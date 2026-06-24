1. Cá nục

Từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 là mùa cá nục ở nhiều vùng biển miền Trung và miền Nam. Đây cũng là thời điểm tàu cá cập bến với sản lượng lớn nên cá luôn tươi và giá khá ổn định. Cá nục đúng mùa có thân chắc, lớp mỡ mỏng dưới da và vị ngọt tự nhiên. Khi kho, hấp hoặc nướng, thịt không bị bở mà vẫn giữ được độ dai vừa phải.

Mẹo chọn: Chọn cá có mắt trong, mang đỏ, thân sáng bạc và da còn ánh xanh tự nhiên. Cá cầm chắc tay thường tươi hơn.

2. Cá bạc má

Từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, cá bạc má bước vào mùa khai thác chính tại nhiều vùng biển miền Trung và miền Nam như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận hay Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là thời điểm nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, cá phát triển tốt, phần thịt săn chắc, lớp mỡ dưới da vừa phải nên khi chế biến có vị béo nhẹ và ngọt hơn. Nhờ sản lượng đánh bắt tăng, cá bạc má xuất hiện nhiều tại các chợ hải sản và siêu thị với mức giá khá dễ tiếp cận. Đây cũng là loại cá được nhiều gia đình lựa chọn vì ít xương dăm, dễ chế biến thành các món như chiên giòn, kho tiêu, kho cà, nướng than hoặc nấu canh chua. Đặc biệt, phần thịt vẫn giữ được độ chắc sau khi nấu, không dễ bị bở như một số loại cá biển khác.

Mẹo chọn: Nên chọn cá có lớp da ánh bạc tự nhiên, thân thon đều, cầm chắc tay và còn độ đàn hồi. Mắt cá phải trong, mang đỏ hồng, bụng không bị trương hoặc nứt. Nếu mua cá đã làm sẵn, nên ưu tiên miếng cá có màu hồng nhạt, thịt săn và không có mùi khai hoặc mùi lạ để đảm bảo độ tươi ngon.

3. Cá cơm

Nhắc đến mùa hè cũng là nhắc đến mùa cá cơm tại nhiều tỉnh ven biển miền Trung như Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên hay Khánh Hòa. Cá cơm vừa đánh bắt có thân trong, thịt ngọt và rất thơm. Ngoài việc làm nước mắm hoặc cá khô, cá cơm tươi còn được nhiều gia đình dùng để chiên giòn, rim mắm hoặc nấu canh.

Mẹo chọn : Cá ngon thường có kích thước nhỏ đều, thân còn ánh bạc, không bị mềm nhũn hay có mùi lạ.

4. Cá hố

Khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 là mùa cá hố ở nhiều vùng biển miền Trung và miền Nam. Đây cũng là thời điểm loại cá này được đánh bắt với sản lượng lớn, thường xuyên xuất hiện tại các chợ hải sản và cảng cá với mức giá khá dễ chịu. Cá hố có thân dài, dẹt như dải lụa màu bạc, gần như không có vảy và rất ít xương dăm nên được nhiều gia đình yêu thích. Thịt cá trắng, mềm nhưng vẫn giữ được độ săn vừa phải, vị ngọt tự nhiên và ít béo ngậy. Nhờ đó, cá hố phù hợp với nhiều cách chế biến như kho tiêu, chiên giòn, hấp gừng hành hoặc nấu canh, đặc biệt trẻ nhỏ và người lớn tuổi cũng dễ ăn.

Mẹo chọn : Nên chọn những con có lớp da bạc sáng, thân thẳng, bề mặt còn độ bóng tự nhiên và thịt đàn hồi khi ấn nhẹ. Tránh cá có da xỉn màu, thân mềm nhũn hoặc phần bụng bị rách vì đây thường là dấu hiệu cá đã để lâu hoặc không còn đủ độ tươi.

5. Cá ngừ nhỏ

Nhiều vùng biển miền Trung bước vào mùa cá ngừ từ cuối xuân đến hết mùa hè. Thời điểm này cá vừa được đưa vào bờ nên độ tươi rất cao. Thịt cá ngừ nhỏ săn chắc, ít bở, thích hợp để kho, áp chảo hoặc nấu bún cá. Nguồn cung nhiều cũng giúp giá bán ổn định hơn so với những tháng cuối năm.

Mẹo chọn: Cá tươi có mắt sáng, mang đỏ, da bóng và phần thân không bị mềm khi ấn nhẹ.

Vì sao nên chọn cá đúng mùa?

Cá vào vụ thường có ba ưu điểm lớn:

- Nguồn cung dồi dào, vừa được đánh bắt nên độ tươi cao hơn.

- Thịt săn và vị ngọt tự nhiên, phù hợp với nhiều cách chế biến.

- Giá bán ổn định, người tiêu dùng dễ mua được cá chất lượng với chi phí hợp lý.

Tất nhiên, chất lượng cá vẫn phụ thuộc vào độ tươi và cách bảo quản sau khi đánh bắt. Khi đi chợ, ngoài việc chọn đúng mùa, người mua cũng nên ưu tiên những quầy hàng uy tín, quan sát kỹ mắt, mang và độ đàn hồi của thân cá để chọn được nguyên liệu ngon nhất cho bữa cơm gia đình.