5 món đồ bếp từng khiến nhiều người xuống tiền không tiếc tay: Mua về mới thấy vừa chật nhà vừa phí tiền

Nồi cơm điện, lò vi sóng hay nồi chiên không dầu đã trở thành những thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp. Thế nhưng ngoài những món có tần suất sử dụng cao này, thị trường đồ gia dụng còn liên tục xuất hiện các thiết bị nhỏ được quảng cáo với đủ lời hứa hấp dẫn: giúp nấu ăn nhanh hơn, sạch hơn, lành mạnh hơn hoặc biến căn bếp thành nơi “chuyên nghiệp” hơn. Vấn đề là không phải món đồ đang gây sốt nào cũng thực sự phù hợp với cuộc sống hàng ngày.

Có những sản phẩm lúc mới mua khiến người dùng rất hào hứng, nhưng chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng, tần suất sử dụng giảm dần. Lý do không hẳn vì sản phẩm hoàn toàn vô dụng, mà bởi công năng quá hẹp, khâu chuẩn bị và vệ sinh mất thời gian hoặc một dụng cụ truyền thống đơn giản lại làm việc hiệu quả hơn. Dưới đây là 5 món từng được nhiều người săn lùng nhưng rất dễ trở thành đồ “mua vì trend, cất vì lười dùng”.

1. Nồi hấp điện bằng nhựa: Rẻ và nhẹ nhưng phải đặc biệt chú ý chất liệu

Nồi hấp điện bằng nhựa từng được yêu thích nhờ giá thành thấp, trọng lượng nhẹ và thiết kế trong suốt, giúp người dùng dễ quan sát thực phẩm bên trong. Với những gia đình thường xuyên hấp bánh, rau củ hoặc chuẩn bị đồ ăn dặm, sản phẩm này thoạt nhìn khá tiện dụng.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, một số người phản ánh phần nhựa có thể xuất hiện cặn khoáng trắng do hơi nước, đổi màu hoặc biến dạng nếu sử dụng không đúng hướng dẫn. Đáng chú ý, đây là thiết bị hoạt động thường xuyên ở nhiệt độ cao nên người mua cần đặc biệt quan tâm tới loại nhựa, khả năng chịu nhiệt, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuyệt đối không đặt các loại nồi hấp điện bằng nhựa trực tiếp lên bếp hoặc ngọn lửa nếu sản phẩm không được thiết kế cho mục đích đó.

Với những gia đình có nhu cầu hấp thực phẩm thường xuyên, đặc biệt là thức ăn cho trẻ nhỏ, nhiều người có xu hướng lựa chọn xửng hấp inox, thủy tinh chịu nhiệt hoặc thiết bị đến từ thương hiệu có thông tin vật liệu và tiêu chuẩn an toàn rõ ràng hơn. Không phải cứ “nhựa” là không thể dùng, nhưng một món đồ tiếp xúc với nhiệt độ cao mỗi ngày rõ ràng không nên được chọn chỉ vì rẻ và đẹp.

2. Máy làm sữa chua: Mua vì nghĩ tiết kiệm, dùng mới thấy mất khá nhiều công

Tự làm sữa chua tại nhà nghe rất hấp dẫn: chủ động nguyên liệu, điều chỉnh lượng đường và có cảm giác yên tâm hơn khi tự tay chuẩn bị. Chính vì thế, máy làm sữa chua từng trở thành một trong những thiết bị gia dụng nhỏ được nhiều gia đình mua về.

Nhưng để biến nó thành món đồ được sử dụng thường xuyên lại là câu chuyện khác. Người dùng vẫn phải chuẩn bị sữa, men, làm sạch và tiệt trùng dụng cụ, pha đúng tỷ lệ rồi chờ lên men trong nhiều giờ. Chỉ cần nhiệt độ, thời gian hoặc tỷ lệ nguyên liệu không phù hợp, thành phẩm có thể quá lỏng, tách nước hoặc chua hơn mong muốn. Sau đó là thêm một vòng hộp, cốc và dụng cụ cần rửa.

Nếu gia đình thường xuyên ăn sữa chua và thích tự làm, chiếc máy vẫn có giá trị. Nhưng với người chỉ hào hứng vài lần đầu, nó rất dễ kết thúc ở góc tủ. Trước khi mua, nên tự hỏi một câu đơn giản: Bạn thật sự muốn tự làm sữa chua hàng tuần, hay chỉ thích cảm giác “mình có thể tự làm”?

3. Máy tiệt trùng dao, thớt: Tưởng sạch hơn nhưng thiết kế kín lại có thể gây bất tiện

Những chiếc máy tích hợp giá để dao, thớt cùng chức năng sấy hoặc khử khuẩn từng được nhiều gia đình quan tâm, nhất là những nhà có trẻ nhỏ. Ý tưởng rất hấp dẫn: rửa xong chỉ cần đặt dao, thớt vào máy, vừa gọn gàng vừa tạo cảm giác sạch sẽ.

Thực tế, hiệu quả sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế của từng sản phẩm. Nếu dao, thớt còn quá ướt nhưng được đưa vào khoang kín, trong khi khả năng thoát nước và thông gió không tốt, độ ẩm có thể tích tụ bên trong. Các khe nhỏ, khay chứa nước hoặc phần đáy không tháo rời cũng khiến việc vệ sinh phức tạp hơn. Một thiết bị vốn được mua với mục tiêu giữ đồ dùng sạch sẽ lại có thể trở thành một món cần vệ sinh rất kỹ.

Vì vậy, nếu muốn mua loại thiết bị này, điều quan trọng không phải số lượng tính năng quảng cáo mà là cấu tạo thực tế: khay có tháo được không, nước thoát theo đường nào, dao và thớt có được sấy khô hoàn toàn hay không, khoang bên trong có dễ lau rửa không. Trong nhiều trường hợp, một chiếc giá dao thớt thông thoáng, dễ vệ sinh vẫn là lựa chọn đơn giản và ít rắc rối hơn.

4. Máy làm takoyaki: Món ăn rất vui, nhưng thiết bị chỉ có một nhiệm vụ

Nhìn những viên takoyaki tròn đều, vàng ruộm trong video, không ít người lập tức muốn mua một chiếc máy về thử. Cảm giác tự chuẩn bị đồ ăn vặt tại nhà cũng khá thú vị, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường tụ tập bạn bè.

Nhưng máy làm takoyaki lại có nhược điểm rất rõ: công năng quá chuyên biệt. Để sử dụng, người dùng phải chuẩn bị bột, nhân bạch tuộc, rau củ, sốt và nhiều loại topping. Khâu nướng cũng cần một chút kỹ năng để xoay viên bánh cho tròn và chín đều. Làm xong chưa phải hết việc, bởi phần bột bám vào các rãnh khuôn thường mất thêm thời gian vệ sinh.

Nếu bạn là người thật sự thích món này và có thói quen làm thường xuyên, thiết bị sẽ đáng tiền. Ngược lại, nếu chỉ mua vì xem một video hấp dẫn trên mạng, khả năng rất cao chiếc máy sẽ hoạt động hào hứng trong vài cuối tuần rồi nằm yên trong tủ. Đây chính là ví dụ điển hình của kiểu đồ gia dụng “rất hay, nhưng chỉ hay khi bạn thật sự cần”.

5. Hộp cơm điện: Tiện trong một số hoàn cảnh nhưng không phải văn phòng nào cũng cần

Hộp cơm điện từng được nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn vì cho phép hâm nóng đồ ăn ngay tại bàn làm việc, không phải xếp hàng chờ lò vi sóng. Với nơi làm việc không có khu vực hâm đồ ăn, đây quả thực là một giải pháp khá hữu ích.

Tuy nhiên, hạn chế của sản phẩm cũng nhanh chóng xuất hiện. Một số mẫu cần thời gian làm nóng khá lâu, nhiệt phân bố không thật sự đồng đều hoặc có nhiều ngăn nhưng khả năng cách mùi giữa các món chưa tốt. Sau bữa trưa, người dùng còn phải vệ sinh thêm phần dây điện, thân máy hoặc các khe nối mà hộp cơm thông thường không có.

Nếu văn phòng đã có lò vi sóng thuận tiện, một chiếc hộp cơm chất lượng tốt có thể đơn giản hơn nhiều. Ngược lại, với người làm việc tại công trường, văn phòng nhỏ hoặc nơi không có thiết bị hâm nóng thức ăn, hộp cơm điện vẫn là món có ích. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở bản thân sản phẩm mà ở việc mua nó khi nhu cầu thực tế chưa đủ lớn.

Đồ gia dụng “vô dụng” thường có một điểm chung

Nhìn lại 5 món đồ trên, có thể thấy chúng đều từng nổi tiếng nhờ giải quyết một vấn đề rất cụ thể. Nhưng chính sự “cụ thể” ấy lại khiến chúng dễ bị bỏ xó: máy chỉ làm được một món, thiết bị mất nhiều công vệ sinh, hoặc công dụng có thể được thay thế bằng một vật dụng đơn giản hơn đang có sẵn trong nhà.

Trước khi mua thêm bất kỳ thiết bị nhà bếp nào, thay vì hỏi “Món này có tiện không?”, hãy thử hỏi ba câu khác: Một tuần mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần? Trong nhà đã có món nào làm được việc tương tự chưa? Và sau khi dùng xong, việc vệ sinh có khiến mình ngại lấy nó ra lần thứ hai không?

Nếu ba câu hỏi ấy vẫn cho ra câu trả lời thuyết phục, món đồ đáng mua. Còn nếu lý do lớn nhất chỉ là “đang thấy ai cũng dùng”, tốt nhất nên để nó nằm trong giỏ hàng thêm vài ngày. Rất nhiều món đồ gia dụng khiến chúng ta tiếc tiền không phải vì chúng quá tệ, mà vì ngay từ đầu chúng chưa từng thực sự phù hợp với căn bếp của mình.