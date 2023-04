5 ngày nghỉ lễ là 5 ngày nghèo nhất của hội nhận lương vào mùng 5

Sắp tới kỳ nghỉ lễ dài ngày nên từ đầu tuần đi làm, dân văn phòng đã râm ran chuyện trò về những ngày thảnh thơi sắp tới. Tuy nhiên đó chỉ là sự hào hứng của những ai được nhận lương vào cuối tháng, trước dịp nghỉ lễ. Còn đối với hội những lương ngày mùng 5, mùng 10 hàng tháng thì chỉ biết thở dài thườn thượt vì nghỉ lễ với chiếc túi trống không.

Về quê bố mẹ “nuôi” vì chưa có lương

Cuối tháng, thời điểm “ám ảnh” của rất nhiều dân công sở vì chưa được nhận lương. Đã vậy, kỳ nghỉ lễ còn kéo dài 5 ngày đúng dịp này khiến nhiều người ngán ngẩm, không còn cảm thấy hào hứng.

Thảo Lê, đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế cũng không ngoại lệ. Cô bạn chia sẻ ngày trả lương của công ty là mùng 10 hàng tháng nên thời điểm cuối tháng này, đầu tháng sau luôn là “ác mộng”. Không những vậy, vì vướng ngày nghỉ lễ nên khi công ty thông báo đến ngày 12 mới phát lương khiến Thảo Lê cảm thấy như hẫng một nhịp.

“Kỳ nghỉ lễ đúng đợt cuối tháng nên mình chẳng đi đâu được vì kinh tế eo hẹp. Mình về quê với gia đình thôi. Coi như đi du lịch ở quê nhà chứ biết sao giờ”, Thảo Lê nói.

Thảo Lê

Cô bạn cho biết, công việc thiết kế đang theo đuổi có mức lương khá ổn so với mặt bằng chung các ngành nghề. Thu nhập của Thảo Lê dao động từ 8 - 12 triệu/tháng. Song, mỗi tháng cô phải dành ra các khoản chi tiêu cố định như tiền thuê nhà, tiền nuôi thú cưng... và các chi phí khi sống ở thành phố khá đắt đỏ nên cũng không tiết kiệm được là bao.

“Mình nghĩ là mức lương hiện tại không phải thấp nhưng để chi tiêu dư giả thì vẫn không đủ. Nên mỗi tháng vẫn phải dè sẻn chứ không quá thoải mái hay phung phí được. Giờ đang chưa có lương, cuối tháng cũng khó khăn hơn chút nên thôi cứ về với bố mẹ vậy”, Thảo Lê chia sẻ.

Kỳ nghỉ “buồn” vì vừa hết tiền, vừa đông đúc

May mắn có nhà ở Hà Nội, Diệu Ly (25 tuổi) - nhân viên văn phòng không cần quá lo lắng về các chi phí sinh hoạt thường ngày. Song, chuyện chi tiêu, tiền nong hàng tháng với cô bạn vẫn luôn là điều rất “đau đầu”, đặc biệt là khi kỳ nghỉ lễ đến đúng lúc chưa có lương.

Theo Diệu Ly chia sẻ, mức lương hiện tại của cô bạn là 8 triệu đồng. Mặc dù không mất tiền thuê nhà nhưng vì đã có gia đình riêng, Diệu Ly phải cân đối chi tiêu nhiều hơn so với thời còn độc thân. Cô bạn cho hay mỗi tháng sẽ phải để dư ra một khoản tiền biếu bố mẹ hai bên, còn lại là để sinh hoạt của hai vợ chồng. Do đó, tháng nào là vừa in tháng đó, khó tiết kiệm được nhiều.

Diệu Ly

Nói về dự tính chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ sắp tới, cô bạn bày tỏ: “Mình nhận lương vào mùng 5, tức là nghỉ hết lễ mới được "ting ting" nên cũng không có kế hoạch du lịch đâu xa xôi cả. Mình chỉ định đi cắm trại, thay đổi không khí với kinh phí dự trù 500k/người thôi. Thực ra cũng chẳng nghĩ đi du lịch vì thấy ở đâu cũng đông đúc, mình lại hết tiền nữa nên loanh quanh ngoại ô vậy”.

Mặc dù gọi là kỳ nghỉ lễ “buồn” vì kinh tế eo hẹp nhưng Diệu Ly cho hay cô vẫn mong chờ đến ngày nghỉ. Bởi dù sao, nếu không đi chơi xa thì đây cũng là thời gian để nghỉ ngơi, nạp năng lượng sau mấy tháng đầu năm làm việc chăm chỉ.

“Mình cũng vẫn thấy hào hứng vì nghĩ là có mấy ngày để nằm nhà, nghỉ ngơi, không lo nghĩ đến công việc. Loanh quanh ăn uống, đi ngắm phố phường rồi gặp gỡ bạn bè cũng đủ vui mà lại không tốn quá nhiều chi phí. Như vậy là được rồi”, Diệu Ly chia sẻ.