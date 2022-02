5 món ăn vừa có thể "bơm máu" trực tiếp cho cơ thể phụ nữ, vừa là "cao thủ" kéo dài tuổi thọ, đầu năm muốn sống thọ nên ăn thật nhiều

Ai cũng cho rằng tuổi thọ chủ yếu được xác định bởi gen di truyền. Nhưng sự thật là gen chỉ chịu trách nhiệm 20% thời gian chúng ta sống. 80% còn lại phụ thuộc vào thói quen sống: bao gồm môi trường sống, chế độ ngủ nghỉ, nghề nghiệp chúng ta làm. Y học hiện đại chắc chắn cũng góp phần kéo dài tuổi thọ của chúng ta, nhưng có 1 điều tác động rất lớn đến tuổi thọ đó là: Chế độ ăn.

Nghiên cứu cho thấy, nhóm người sống trên 100 tuổi trên thế giới đều có thói quen chung đó là ăn chủ yếu các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Theo đó, chế độ ăn Địa Trung Hải chính là chế độ ăn kiêng đặc biệt có thể hỗ trợ chúng ta sống lâu, sống khỏe hơn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Beth Stark (làm việc tại Pennsylvania, Mỹ): "Mỗi khi ai đó hỏi về cách ăn uống giúp kéo dài tuổi thọ, tôi đều nghĩ ngay đến Chế độ ăn Địa Trung Hải. Đó à một cách ăn uống bổ dưỡng bao gồm nhiều thực phẩm từ thực vật như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, quả hạch, hạt, đậu... với ít thịt nạc, thịt gia cầm, hải sản và cá".

Dưới đây là 5 thực phẩm hàng đầu nên ăn để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn do các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng.

5 món ăn giúp kéo dài tuổi thọ còn tốt hơn cả thịt cá

1. Các loại đậu: Giảm bệnh tiểu đường, tránh ung thư

"Đậu nổi tiếng là chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe lão hóa. Từ protein thực vật đến chất xơ đến chất chống oxy hóa, đều đóng vai trò làm giảm nguy cơ mắc bệnh sớm", chuyên gia dinh dưỡng tại Charleston và là tác giả của cuốn sách Fueling Male Fertility cho biết.

Là một thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn Địa Trung Hải, đậu chứa các hợp chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Thường xuyên ăn đậu cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, giảm cholesterol và giảm viêm.

Tất cả các loại đậu bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ... đều chứa các chất dinh dưỡng quan trọng có thể ngăn ngừa bệnh tật và tăng tuổi thọ, vì vậy chuyên gia khuyên bạn hãy ăn nhiều các loại đậu trong năm mới.

2. Rau họ cải: Kiểm soát đường huyết, chống lại bệnh tim

Bông cải xanh, súp lơ trắng, cải bruxen, bắp cải và các loại rau họ cải khác vốn nổi tiếng với việc rất tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng hóa ra chúng cũng góp phần giúp chúng ta sống lâu hơn. Các loại rau họ cải giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin A, C và K - tất cả đều có liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh.

Sulphorphane, một chất chống oxy hóa chủ yếu được tìm thấy trong các loại rau họ cải, được biết là có lợi ích chống ung thư, cung cấp khả năng chống lại bệnh tim và thậm chí hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

3. Cam, quýt, bưởi: Tăng cường hệ miễn dịch

Tất cả các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe vì chúng chứa vitamin, chất xơ, kali và lượng calo tương đối thấp, do đó nó sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng mà không gây tăng cân.

Trong đó, trái cây thuộc họ cam, quýt, bưởi là tốt bậc nhất vì chúng rất giàu vitamin C. Thực tế, một quả cam lớn cung cấp hơn 100% lượng vitamin C cần cho một ngày. Vitamin C là loại khoáng chất mà cơ thể cần để tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, tăng khả năng hấp thụ sắt, ngừa cháy nắng, làm đẹp da và giảm cân hiệu quả.

Ăn hoa quả vào buổi sáng là tốt nhất, bởi chúng có thể giúp no bụng do có chứa nhiều chất xơ và nước.

4. Tiết lợn: "Cao thủ bơm máu"

Tiết lợn là một trong những thực phẩm giàu sắt và protein vượt trội. Đặc biệt lượng protein trong tiết lợn bình quân chiếm khoảng 74%, tương đương gấp 4 lần so với thịt lợn, 5 lần so với trứng gà. Trong 100g tiết lợn có thể cung cấp 8,7mg chất sắt vì vậy đây được coi là nguồn bổ sung sắt tự nhiên và trực tiếp giúp phòng ngừa các bệnh thiếu sắt trong máu, các bệnh về tim mạch cho phụ nữ, từ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Tiết lợn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, dồi dào dinh dưỡng nhưng theo các chuyên gia, để đảm bảo an toàn thì tốt nhất không nên ăn tiết sống mà nên hấp chín tiết trước khi ăn. Đồng thời, người dân không được giết mổ lợn ốm, chết; không ăn lợn bệnh, thịt lợn sống...

5. Khoai lang: Ổn định lượng đường trong máu, giảm cân



Thực tế ở Nhật Bản khoai lang được mệnh danh là thực phẩm tốt cho tuổi thọ vì kho báu dinh dưỡng mà chúng sở hữu.

Khoai lang thuộc nhóm carb tiêu hóa chậm và tạo cảm giác no bụng lâu hơn. Trong khoai lang có chứa nhiều carotenoid, chất chống oxy hóa giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm đề kháng insulin, giúp cơ thể bạn chuyển hóa calo thành năng lượng một cách hiệu quả chứ không được lưu trữ dưới dạng chất béo. Ngoài ra, thành phần vitamin cao (bao gồm A, C và B6) của khoai lang cũng cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn để đốt cháy chất béo khi tập luyện thể dục.

