địa phương.

Tìm hiểu hành tung của Tiến trước khi xảy ra án mạng, cơ quan công an xác định khoảng 14h ngày 18/9, Nguyễn Văn Tiến đã liên hệ với một người buôn bò ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh và bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền 45,5 triệu đồng.

Ngày 19/9, Tiến đến tiệm điện thoại di động ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh mua 11 thẻ nạp game liên quân với giá 5,5 triệu đồng; 1 điện thoại di động giá 17 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngay sau khi tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu và có căn cứ xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các lực lượng tập trung điều tra truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tiến và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án Giết người.

Nói về quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Thiếu tá Trần Văn Vinh - Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa và điều tra tội phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Nguyễn Văn Tiến nghiện game online, sống khép kín, không có bạn bè ở xã Ia Le nên mọi thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xác minh rất hạn chế. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Chư Pưh, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, chúng tôi xác định đối tượng đã di chuyển đến nhiều địa bàn như TP. Hà Nội, TP. HCM. Vào 12 giờ ngày 1/10, ngay sau khi xác định Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp tại một phòng trọ thuộc phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM, chúng tôi phối hợp Công an Quận 12 khẩn trương bắt giữ đối tượng, tạm giữ 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt”.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Tiến để điều tra, xét xử theo quy định.