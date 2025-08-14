Trương Tri Trúc Diễm là nữ diễn viên Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Dù hiện tại không còn hoạt động ở thị trường điện ảnh Việt nhưng nữ diễn viên vẫn là cái tên được truyền thông, khán giả quê nhà quan tâm. Mới đây nhất, nữ diễn viên có mặt tại Holly Short Film Festival 21 (Liên hoan phim ngắn lần thứ 21) và tiếp tục trở thành gương mặt quen thuộc được "hung thần" Getty Images săn đón.

Trương Tri Trúc Diễm qua ống kính của hung thần, từ vóc dáng đến gương mặt đều không hề bị dìm

Trong loạt ảnh, clip do Getty Images đăng tải, Trương Tri Trúc Diễm vẫn xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Ngay cả những bức ảnh chụp cận mặt, không qua can thiệp chỉnh sửa từ "hung thần", Trúc Diễm vẫn đẹp không tì vết. Dù chỉ trang điểm khá nhẹ nhàng, kiểu tóc và bộ đồ đơn giản nhưng nữ diễn viên vẫn nổi bần bật tại sự kiện. Thậm chí trang Celebmafia còn đăng tải riêng một bài viết khen gu thời trang tinh tế, thanh lịch của nữ diễn viên người Việt. Hay kênh YouTube BeautySecretswithSara cũng xếp Trúc Diễm vào hàng ngũ những mỹ nhân mặc đẹp nhất tại thảm đỏ Holly Short Film Festival.

Ảnh cận mặt nhan sắc của Trúc Diễm

Đoạn clip do Getty Images đăng tải

Nói thêm về Trương Tri Trúc Diễm, cô là nghệ sĩ Việt đầu tiên lọt vào BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giớ do TC Candler công bố. Cụ thể, năm 2014, nữ diễn viên bất ngờ được trang này vinh danh, ghi dấu ấn khi xếp hạng 67 trong bảng xếp hạng 100. Cho đến nay, đã 11 năm trôi qua, mới chỉ có thêm 2 mỹ nhân Việt lọt vào BXH này và trong 3 người, Trúc Diễm là diễn viên duy nhất. Nét đẹp chuẩn Á Đông với sống mũi thanh thoát, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cuốn hút của cô còn được báo chí quốc tế hết lời ca ngợi.

Trúc Diễm bắt đầu nổi tiếng lên sau khi tham gia Hoa hậu Trái Đất 2007. Bước vào showbiz với nhan sắc nổi bật, cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, song song với đó là chuyển hướng sang phim ảnh, bắt đầu với Nhật Ký Bạch Tuyết (2010), sau đó là Đam Mê (2012). Bước ngoặt lớn đến với Âm Mưu Giày Gót Nhọn (2013) của Hàm Trần, tác phẩm gây tiếng vang ở Việt Nam, Mỹ và Úc, đồng thời đưa cô tới LHP Cannes với tư cách đại diện diễn viên Việt.

Năm 2015, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm bất ngờ rẽ hướng và từ 6/2021, cô sang Mỹ định cư. Dù ở nơi đất khách, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Mới đây, người đẹp chia sẻ dự án The Last Mermaid - bộ phim quốc tế quay toàn bộ tại Việt Nam, nơi cô đóng chính cùng Jack McEvoy.