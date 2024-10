Ngày 10/10, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 9/10, anh Khang (28 tuổi, quê An Giang) đang làm việc trong Công ty B.M (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), do có dụng cụ bị hư nên đi tìm chỗ sửa.

Lúc này, nữ công nhân tên Nhi hỏi anh Khang sao trong giờ làm mà đi lòng vòng, dẫn đến hai bên xảy ra xích mích cãi nhau .

Sau đó chị Nhi kể lại vụ việc với người chồng tên Nghĩa (22 tuổi, quê An Giang, cũng làm công nhân trong công ty).

Nghĩa và vợ đi tìm anh Khang để giải quyết mâu thuẫn thì tiếp tục xảy ra cãi nhau. Bị Nghĩa lao tới đánh, anh Khang bỏ chạy, sau đó lấy con dao gần đó đâm trúng anh Nghĩa.

Anh Nghĩa bị thương ở bụng được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an TP. Dĩ An có mặt bắt giữ Khang, tiến hành lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan Công an đang tạm giữ Khang để điều tra, làm rõ vụ việc.