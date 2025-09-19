Bưởi giàu vitamin C, có tác dụng hạ đường huyết, giảm mỡ máu, làm đẹp da, cải thiện mất ngủ. Người mắc tiểu đường vẫn có thể ăn bưởi. Nhưng bưởi có tính hàn, người hay bị tiêu chảy, tỳ vị hư yếu không nên ăn nhiều. Người bệnh thận, suy tim phải đặc biệt lưu ý vì bưởi chứa nhiều kali. Ngoài ra, người đang dùng một số loại thuốc, kể cả thuốc tránh thai, không nên ăn bưởi.

Khế chứa nhiều vitamin A và C, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Song khế lại nhiều oxalat và kali, cũng không phù hợp với người bệnh thận hay suy tim.

Lê là loại quả ít calo, ít chất béo, giúp thanh nhiệt, dưỡng phổi, bổ sung nước cho cơ thể. Nhưng lê tính lạnh, nhiều nước, dễ gây tiêu chảy, nhất là ở người bị viêm dạ dày ruột mạn tính, cảm lạnh, đờm lạnh hoặc phụ nữ sau sinh, trong kỳ kinh nguyệt. Người tiểu đường cũng nên tránh. Đặc biệt, lê không được ăn cùng cua vì dễ gây rối loạn tiêu hóa.

Táo giàu acid malic, giúp tan mỡ, thanh nhiệt, nuôi dưỡng gan khí, giải tỏa khó chịu do thời tiết hanh khô. Tuy nhiên, táo không nên ăn cùng hải sản, nếu không dễ bị đau bụng, buồn nôn.

Hồng có nhiều vitamin C, pectin, giúp nhuận tràng, thanh nhiệt, hạ huyết áp, cầm máu. Nhưng hồng cũng chứa nhiều kali, không thích hợp với bệnh nhân thận, suy tim. Ngoài ra, tuyệt đối không ăn hồng cùng cua, bởi sự kết hợp này có thể gây khó tiêu, đau bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Các bác sĩ nhấn mạnh, trái cây tốt đến mấy cũng cần ăn đúng cách và phù hợp thể trạng. Đừng vì nghe theo lời truyền miệng hay sở thích cá nhân mà sử dụng bừa bãi. Người bệnh mạn tính, đặc biệt là thận và tim, càng cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi bổ sung vào chế độ ăn.

Nguồn và ảnh: HK01