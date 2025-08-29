5 "gái quê" một bước thành sao Vbiz: Dấu ấn khó phai trong lòng công chúng

Vbiz từng chứng kiến không ít mỹ nhân xuất thân từ miền Tây sông nước, mang trong mình nét đẹp mộc mạc, dịu dàng nhưng sau khi bước vào showbiz lại trở thành những gương mặt hàng đầu. Có người giữ mãi hào quang, người chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, cũng có người gắn liền với thị phi. Nhưng tất cả đều để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Tiền Giang (cũ). Cô bén duyên nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Đến năm 2008, vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc đã đưa Hà Tăng trở thành hiện tượng, mở ra thời kỳ đỉnh cao với loạt tác phẩm như Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế.

Từ một cô gái miền Tây có nét đẹp mộc mạc, Tăng Thanh Hà ngày càng thăng hạng nhan sắc, trở thành "ngọc nữ" với hình ảnh thanh lịch, sang trọng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, cô rời xa showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Hiện tại, dù ít xuất hiện, Tăng Thanh Hà vẫn giữ vị thế biểu tượng nhan sắc "ngọc nữ" số 1 của màn ảnh Việt, được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn và phong cách sống tinh tế.

Tăng Thanh Hà lúc mới vào nghề

Từ năm 2010, "ngọc nữ" màn ảnh ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn sự nghiệp

Ngôi vị "ngọc nữ số 1 màn ảnh Việt" của Tăng Thanh Hà đến nay vẫn chưa có người thay thế

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại Trà Vinh (cũ), Khi lên 16 tuổi, cha mẹ ly hôn thì cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. Năm 1999, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam, và giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam như một người mẫu ảnh cho các tạp chí, lịch, các bộ sưu tập thời trang,...

Ngô Thanh Vân dần chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng nổi tiếng nhờ Dòng Máu Anh Hùng, rồi khẳng định tên tuổi "đả nữ" với Bẫy Rồng, Hai Phượng. Ngô Thanh Vân cũng là diễn viên Việt hiếm hoi lấn sân sang Hollywood với Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods, The Old Guard, The Princess, The Creator...

Ngô Thanh Vân nay trở thành biểu tượng mạnh mẽ, cá tính. Không chỉ giữ phong độ ngoại hình, cô còn khẳng định vị trí vững chắc trong làng điện ảnh Việt với vai trò nhà sản xuất. Ở tuổi 46, "đả nữ" vừa đón con đầu lòng cùng chồng trẻ Huy Trần, tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc song song với sự nghiệp thành công.

Ngô Thanh Vân từng thi nhan sắc, làm ca sĩ, người mẫu trước khi lấn sâng và thành công ở mảng điện ảnh

Hình tượng "đả nữ" gắn liền suốt sự nghiệp của mỹ nhân quê Trà Vinh (cũ)

Sau thành công trong sự nghiệp, giờ đây Ngô Thanh Vân đang dành hết thời gian cho tổ ấm của mình

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu (cũ), đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012 khi mới 21 tuổi. Vẻ đẹp mong manh, thuần khiết giúp cô lập tức trở thành “thần tiên tỷ tỷ”, một trong những hoa hậu được công chúng yêu mến nhất. Thời gian đỉnh cao, Đặng Thu Thảo xuất hiện dày đặc trên truyền thông, ghi dấu với hình ảnh chuẩn mực và không scandal.

Nhan sắc của cô từ gái quê Bạc Liêu đến nay vẫn giữ nét thanh thoát, ngày càng mặn mà và quý phái. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín, Đặng Thu Thảo gần như rời xa showbiz, tập trung cho gia đình và hai con nhỏ. Cuộc sống hiện tại an yên, kín tiếng nhưng mỗi lần tái xuất, cô vẫn khiến dân tình xôn xao bởi nhan sắc đúng chuẩn hoa hậu quốc dân.

Đặng Thu Thảo nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012

Nàng hậu dần rút khỏi showbiz sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín

Nhan sắc và phong thái của Đặng Thu Thảo thời điểm hiện tại vẫn khiến dân mạng xuýt xoa

Thuỷ Tiên

Thuỷ Tiên sinh năm 1985 tại Kiên Giang (cũ), bước chân vào âm nhạc năm 18 tuổi khi lên TP.HCM học nhạc. Cô nổi tiếng nhờ loạt ca khúc như Giấc Mơ Tuyết Trắng, nhạc phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc hay Em Đã Quên, từng là gương mặt ca sĩ gợi cảm hàng đầu. Ở thời kỳ đỉnh cao, Thuỷ Tiên không chỉ phủ sóng nhạc trẻ mà còn là tâm điểm bởi phong cách sexy.

Từ cô gái miền Tây với vẻ đẹp giản dị, Thuỷ Tiên ngày càng sắc sảo và quyến rũ, nhưng sau khi lập gia đình, cô dần chuyển sang hình ảnh dịu dàng, đằm thắm. Hiện tại, Thuỷ Tiên sống viên mãn cùng cựu cầu thủ Công Vinh và con gái. Dù ít tham gia showbiz, cô vẫn giữ được sức hút, đặc biệt với hình ảnh gia đình kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.

Thuỷ Tiên vào nghề với với gương mặt bầu, hàm răng chưa đều, cánh mũi dày và nước da ngăm

Sau nhiều năm trong nghề, Thuỷ Tiên thay đổi hình tượng sexy hơn

Nhưng sau khi lập gia đình, Thuỷ Tiên trở nên dịu dàng, đằm thắm và nhan sắc ngày càng mặn mà

Những năm gần đây, Thuỷ Tiên không hoạt động quá sôi nổi, cô dành thời gian bên gia đình của mình

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh bước chân vào nghề người mẫu năm 16 tuổi. Thời điểm đó, cô sở hữu làn da ngăm, khuôn mặt tròn, sống mũi thấp, đôi mắt nhỏ và phong cách còn khá chân chất. Cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp nhan sắc của Ngọc Trinh là khi cô đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Trang sức Việt Nam 2005. Từ năm 2010 trở đi, Ngọc Trinh bắt đầu xuất hiện với diện mạo khác hẳn: làn da trắng bật tông, vóc dáng thanh mảnh, vòng eo "con kiến" và phong cách thời trang sexy.

Trong hành trình "lột xác", Ngọc Trinh cũng nhiều lần gây tranh cãi bởi phong cách gợi cảm đến mức táo bạo. Những bộ ảnh nội y, váy áo cắt xẻ táo bạo, phát ngôn thẳng thắn về quan điểm sống, hay các lần xuất hiện ở thảm đỏ với trang phục gần như "chạm ranh giới phản cảm" từng khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích.

Việc lựa chọn hình tượng sexy là con dao hai lưỡi với Ngọc Trinh: giúp cô nổi tiếng nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng khiến hình ảnh cá nhân gắn liền với tranh cãi. Không ít người từng hoài nghi rằng Ngọc Trinh nổi tiếng nhờ chiêu trò hơn là tài năng, rằng sự gợi cảm của cô đôi khi đi quá giới hạn. Sau biến cố vào năm 2023, nữ người mẫu có thời gian thay đổi sang hình ảnh nhẹ hơn, không còn phát ngôn hay chiêu trò sốc óc.

Ngọc Trinh lúc mới chập chững vào showbiz

Màn thay đổi nhan sắc của nữ người mẫu khiến nhiều người bất ngờ. Đi kèm với sự nổi tiếng, Ngọc Trinh cũng bị gắn mác là "nữ hoàng thị phi" của Vbiz suốt thời gian dài