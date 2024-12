Đệ nhất mỹ nhân phim Hàn 18+ "Sex is zero 2" sau 17 năm: 43 tuổi đẹp đáng ngưỡng mộ, là nữ thần tạp kỹ

"Sex is zero 2" (tựa Việt: "Tình dục là chuyện nhỏ 2") là một bộ phim Hàn 18+ đình đám từng gây sốt hồi 2007. Tác phẩm này có sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng, trong đó vai nữ chính do Song Ji Hyo đảm nhận. Kể từ đó tới nay đã 17 năm trôi qua, bây giờ Song Ji Hyo ra sao? Hãy cùng tìm hiểu.

Song Ji Hyo trong phim "Sex is zero 2" (trái) ra rạp hồi 2007 và trong "Bữa tiệc của phù thủy" (phải) chiếu năm 2021, cũng là tác phẩm gần nhất mà cô đảm nhận vai nữ chính.

Từng là đệ nhất mỹ nhân trong "Sex is zero 2"

"Sex is zero 2" là phần tiếp theo của "Sex is zero", tác phẩm điện ảnh từng ra rạp hồi 2002. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện chàng trai Jang Eun Shik (Im Chang Jung). Sau khi chia tay với người bạn gái cũ, Jang Eun Shik rất háo hức muốn được bước vào mối quan hệ với nữ chính Lee Kyung Ah (Song Ji Hyo).

Trong phim, nhân vật Lee Kyung Ah của Song Ji Hyo là một nhà vô địch bơi lội xinh đẹp và nổi tiếng. Dẫu vậy, cô có một quá khứ đen tối. Lúc còn học trung học, cô từng bị cưỡng bức, điều đó để lại bóng ma tâm lý trong lòng Lee Kyung Ah. Cũng vì điều này, chuyện chăn gối giữa cô cùng với Jang Eun Shik không được như ý, khiến anh cảm thấy thất vọng.

Song Ji Hyo và Im Chang Jung trong phim "Sex is zero 2".

Ngoài Jang Eun Shik, còn một người đàn ông khác cũng muốn có được Lee Kyung Ah, đó là Gi Joo. Khác với Jang Eun Shik, Gi Joo là một công tố viên với vẻ ngoài lịch lãm. Liệu sau cùng, chàng trai nào sẽ ở bên Lee Kyung Ah?

Song Ji Hyo hiện tại: Nhan sắc tuổi 43 quá đỉnh, đáng tiếc khi sự nghiệp không thăng hoa

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng "Sex is zero" không phải bộ phim Hàn 18+ duy nhất mà Song Ji Hyo tham gia. Cô từng góp mặt trong siêu phẩm đình đám "Sương hoa điếm". Mỹ nhân 43 tuổi không ngại hở bạo, thậm chí khỏa thân hoàn toàn để có được những khung hình giàu cảm xúc và nghệ thuật nhất.

Song Ji Hyo được nhớ đến như một diễn viên có khả năng diễn xuất ấn tượng, luôn hết mình vì nghệ thuật. Dẫu vậy, đáng tiếc là trong những năm gần đây, Song Ji Hyo không còn đóng phim nhiều nữa, sự nghiệp cũng không tạo được nhiều tiếng vang.

Lần gần nhất khán giả thấy Song Ji Hyo trên màn ảnh nhỏ, đó là vào năm 2022 khi cô xuất hiện với tư cách khách mời trong phim lãng mạn "Sao băng" do Lee Sung Kyung và Kim Young Dae đóng chính. Trong khi đó, vai chính gần nhất của cô là ở bộ phim truyền hình "Bữa tiệc của phù thủy" phát sóng năm 2021.

Song Ji Hyo trong phim "Kẻ xâm nhập".

Ở mảng phim điện ảnh, tác phẩm gần nhất mà Song Ji Hyo góp mặt là "Kẻ xâm nhập" chiếu năm 2020. Dẫu vậy, bộ phim này cũng không thành công khi chỉ ghi nhận doanh thu khiêm tốn 4.751 triệu USD mà thôi.

Trong năm 2024, hoạt động nghệ thuật nổi bật nhất của Song Ji Hyo vẫn là việc tham gia chương trình tạp kỹ nổi tiếng toàn châu Á - "Running man" (tựa Việt: "Thử thách cùng thần tượng"). Cô gắn bó với chương trình này tới 14 năm.

Song Ji Hyo gắn bó với chương trình "Running man" trong suốt 14 năm trời.

Cách đây ít lâu, nữ diễn viên chia sẻ trên một chương trình rằng cô cảm thấy mình và "Running man" có duyên nợ với nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia cho đến tận khi chương trình ngừng sản xuất:

"Thực lòng, tôi không nghĩ bản thân lại có thể gắn bó với một chương trình tạp kỹ lâu đến thế. Ban đầu, tôi ở lại vì có mối quan hệ thân thiết cùng những người trong ekip sản xuất. Tuy nhiên sau đó, kể cả khi mọi người đều rời đi, thế nhưng tôi vẫn ở lại, quen và thân thiết với những thành viên mới. Có lúc, tôi nghĩ bản thân có mối duyên với chương trình này và chắc sẽ gắn bó với nó đến tận khi ngừng sản xuất".

Song Ji Hyo góp mặt trong chương trình "Half-star hotel in lost island".

Bên cạnh "Running man", trong năm 2024, Song Ji Hyo còn góp mặt ở một chương trình truyền hình khác là "Half-star hotel in lost island". Đây là chương trình mà huyền thoại bóng đá Ahn Jung Hwan có nhiệm vụ sửa chữa một ngôi nhà bỏ hoang trên một hòn đảo không người thành khách sạn và mời những vị khách tới. Song Ji Hyo xuất hiện trong tập 7 và tập 8 chiếu hồi tháng 6/2024.

Cho những ai chưa biết, Song Ji Hyo sở hữu kênh Instagram với 4 triệu follower. Đây là nơi cô chia sẻ những bài đăng cho các nhãn hàng, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống cũng như trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Một vài hình ảnh mới nhất của Song Ji Hyo trong năm 2024. Ở tuổi 43, trông cô vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp đáng ngưỡng mộ:

Một số hình ảnh ở bài đăng cho nhãn hàng của Song Ji Hyo hồi đầu tháng 12/2024.

Nhan sắc trẻ đẹp, đầy khí chất của Song Ji Hyo ở tuổi 43.

Khoảnh khắc đời thường của Song Ji Hyo.