5 lý do khiến nhiều người trẻ thích sử dụng dịch vụ từ đại lý du lịch

Mặc dù việc liên hệ với một đại lý du lịch để tìm hiểu và đặt 1 (hoặc tất cả dịch vụ) qua đó có vẻ rất lỗi thời, nhưng việc mời một chuyên gia giúp lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ lớn đang trở nên phổ biến.

“Thông qua chia sẻ từ khách hàng của mình, tôi biết họ quá choáng ngợp với cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là những yếu tố gây căng thẳng trong những năm xảy ra đại dịch. Điều đó khiến họ không thể sắp xếp thời gian để lên kế hoạch và đặt một kỳ nghỉ thích hợp”, người lập kế hoạch du lịch Alyssa cho biết.

Johnson tin rằng lượng khách hàng thế hệ Y của cô ấy tăng lên là do nhóm tuổi này nhận ra rằng họ cần phải đi xa. Tuy nhiên, cuộc sống vốn đã đầy đủ của họ không cho phép họ có thời gian để lên kế hoạch hợp lý, đó là lúc mà một công ty du lịch có thể "nhúng tay" vào.



Đó chính là lý do khiến ngày càng có nhiều du khách chi vài nghìn đô la hàng năm cho việc đi du lịch.

Andy Knowles, 30 tuổi, chủ của Đại lý du lịch Andy cho biết: “Các đại lý du lịch là một thứ như vậy đối với những người trong thập niên 70, 80 và 90 vì những đặc quyền tiềm ẩn khi làm việc với một đại lý du lịch đã lan truyền nhanh chóng. Ngày nay, việc lướt qua tất cả các thông tin có sẵn trực tuyến có thể khiến khách du lịch hoàn toàn choáng ngợp và việc thiết kế các chuyến đi mà không có sự trợ giúp có thể nhanh chóng trở nên tốn thời gian."

Knowles cho biết: “Thế hệ Millennials đang nắm bắt được thực tế rằng các đại lý du lịch thực sự có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian trong khi tạo ra trải nghiệm du lịch tùy chỉnh. Ngoài ra, các chuyến đi cá nhân hóa được quản lý bằng sự tiếp xúc trực tiếp của con người thậm chí còn có ý nghĩa hơn trong một thế giới tràn ngập tự động hóa và thuật toán. Sử dụng đại lý du lịch có thể giúp bạn đặt chuyến đi hoàn hảo cho mình thay vì cố gắng sắp xếp một chuyến đi có sẵn trên trang mạng và ảnh thì đều đã qua chỉnh sửa.

Vì vậy, bất kể bạn thuộc thế hệ nào, đây là năm lý do bạn có thể muốn sử dụng một đại lý du lịch."

1. Phí đại lý du lịch là tối thiểu

Tùy thuộc vào người bạn liên hệ, bạn có thể hoặc không cần trả phí để sử dụng đại lý du lịch. Không có tiêu chuẩn chung nào, vì vậy tốt nhất bạn nên trò chuyện với người lập kế hoạch của mình về mức giá của họ (nếu có).

Gabriella Horvath, người sở hữu Now or Never Travel, cho biết: “Hầu hết chúng tôi đều tính phí lập kế hoạch mà chúng tôi tiết lộ trong lần tư vấn đầu tiên, chỉ vì việc sắp xếp một hành trình được cá nhân hóa cần có thời gian và kiến thức chuyên môn."

Tuy nhiên, một số đại lý, chẳng hạn như Knowles, không tính phí dịch vụ của họ. Thay vào đó, Knowles nói rằng các đại lý kiếm tiền thông qua các khách sạn.

“Các khách sạn trả tiền hoa hồng cho các đại lý du lịch đối với các đặt phòng đó, tương tự như số tiền mà khách sạn sẽ trả cho Expedia hoặc Hotels.com khi bạn đặt phòng qua các trang web đó. Điều quan trọng là có một cuộc trò chuyện trước với đại lý du lịch của bạn về việc liệu có tính phí cho các dịch vụ của họ trước khi lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì hay không. Ngay cả khi một đại lý cụ thể tính phí, chi phí đó cũng hoàn toàn có thể cân bằng với khoản tiết kiệm tiềm năng mà họ có thể đạt được thông qua các chương trình giảm giá nội bộ."

2. Đại lý du lịch có thể đặt các chuyến đi trong hầu hết các ngân sách

Nhờ chuyên môn của họ, các đại lý có thể làm việc với tất cả các loại kỳ nghỉ, từ các nhiệm vụ tình nguyện được tài trợ chặt chẽ cho đến các chuyến du lịch sang trọng miễn phí.

Jane Jones của See Sight Tours cho biết: “Các đại lý du lịch có kiến thức chuyên sâu về các điểm đến, hãng hàng không, khách sạn và công ty lữ hành khác nhau. Họ có thể cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên sở thích và ngân sách của bạn.”

Danielle Williams, chủ sở hữu của Monarch Travel Atelier, đồng tình với quan điểm rằng sở trường của các đại lý là tùy chỉnh các chuyến đi dựa trên các ưu tiên của khách du lịch. Cô ấy nói: “Millennials là đối tượng có xu hướng muốn đạt được những giá trị nhất định về trải nghiệm trong khoảng thời gian họ đi du lịch. Và đó là những thứ mà các đại lý du lịch ngày nay đều đang hướng tới".

Một lợi ích khác mà các đại lý thường cung cấp là được giảm giá, ưu đãi trọn gói và các chương trình khuyến mãi đặc biệt do các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cung cấp mà có thể không dành cho tất cả mọi người.

3. Đại lý du lịch có thể giúp lập kế hoạch hành trình chi tiết

Sanjay Doraiswamy và vợ, cả hai đều là những người ở độ tuổi ngoài 30, đã chọn đặt chuyến đi săn Tanzania 10 ngày gần đây của họ với một đại lý du lịch và có 2 lý do như sau: “Chúng tôi có xu hướng coi trọng những trải nghiệm độc đáo và kiến thức chuyên môn mà một đại lý du lịch cung cấp, đặc biệt là ở những địa điểm xa xôi hẻo lánh. Điều đó đảm bảo chúng tôi sẽ có được những trải nghiệm chất lượng cao mà chúng tôi tìm kiếm,” Doraiswamy nói.

Khi đặt một chuyến đi đường dài như vậy, sự tự tin về hành trình là điều tối quan trọng. Doraiswamy nói: “Chúng tôi đang đi du lịch vòng quanh một quốc gia xa lạ, vì vậy chúng tôi muốn có một hướng dẫn viên xuất sắc và đảm bảo rằng nếu có bất kỳ điều gì bất lợi hoặc không may xảy ra thì sẽ giải quyết vấn đề của chúng tôi.”

Mặc dù có nhiều cam kết tài chính hơn khi đặt loại chuyến đi này, Doraiswamy và vợ của anh ấy cảm thấy rằng việc trả phí cho chuyến đi chỉ có một lần trong đời và có một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ việc đặt vé đi săn, chỗ ở, vé máy bay nội địa và chuyển khoản, (...) đáng để yên tâm. Ngoài ra, nhờ sự trợ giúp của chuyên gia, họ đã tiết kiệm được thời gian quý báu để nghiên cứu và lập kế hoạch.

4. Đại lý du lịch có thể hướng dẫn khách hàng thông qua các quy trình phức tạp

Từ việc lướt qua tất cả các lựa chọn chuyến bay, đến xem hình ảnh của các chỗ ở tiềm năng và đọc các nhận xét, việc đặt kế hoạch du lịch một mình trực tuyến có thể rất đáng sợ. Tuy nhiên, mặt trái của việc tiếp cận với nhiều thông tin như vậy là khách du lịch được trang bị một liều lượng hoài nghi lành mạnh. Williams cho biết: “Những người lớn lên cùng với internet đều biết rằng “việc các bức ảnh xuyên tạc một điểm đến và các bài đánh giá là giả dễ đến mức nào, vì vậy họ đánh giá cao kiến thức chuyên môn và các đề xuất được cá nhân hóa”. Làm việc với ai đó có thông tin ngoài những gì có trên web thật thoải mái.

Bạn có thể chưa sẵn sàng cho những gì đang chờ đợi ở đầu kia của hành trình, nhưng đại lý du lịch của bạn thì có. Làm thủ tục hải quan, xin thị thực và sắp xếp phương tiện di chuyển có thể khiến bạn lo lắng khi hạ cánh tại điểm đến cuối cùng, nhưng một chuyên gia du lịch đáng tin cậy sẵn sàng thông báo trước cho bạn và giúp bạn trong suốt quá trình.

“Bất cứ điều gì như điều hướng nhập cư, chính sách hủy bỏ, vận chuyển đường bộ, bảo hiểm du lịch, v.v. đều có thể là trách nhiệm của một đại lý du lịch, vì vậy về cơ bản bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì,” Knowles nói.

Đại lý của bạn cũng là một đầu mối liên hệ tuyệt vời nếu có điều gì đó không ổn xảy ra, chẳng hạn như hủy khách sạn hoặc chuyến bay bị hoãn - mặc dù nhiều đại lý có thể giải quyết các vấn đề trong khi bạn đang đi du lịch, nhưng hãy hỏi đại lý cụ thể của bạn về mức độ dịch vụ mà họ cung cấp.

5. Đại lý du lịch có thể cung cấp thêm đặc quyền

Có mối quan hệ với những người mà bạn đang hợp tác kinh doanh có lợi thế và các đại lý du lịch làm việc chăm chỉ để duy trì mối quan hệ tuyệt vời với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các công ty khác.

Knowles cho biết: “Chúng tôi có quan hệ đối tác với hàng nghìn khách sạn có thể mang lại cho khách hàng các đặc quyền được đảm bảo - bữa sáng miễn phí hàng ngày, tín dụng nghỉ dưỡng, nâng cấp phòng, đưa đón sân bay miễn phí, v.v. Bạn sẽ có tất cả quyền lợi khi chỉ cần trả cùng một mức giá”.

Vì vậy, mặc dù bạn có thể không đặt phòng trực tiếp, nhưng bạn vẫn sẽ đặt phòng thông qua con người thay vì dịch vụ đặt phòng và những mối quan hệ đó có thể mang lại một số đặc quyền sang trọng.

Jones cho biết thêm rằng, một trong những lợi ích chính là mức độ dịch vụ mà một đại lý có thể cung cấp. Không chỉ các mối quan hệ trong ngành và kiến thức chuyên môn của họ có thể nâng cao trải nghiệm du lịch của bạn, mà một đại lý du lịch đủ tiêu chuẩn cũng sẽ mang đến sự an tâm để bạn có thể thực sự thư giãn và thoát khỏi tất cả.