Đừng để những ngày đầu năm mới đi làm trong trạng thái vật vờ như mộng du. Dành ra đúng một buổi tối làm 5 điều cực kỳ đơn giản này, bạn sẽ thấy mình như được "nhấn nút F5", sẵn sàng quay lại công sở với một giao diện rạng rỡ và năng lượng tràn trề nhất.

1. "Vặn" lại chiếc đồng hồ sinh học đang chạy lộn xộn

Chúng ta hãy thành thật với nhau đi, Tết là chuỗi ngày của những giấc ngủ nướng đến tận trưa trật và những đêm cày phim, bấm điện thoại hay cắn hướng dương tỉ tê cùng bạn bè đến mờ sáng. Chiếc đồng hồ sinh học của bạn hiện tại chắc chắn đã "đình công" và chạy lệch múi giờ so với ngày thường. Nếu cứ để y nguyên lịch trình này mà đi làm, bạn sẽ vật vã gật gù trên bàn làm việc, đầu óc lơ lửng và chẳng thể tập trung nổi.

Cách tốt nhất là hãy "vặn" nó lại ngay từ hôm nay. Đừng đợi đến đêm cuối cùng mới ép mình đi ngủ sớm, hãy bắt đầu điều chỉnh trước đó một đến hai ngày. Bữa tối ăn nhẹ nhàng hơn một chút, tắt thông báo điện thoại, rời xa ánh sáng xanh từ màn hình iPad hay tivi ít nhất một tiếng trước khi ngủ. Nếu thấy khó dỗ giấc, một ly sữa ấm, một chút tinh dầu hoa cẩm chướng hay lavender thoang thoảng trong phòng, kết hợp vài trang sách nhẹ nhàng sẽ là liều thuốc an thần tự nhiên cực tốt. Chỉ cần bạn dậy đúng giờ vào buổi sáng trước ngày đi làm và đón chút nắng sớm, cơ thể sẽ tự động hiểu rằng: "À, kỳ nghỉ lễ kết thúc rồi, đến lúc nạp lại năng lượng để khởi động thôi!".





2. Lên sẵn "đồ nghề" và ủi phẳng phiu bộ cánh khai xuân

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết không chỉ đơn thuần là ngày chấm công, mà với nhiều chị em, nó còn mang ý nghĩa của ngày "khai xuân", ngày quyết định thần thái của cả một năm. Đừng để buổi sáng đầu tiên diễn ra trong cảnh cuống cuồng bới tung tủ quần áo mà vẫn than vãn "không có gì để mặc", rồi vội vã vớ đại một chiếc áo nhàu nhĩ. Sự luộm thuộm ấy sẽ kéo tuột tâm trạng của bạn xuống mức âm ngay lập tức.

Ngay tối hôm trước, hãy thong thả đứng trước gương và chọn cho mình một bộ trang phục ưng ý nhất. Có thể là một chiếc áo dài cách tân nhẹ nhàng, một chiếc váy đỏ may mắn, hay đơn giản là bộ suit thanh lịch tôn dáng giúp bạn tự tin. Dành ra mười phút để ủi chúng thật phẳng phiu, treo ngay ngắn cùng với chiếc túi xách, đôi giày tone-sur-tone và chút phụ kiện lấp lánh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, buổi sáng đi làm của bạn sẽ thong dong như một cuộc dạo chơi. Một chút son đỏ tươi tắn trên môi, xịt thêm mùi nước hoa yêu thích, bạn sẽ bước vào văn phòng với sự rạng rỡ khiến ai cũng phải ngước nhìn.

3. F5 lại dạ dày và dọn nhẹ không gian sống

Sau cả tuần lễ ngập ngụa trong bánh chưng rán, thịt kho hột vịt, nem chả và cả những ly bia rượu chúc tụng, hệ tiêu hóa của chúng ta thực sự đang "kêu cứu". Cảm giác đầy bụng, nặng nề là nguyên nhân lớn khiến cơ thể sinh ra sự trì trệ, lười biếng. Trước khi quay lại công sở, hãy cho dạ dày một khoảng nghỉ ngơi ngắn.

Bạn không cần phải nhịn ăn kham khổ, chỉ cần đổi thực đơn sang những món thanh đạm, nhiều rau xanh, uống thật nhiều nước lọc hoặc nước detox từ hoa quả tươi để làm sạch cơ thể. Cùng với việc dọn dẹp bên trong, hãy ngó nghiêng lại không gian sống của mình. Dọn bớt vỏ hạt dưa trên bàn, cất gọn những hộp mứt đã vơi, quét dọn qua phòng ngủ. Không gian gọn gàng có một sức mạnh kỳ diệu trong việc làm dịu tâm trí. Khi căn nhà sạch sẽ, mát mẻ, đầu óc bạn cũng tự nhiên trở nên thông thoáng, nhẹ nhõm để đón nhận guồng quay công việc mới.





4. Viết ra giấy 3 việc quan trọng nhất cần làm (Thay vì cố nghĩ về tất cả)

Sự hoang mang lớn nhất khi đi làm lại là cảm giác bị "ngợp". Nhìn đâu cũng thấy việc, email chưa đọc xếp hàng dài, tin nhắn của khách hàng, kế hoạch dở dang từ năm ngoái. Nếu bạn cố nhồi nhét tất cả vào đầu, não bộ sẽ tự động sinh ra phản ứng chán nản và muốn trốn tránh.

Bí quyết ở đây là sự đơn giản hóa. Lấy một cuốn sổ nhỏ hoặc mở ghi chú trên điện thoại, viết ra đúng 3 việc quan trọng nhất bạn cần giải quyết trong ngày làm việc đầu tiên. Ví dụ: Sắp xếp lại lịch họp tuần, trả lời 5 email gấp nhất, và kiểm tra lại bảng báo cáo. Chỉ 3 việc thôi! Đừng tham lam viết một danh sách dài dằng dặc. Khi đến công ty, hãy pha một ly cà phê, hít một hơi thật sâu và giải quyết dứt điểm từng việc một. Cảm giác gạch bỏ được những dòng chữ trong to-do list sẽ tạo ra một chất xúc tác dopamine cực mạnh, giúp bạn lấy lại đà làm việc một cách tự nhiên và đầy hứng khởi.

5. Gói ghém chút quà quê và chuẩn bị nụ cười thật tươi

Đi làm sau Tết vui nhất là màn "tám" chuyện và chia sẻ đặc sản. Dù là một gói kẹo cu đơ, vài lạng thịt trâu gác bếp, hộp mứt gừng mẹ tự sên hay đơn giản là những phong bao lì xì đỏ chót với vài đồng tiền lẻ lấy may... tất cả đều là cầu nối tuyệt vời để gắn kết tình đồng nghiệp.

Hãy chuẩn bị một chút "quà vặt" nhỏ xinh mang lên văn phòng. Sự lúng túng hay uể oải của ngày đầu năm sẽ nhanh chóng bị xua tan bởi những tiếng cười đùa, những câu chúc tụng và niềm vui khi cùng nhau chia sẻ chút hương vị ngày Xuân. Quan trọng nhất, hãy trang bị cho mình một nụ cười thật tươi và tâm thế rộng mở. Năm mới đến rồi, cứ vui vẻ, xởi lởi, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh thì may mắn, hanh thông ắt sẽ tự tìm đến với bạn trên con đường sự nghiệp.