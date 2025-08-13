So với thịt heo, gà, hay bò, cá có vị thịt mềm, ít béo, giàu dinh dưỡng, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn tuổi. Đặc biệt, những loại cá biển sâu chứa nhiều DHA và đạm chất lượng cao luôn được ưa chuộng. Và giống như rau rừng thường được xem là đặc sản hơn rau trồng, cá biển đánh bắt tự nhiên cũng được săn lùng nhiều hơn cá nuôi, bởi hương vị tươi nguyên, không bị ảnh hưởng bởi thức ăn công nghiệp hay nguồn nước nuôi kém chất lượng.

Nhiều người vẫn hay bàn tán: cá nuôi nhìn thì béo tốt, thịt nhiều nhưng lại kém vị; trong khi cá biển đánh bắt tự nhiên tuy hiếm nhưng ăn một lần là nhớ mãi. Lý do là bởi cá sống ngoài môi trường tự nhiên thường có vòng đời dài, ăn nguồn thức ăn sạch trong chuỗi sinh thái biển, thịt chắc, vị ngọt tự nhiên và giàu dưỡng chất. Còn cá nuôi, ngoài việc được “thúc lớn” bằng thức ăn công nghiệp, hương vị và giá trị dinh dưỡng khó sánh bằng cá tự nhiên.

Dưới đây là 5 loại cá biển tuy dáng vẻ không mấy nổi bật ngoài chợ, nhưng lại hoàn toàn không thể nuôi nhân tạo. Nếu gặp ở chợ hải sản, đừng bỏ lỡ.

1. Cá ngừ vây vàng

Đứng đầu danh sách, cá ngừ vây vàng chinh phục người ăn với thịt mềm, thơm và giàu dinh dưỡng. Mỗi 100g cá chứa lượng lớn protein cùng acid béo không bão hòa có lợi cho tim mạch. Sống trong môi trường biển sạch, không tiếp xúc thuốc kháng sinh hay hóa chất, cá ngừ vây vàng giữ trọn vị tươi nguyên, lý tưởng cho các món sashimi, nướng hay áp chảo mùa hè.

2. Cá hố

Cá hố là “món ruột” của nhiều gia đình nhờ thịt mềm, ít xương và dễ chế biến từ hấp, kho đến chiên giòn. Giàu Omega-3 và DHA, cá hố không chỉ ngon mà còn giúp bảo vệ tim mạch và trí não. Chủ yếu được đánh bắt tự nhiên, cá hố giữ nguyên độ tươi và hương vị đặc trưng của biển.

3. Cua biển

Dù không phải cá, cua biển vẫn xứng đáng góp mặt nhờ thịt ngọt, chắc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Cua tự nhiên đảm bảo hương vị và hạn chế tối đa nguy cơ tồn dư hóa chất. Chỉ cần hấp hoặc nấu canh là đã có món ngon giải nhiệt, bổ dưỡng cho cả nhà.

4. Cá mòi

Cá mòi là lựa chọn phổ biến và giá phải chăng nhưng giá trị dinh dưỡng không hề kém cạnh. Đây là nguồn cung cấp Omega-3 dồi dào, hỗ trợ tim mạch và trí não. Cá mòi tự nhiên cho thịt tươi, ngọt, phù hợp để chiên, kho hoặc làm cá hộp.

5. Cá chình

Cá chình tự nhiên nổi tiếng với thịt béo, mềm và giàu dinh dưỡng. Loài cá này đặc biệt tốt cho việc phục hồi thể lực và tăng cường miễn dịch. Món cơm cá chình nướng thơm lừng hay lẩu cá chình đều khiến thực khách khó quên.

Cá ngừ vây vàng, cá hố, cua biển, cá mòi và cá chình đều là “hàng biển xịn” không thể nuôi nhân tạo, thịt mềm ít xương, giàu dưỡng chất. Mùa hè này, nếu bắt gặp ở chợ hải sản, hãy mua ngay khi còn tươi để vừa thưởng thức hương vị biển nguyên bản, vừa chăm sóc sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu