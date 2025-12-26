5 loại cá tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo, thịt ngọt lại bổ như sâm

Sau một mùa đông lạnh giá, khi nhiệt độ nước biển dần tăng lên, các loại sinh vật phù du và tảo biển bắt đầu sinh sôi mạnh mẽ, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho cá biển. Nhờ đó, cá lúc này không chỉ tích lũy nhiều dinh dưỡng hơn mà thịt còn săn chắc, mềm ngọt, hương vị tươi ngon rõ rệt, mang đến cho bữa cơm gia đình một “bức tranh” đầy hấp dẫn của biển cả.

Chính vì vậy, thời điểm này được xem là thời điểm lý tưởng nhất để ăn cá. Thịt cá mùa này mềm, dễ tiêu hóa, giàu protein chất lượng cao, có lợi cho việc duy trì độ đàn hồi của da. Ngoài ra, cá còn cung cấp vitamin A, vitamin E, các axit béo không bão hòa và phospholipid, giúp tăng cường hoạt động của tế bào não.

Dưới đây là 5 loại cá biển hoàn toàn là cá đánh bắt tự nhiên, không thể nuôi công nghiệp, thịt ngon và giá trị dinh dưỡng rất cao, người dân vùng biển ăn quanh năm.

1. Cá thu

Cá thu không thể nuôi nhân tạo vì đây là loài cá di cư, yêu cầu môi trường sống rất khắt khe, khó tái tạo trong điều kiện nuôi nhốt. Thêm vào đó, tỷ lệ sống khi nuôi cực thấp, chi phí cao, không có hiệu quả kinh tế.

Vì vậy, cá thu bán trên thị trường hiện nay đều là cá đánh bắt tự nhiên.

2. Cá đù vàng nhỏ

Cá đù vàng nhỏ từng được nhắc đến trong thơ cổ với hình ảnh cá bé, màu vàng óng, thịt thơm béo. Loài cá này có kích thước nhỏ nhắn, màu sắc đẹp mắt, sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên trong biển, mang hương vị đặc trưng rất riêng. Trong bữa cơm gia đình, cá đù kho là món quen thuộc, dễ ăn và đưa cơm.

Lý do cá đù vàng nhỏ không được nuôi nhân tạo là vì kỹ thuật nuôi cực kỳ phức tạp, chi phí cao nhưng lợi nhuận thấp. Nói một cách đơn giản, nuôi cá đù vàng nhỏ không “đáng công”, nên trên thị trường hầu như không có cá nuôi.

3. Cá chim trắng

Cá chim còn được gọi là cá dẹt hay cá gương, là loại cá vừa ngon vừa kinh tế. Thân cá tròn, thịt trắng mịn, vị ngọt thanh, dễ tiêu hóa, giàu protein nhưng ít chất béo, ăn nhiều cũng không lo tăng cân. Giá trị dinh dưỡng của cá chim được đánh giá khá cao.

Cá chim có hai loại phổ biến là cá chim vàng và cá chim trắng. Trên thị trường hiện nay, cá chim vàng chủ yếu là cá nuôi. Trong khi đó, cá chim trắng, còn gọi là cá chim bạc hay cá chim dẹt, đến nay vẫn chưa thể nuôi nhân tạo. Đây là loài cá di cư, có thịt dày, ít xương, mềm và ngọt đậm, rất được người sành ăn ưa chuộng.

4. Cá hố

Cá hố là một loại cá biển tự nhiên không thể không nhắc tới. Thân cá dài, dẹt, vảy bạc lấp lánh ánh kim. Cá hố sống ở vùng biển sâu, nơi có áp suất nước và điều kiện môi trường đặc biệt, khiến việc nuôi nhân tạo đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Các nghiên cứu cho thấy cá hố giàu khoáng chất, giúp bổ sung nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Chính vì sống ở tầng biển sâu, cá hố bán trên thị trường hầu như đều là cá đánh bắt tự nhiên.

5. Cá bơn răng lớn

Cá bơn răng lớn, tên khoa học là cá bơn đại nha, là một trong những “báu vật” của biển cả. Cá có thân dẹt, hình dáng như một chiếc quạt thanh thoát, vảy cá ánh lên sắc màu đặc trưng. Điều khiến cá bơn răng lớn được săn đón chính là việc loài cá này hiện chưa thể nuôi nhân tạo.

Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi miếng cá bơn răng lớn bạn thưởng thức đều là món quà nguyên bản nhất mà đại dương ban tặng: tự nhiên, tinh khiết và giàu dinh dưỡng.

Nguồn và ảnh: QQ