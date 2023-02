Sở Văn hóa Ninh Bình: "Hỗ trợ show diễn của Hà Anh Tuấn và đảm bảo hạ tầng phục vụ khán giả"

Concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn sẽ được tổ chức tại sân lễ hội Đền Vua Đinh - Vua Lê nằm trong khu Di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Vé của hai đêm diễn đã bán hết sau vài phút mở bán. Tuy nhiên đến gần thời điểm show diễn bắt đầu lại xảy ra tình trạng "pass" vé rầm rộ. Tình trạng này chưa từng xảy ra ở các show diễn trước đây của Hà Anh Tuấn.

Theo ý kiến của một số khán giả, họ bày tỏ sự e ngại về vấn đề di chuyển và lưu trú ở Ninh Bình. Họ cho rằng việc di chuyển đến địa điểm tổ chức show diễn khiến chi phí phát sinh lên quá nhiều, chưa kể khó tìm được khách sạn ở đây.

Show diễn của Hà Anh Tuấn được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ.

Trao đổi với chúng tôi về show diễn của Hà Anh Tuấn, ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở ủng hộ và hỗ trợ đơn vị tổ chức để concert Chân Trời Rực Rỡ diễn ra tốt đẹp.



"Là đơn vị quản lý nhà nước, chúng tôi đồng ý cấp phép cho chương trình của Hà Anh Tuấn. Đây là sự kiện góp phần quảng bá du lịch rất tốt cho tỉnh. Để đảm bảo cho chương trình diễn ra an toàn, tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa Thể thao phối hợp ban ngành hỗ trợ. Vừa qua, Sở đã mời các cấp ngành liên quan để bàn các phương án hỗ trợ. Tinh thần của Sở là hỗ trợ, đảm bảo an toàn, an ninh cho show diễn. Sở cũng đánh giá cao mong muốn tổ chức, cống hiến cho quê hương của Hà Anh Tuấn", ông nói.

Riêng về vấn đề hạ tầng khách sạn của Ninh Bình, ông Bắc khẳng định tỉnh đảm bảo đủ để phục vụ khán giả xem show Hà Anh Tuấn. Ông cho hay: "Số lượng vé của đêm diễn được phát hành lớn, liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, dịch vụ như nhà hàng, khách sạn. Về vấn đề này, Sở đã họp trực tiếp với các đơn vị liên quan. Đối với nhà hàng, khách sạn, tỉnh Ninh Bình đảm bảo đủ phục vụ người hâm mộ của Hà Anh Tuấn. Trước đó, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ. Hơn nữa, tỉnh Ninh Bình là địa điểm du lịch lâu năm, có kinh nghiệm phục vụ số lượng đông đảo người dân. Chúng tôi muốn khán giả đến với show diễn và ấn tượng với tỉnh Ninh Bình".

Ông lưu ý thêm nếu khán giả đến xem show Hà Anh Tuấn mong muốn tìm kiếm khách sạn ở gần điểm diễn thì không dễ vì Cố đô Hoa Lư nằm trong một xã nhỏ của huyện. Vì vậy người hâm mộ có thể dễ dàng tìm kiếm khách sạn ở các địa điểm khác của tỉnh Ninh Bình.

Hà Anh Tuấn và ê-kíp trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về show diễn.

Về phía Hà Anh Tuấn, Giám đốc sản xuất Andy Vo, cũng khẳng định với chúng tôi ê-kíp được tỉnh Ninh Bình và Sở Văn hóa Thể thao hỗ trợ.



Ông nói: "Địa điểm của concert là nơi Ninh Bình đã tổ chức rất nhiều sự kiện lễ hội festival của tỉnh với số lượng người lên đến vài chục ngàn. Ban tổ chức đã tham vấn và cùng Sở Văn hoá Thể thao khảo sát nơi đây rất kỹ trước khi quyết định. Chắc chắn không gian rộng lớn giữa thiên nhiên linh thiêng là một lựa chọn hoàn hảo cho nội dung âm nhạc Chân Trời Rực Rỡ. Cho đến bây giờ, tất cả ban ngành của tỉnh - huyện - xã, nơi diễn ra concert đang hỗ trợ và phối hợp rất chặt chẽ cùng chúng tôi trong tất cả các khâu sản xuất, đảm bảo an ninh, bãi đậu xe, hướng dẫn phân luồng giao thông… Chúng tôi rất cảm ơn và vui nhất là khi nghe rằng concert này đang được nhiều người Ninh Bình mong đợi và yêu quý".