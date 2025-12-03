Phát hiện 1 mỹ nhân Việt đóng chính phim Trung Quốc: Visual đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh, bảo sao có tận 10 triệu fan

Gần đây, Lê Bống thu hút sự chú ý không nhỏ trên MXH với dự án nghệ thuật sắp tới của mình. Cụ thể, cô nàng đăng tải vlog ngắn một ngày tới phim trường ghi hình cho một bộ phim mới. Đáng nói, Lê Bống giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Trung với người bản xứ. Gần như toàn bộ ekip đều là người dân Đại lục, chỉ có một vài staff đi cùng là người Việt.

Vlog 1 ngày đóng phim ở Trung Quốc của Lê Bống

Có thể thấy, Lê Bống thực hiện toàn bộ cảnh quay tới tối muộn, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại địa điểm quay phim. Và một ngày mới của cô nàng sẽ lặp lại y hệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lê Bống đang ở xứ tỷ dân để chuẩn bị cho tác phẩm phim Trung. Vài ngày trước, cô nàng tung loạt bộ ảnh đọc kịch bản. Dân tình ngay lập tức soi ra chữ viết có cả Việt và Trung, càng tăng tính thuyết phục cho nhận định trên.

Lê Bống khoe ảnh đọc kịch bản

Nếu còn chưa tin, khoảng 1 tuần trước, Lê Bống đã cùng ekip phim tổ chức lễ khai máy. Đây là nghi thức cúng bái của đoàn làm phim trước khi chính thức bấm máy, thể hiện sự tôn trọng đối với tổ nghiệp và các vị thần linh, đồng thời cầu mong dự án phim sẽ suôn sẻ, tránh rủi ro và thành công.

Lễ khai máy có sự tham gia của Lê Bống

Vậy có thể khẳng định Lê Bống là nữ diễn viên Việt đầu tiên đóng chính phim Trung Quốc. Netizen không khỏi xôn xao trước thông tin chấn động này. Số đông phản ứng đều là tích cực, trong đó mọi người gửi lời chúc mừng tới Lê Bống đã đạt cột mốc mới trên hành trình phim ảnh, đồng thời góp phần mở thêm cơ hội mới cho nghệ sĩ Việt ở showbiz xứ Trung. Một số ý kiến nhận xét, Lê Bống thời gian qua đều cải thiện khả năng kiểm soát biểu cảm và đài từ nên màn thể hiện này đáng để mong chờ. Có người dùng mạng ca ngợi Lê Bống xinh không kém các tiểu hoa hiện giờ, thậm chí nhan sắc lấn lướt cả Triệu Lệ Dĩnh.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn Lê Bống hao hao nét giống Triệu Lệ Dĩnh nhưng đẹp hơn chút. - Tò mò quá ta, rất mong chờ vào bộ phim này. - Trong đầu tôi đã nghĩ ra 7749 kịch bản ngôn tình, trọng sinh hay tiên hiệp rồi. - Nghe nói là phim ngắn chiếu mạng á, còn tên phim chưa được tiết lộ. - Nam chính trông lạ quá, nhưng nhìn giống Tống Uy Long nhỉ.

Lê Bống (sinh năm 1995), tên thật Lê Xuân Anh, khởi đầu sự nghiệp như một TikToker nổi tiếng với các video nhảy và nội dung giải trí, dến nay sở hữu 10,1 triệu follower trên nền tảng này. Từ vị trí hiện tượng mạng, cô mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực giải trí khác. Trước đây, Lê Bống xuất hiện trong các MV như Cô Gái Vàng, Chỉ Khi Anh Một Mình, Chuyện Tình Anh Thanh Niên, Thật Lòng Yêu, Cánh Bướm Dối Gian, đồng thời tham gia một số web‑drama và dự án phim ngắn, giúp cô tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Trong những năm gần đây, Lê Bống đánh dấu bước chuyển mình nghiêm túc hơn sang diễn xuất truyền hình và điện ảnh. Năm 2024, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh, phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV1, tạo cơ hội tiếp cận khán giả rộng rãi. Tiếp nối đó, cô tham gia dự án điện ảnh Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên. Song song với các dự án truyền hình, điện ảnh và dẫn chương trình, Lê Bống vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, tham gia MV và web‑drama, xây dựng hình ảnh đa năng, năng động và hiện đại.