5 loại hoa “không sợ nắng” đặc biệt thích hợp trồng ngoài ban công hay sân thượng

Sở hữu sân vườn trồng cây không phải là một điều đơn giản, dễ dàng có được khi bạn sống tại thành phố. Đó cũng là lý do mà nhiều gia đình đã tận dụng ban công hay sân thượng tạo thành một khu vườn nhỏ. Điều mà mọi người phải đối mặt lúc này chính là lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thời tiết được chiếu nắng nhiều giờ trong ngày tại ban công, sân thượng.

Được cung cấp đầy đủ ánh sáng rất tốt cho quá trình sinh trưởng, phát triển của nhiều loại cây. Tuy nhiên, có rất nhiều loại cây không chịu được ánh nắng trực tiếp chiếu quá nhiều trong ngày. Vì thế, khi lựa chọn loại cây trồng bên ngoài ban công, bạn nhất định phải tìm ra những loại cây ưa nắng. Dưới đây là danh sách 5 loại cây hoa "không sợ nắng" để bạn tham khảo.

1. Hoa hồng

Có rất nhiều giống hoa hồng khác nhau nhưng đa phần chúng đều có khả năng chịu nắng tốt. Điều kiện đủ ánh sáng, thông gió tốt, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp tại ban công hay sân thượng đều rất thích hợp để trồng hoa hồng, thậm chí còn tốt hơn so với trồng trong sân vườn. Hơn nữa, loài cây này vẫn có thể phát triển tốt trong suốt mùa hè khi bạn trồng trên sân thượng mà không có mái che.

Nếu biết cách chăm bón tốt, hoa hồng có thể nở bốn mùa trong năm. Nhưng nhìn chung thì hoa thường nở vào mùa xuân và mùa thu. Mùa hè và mùa đông là thời gian cây hoa phục hồi, sinh trưởng.

Tùy theo sở thích và khả năng chăm bón, bạn nên chọn ra một vài giống hoa hồng thích hợp để trồng tại ban công, sân thượng gia đình. Bởi lẽ, tuy thích nghi tốt với điều kiện nắng nhiều nhưng hoa hồng cũng rất dễ phát sinh sâu bệnh trong quá trình sinh trưởng.

2. Hoa dành dành

Hoa dành dành có màu trắng tinh khiết, mùi hương dễ chịu rất thích hợp để trồng bên ngoài ban công.

Cây dành dành phát triển tốt trong điều kiện đủ ánh sáng và thông gió tốt. Nhiều người cho rằng đây là loại cây sợ nắng nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Nếu cây dành dành không phát triển tốt khi đặt ngoài ban công thì có thể là do 1 trong 2 lý do: cây chưa đủ khỏe hoặc do đột ngột gặp phải ánh nắng gay gắt thì dù bất kỳ loại cây gì cũng sẽ phát sinh vấn đề.

Vì thế, để trồng cây dành dành ngoài ban công hay sân thượng, bạn nên chọn hoặc chăm sóc chúng đủ khỏe, chuyển những chậu cây ra ban công vào mùa xuân và khi đến mùa hè chúng có thể phơi nắng mà không hề hấn gì.

3. Hoa sứ

Là loại cây ưa nắng và điều kiện thời tiết hanh khô nhưng hoa sứ không ưa điều kiện môi trường lạnh giá hay ẩm ướt. Vì thế, hoa sứ thích hợp trồng ở miền Nam Việt Nam hơn là miền Bắc.

Điều kiện môi trường luôn có đủ ánh sáng tại ban công hay sân thượng rất thích hợp cho sự phát triển của hoa sứ. Hơn nữa, loại cây này không sợ nắng gắt, thậm chí nắng càng nhiều thì hoa nở càng đẹp hơn.

Ngoài ra, vì không ưa ẩm nên bạn cũng không cần phải tưới nước thường xuyên, chỉ cần thỉnh thoảng cung cấp độ ẩm để đất không bị khô hạn quá lâu là đủ rồi.

4. Hoa nhài

Hoa nhài là loài hoa quen thuộc của mùa hè vì đó là thời điểm hoa nhài nở nhiều nhất. Tuy thời gian nở hoa không dài nhưng vẻ đẹp tinh khôi và mùi hương dễ chịu của loài hoa này đã khiến không ít người say mê, yêu thích.

Việc trồng hoa nhài cũng tương tự như hoa dành dành, cây cần được tưới nước nhiều và bón phân đầy đủ. Ngoài ra, cây hoa nhài cần có ít nhất 6 giờ chiếu sáng mỗi ngày để phát triển tốt nhất.

Nếu bạn trồng hoa nhài trong nhà và thấy nó không nở nhiều thì chỉ cần đem ra phơi nắng, bạn sẽ thấy số lượng hoa tăng lên đáng kể. Vì thế, ban công hay sân thượng đều là những nơi thích hợp để trồng loại cây này.

5. Hoa giấy

Nói đến các loại cây không sợ nắng thì không thể bỏ qua hoa giấy. Thậm chí, trong điều kiện nhiệt độ lên đến 40℃ thì cây vẫn nở hoa và sinh trưởng tốt.

Dù trồng hoa giấy ở ban công hay trên sân thượng thì đều trồng trong chậu nên bạn cần lưu ý đến vấn đề thay chậu, đảm bảo cho bộ rễ cây có đủ môi trường phát triển.

