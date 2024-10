5 loài cây tươi xanh, gắn bó với cuộc sống nhưng người xưa vẫn khuyên: Không trồng ở nhà kẻo đen đủi!

Trồng cây xanh trong nhà không chỉ có ý nghĩa tạo lập một không gian trong lành, tươi mát mà còn có tác dụng cải thiện vận khí cho căn nhà. Vậy nhưng, trong phong thuỷ, không phải loài cây nào cũng thích hợp để trồng tại nhà dù chúng to lớn, xanh tốt cỡ nào.

Gia chủ cần đặc biệt lưu ý về 5 loài cây dưới đây, tuy chúng đều là những loài quen thuộc, thậm chí gắn bó với đời sống nhưng không nên trồng tại nhà để tránh ảnh hưởng tài lộc và may mắn của gia đình.

1. Cây bách



Có một sự thật là cây cối cũng chia thành âm dương. Và cây bách thoạt nhìn xanh mướt, to đẹp nhưng lại mang năng lượng âm, thường được trồng ở nghĩa trang, khu mộ. Vào thời xa xưa, cây bách còn được xem là loại gỗ tốt dùng để đóng quan tài, nên dù ở thời đại nào thì cây cũng gắn liền với tang thương, buồn bã.

Cho nên, tuy là loài cây khá quen thuộc trong cuộc sống, nhưng cây bách hoàn toàn không phù hợp để trồng trong sân nhà hay ngoài cửa nhà, bởi chúng mang năng lượng âm mạnh mẽ, trái ngược với sự sống sôi động.



2. Cây bạch đàn

Bạch đàn không hẳn là loài cây tối kỵ để đặt trong nhà và sân vườn. Nhưng chúng có 1 nhược điểm là rất khó trồng. Nếu trồng không khéo, chẳng những bạch đàn không thể phát triển mà còn gây nên tình trạng khô héo cho nhiều loài cây xung quanh. Bởi vì bạch đàn có khả năng hút rất nhiều nước và chất dinh dưỡng từ đất, nên vô tình trở thành 1 trong những nguyên nhân khiến các loài cây khác khó xanh tốt, nở rộ.

Trong phong thuỷ, cây chết nhiều hoặc liên tục khô héo là điềm xui, báo hiệu tài lộc khó tụ. Vậy nên, ở một số quốc gia, bạch đàn được liệt vào danh sách không nên trồng ở nhà, đặc biệt là khu vực sân vườn - nơi trồng đa dạng các loài cây, hoa khác nhau.

3. Cây hoa hoè

Hoa hoè là loài cây thân gỗ, tán cây toả bóng mát dày đặc. Nếu chăm cây phát triển khoẻ mạnh, hoa hoè có thể đạt đến chiều cao tối đa khoảng 15 mét.

Thực chất, việc nên hay không nên trồng hoa hoè ở nhà vẫn luôn nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hoa hoè đẹp lại còn là bài thuốc quý, trồng tại nhà chắc chắn sẽ đem lại điềm may. Đồng thời cũng có không ít người tin rằng cây hoa hoè to lớn, hoàn toàn không thích hợp để trồng sau nhà, vì sẽ hút hết ánh sáng khiến nhà cửa hao bớt vận may.

Nếu thích và muốn trồng hoa hoè ở nhà, gia chủ nên tìm hiểu kỹ vị trí trồng cây cũng như các vấn đề phong thuỷ liên quan để đảm bảo sự phát triển của hoa hoè không làm ảnh hưởng đến tài lộc và may mắn của gia đình.

4. Cây thông

Cây thông gắn liền với dịp lễ Giáng sinh, chúng dẻo dai, có sức sống mãnh liệt, dù nắng nóng mùa hè hay gió bão mùa đông thì cây vẫn có thể xanh tốt quanh năm.

Tuy vậy, cây thông lại thuộc dòng cây cổ thụ nên có kích thước lớn, nếu trồng trong nhà dễ che khuất năng lượng tích cực, vô tình tạo ra cảm giác u tối, lạnh lẽo cho căn nhà, khiến vận khí dần giảm sút.

Điều quan trọng hơn hết, đó là cây thông dù đẹp nhưng lại là nơi trú ngụ lý tưởng của các loại nấm mốc. Thậm chí, các chuyên gia người Anh còn cho rằng loại nấm này chính là nguyên nhân gây ho, tức ngực và khó thở. Nếu nhà có trẻ nhỏ, đặc biệt là người mắc bệnh hen suyễn thì không nên trồng cây thông trong nhà. Bởi sức khoẻ sa sút thì làm gì cũng thấy mệt mỏi và chán nản.

5. Cây dâu tằm

Nói về tác dụng, dâu tằm là loài cây vừa có thể dùng làm thuốc vừa có thể dùng để chế tác đồ thủ công mỹ nghệ. Lợi ích có nhiều là thế, nhưng dân gian từ xa xưa đã luôn truyền miệng không nên trồng dâu tằm trước nhà.

Lý giải cho điều này có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết, trong tiếng Hán, dâu tằm đọc là "tang" - đồng âm với tang tóc/tang ma, gợi điềm xui rủi và những sự buồn bã. Vậy nên người ta không trồng dâu tằm trước nhà vì sợ gia đình chia ly, mất người mất của. Tiếp nữa, trong dân gian Việt Nam, dâu tằm vốn dùng để trừ tà ma nên không thích hợp với phong thuỷ nhà cửa. Nếu vẫn muốn trồng loài cây này, tốt hơn hết là nên chọn vị trí vườn sau hoặc bờ giậu. Tránh chọn khu vực ngoài cổng hoặc trước cửa nhà, bằng không vận xui ập đến lúc nào chẳng hay.

Nguồn: Toutiao