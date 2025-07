Trà húng quế

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, húng quế giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và kẽm, giúp giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng.

Với đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, loại thảo mộc này giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, hỗ trợ sức khỏe hô hấp nên rất có lợi trong mùa cảm lạnh và cúm.

Cách làm: Xay nhuyễn lá húng quế tươi, một ít hạt tiêu đen với nước. Sau đó, thêm vào một ít mật ong.

Nước ép lô hội với bạc hà

Khi kết hợp lô hội với bạc hà, bạn sẽ có đồ uống sảng khoái, giàu chất dinh dưỡng cho buổi sáng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Lô hội chứa chất chống oxy hóa mạnh như vitamin A, C và E, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại. Bạc hà giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virus làm suy yếu hệ miễn dịch.

Cách làm: Lấy phần thịt lô hội tươi trộn với lá bạc hà, nước và một ít nước cốt chanh.

Trà húng quế và nước ép gừng là thức uống tốt cho sức khoẻ

Nước ép gừng

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS. Hải Sơn cho biết, gừng là loại củ có vị cay nồng, chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như gingerol, có thể giúp:

Giảm buồn nôn

Giảm viêm

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh…

Nước gừng được làm từ rễ gừng tươi hoặc bột gừng khô. Một số người có thể trộn nước ép gừng với các thành phần khác như chanh, mật ong hoặc ớt cayenne.

Nước ép gừng có thể giúp tăng cường năng lượng nhờ vào các đặc tính kích thích và chống viêm của gừng. Uống nước ép gừng vào buổi sáng có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn.

Nước ép lô hội

Nước lô hội được làm bằng cách hóa lỏng lớp gel trong suốt bên trong lá lô hội để tạo thành dạng nước uống. Nước lô hội hỗ trợ tiêu hóa theo những cách sau:

- Hoạt động như thuốc nhuận tràng tự nhiên để giảm táo bón.

- Có thể giúp giảm sản xuất axit dạ dày, hỗ trợ kiểm soát chứng ợ nóng (trào ngược axit).

- Giúp duy trì độ ẩm, độ đàn hồi của da, giảm kích ứng da và các dấu hiệu lão hóa.

Nước ép lô hội có vị nhẹ, hơi đắng, tuy nhiên, thêm nước ép trái cây như chanh hoặc dứa có thể làm cho hương vị dễ chịu hơn.

Sinh tố xanh

Sinh tố xanh là sự lựa chọn ngon miệng và bổ dưỡng cho buổi sáng, để tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì năng lượng trong ngày. Loại đồ uống này chứa nhiều diệp lục, vitamin, chất chống oxy hóa nên có lợi để giải độc và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Cách làm: Xay nhuyễn rau bina, dưa chuột, táo xanh, nước cốt chanh và nước.

Lưu ý:

Để đồ uống tăng cường hệ miễn dịch phát huy hiệu quả, bạn cần đảm bảo lượng tiêu thụ ở mức một khẩu phần mỗi ngày; luân phiên các thành phần để tránh mất cân bằng dinh dưỡng. Hãy đảm bảo tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng những đồ uống tăng miễn dịch nếu gặp bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào. Khi cảm thấy khó chịu nên ngừng tiêu thụ.