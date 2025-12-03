Tối 1/12, sân khấu thời trang cao cấp tại TP.HCM trở nên sôi động khi Pierre Cardin Fashion Show 2025 chính thức diễn ra, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử thương hiệu nước Pháp mang tinh thần của Paris Fashion Week đến Việt Nam. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, trong đó siêu mẫu Minh Triệu và diễn viên Thuận Nguyễn trở thành tâm điểm ngay từ thảm đỏ.

Xuất hiện trong thiết kế áo vạt chéo xanh cobalt thuộc bộ sưu tập mới nhất của Pierre Cardin, Minh Triệu gây chú ý bởi thần thái mạnh mẽ, sang trọng và phong thái vedette quen thuộc. Thuận Nguyễn cũng nhanh chóng thu hút ống kính với diện mạo lịch lãm, tạo nên sắc thái khác biệt giữa dàn khách mời là stylist, nhà thiết kế và những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Sự góp mặt của hai nghệ sĩ góp phần tạo nên không khí thời trang đậm chất quốc tế – điều mà Pierre Cardin mong muốn tái hiện trọn vẹn trong lần trở lại Việt Nam sau hơn hai thập kỷ.

Điểm nhấn lớn nhất của đêm diễn là toàn bộ BST Haute Couture 2026 từng gây tiếng vang tại Paris Fashion Week. 60 thiết kế được mang nguyên bản sang Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần tiên phong, tư duy sáng tạo không biên giới – nét đặc trưng đã làm nên tên tuổi Pierre Cardin suốt hơn 50 năm.

Concept “Moon & Ocean” dẫn dắt khán giả vào không gian vừa hiện đại vừa thơ mộng. Những đường cắt graphic, phom dáng kiến trúc, chất liệu modular cùng phụ kiện kim loại gợi tinh thần futuristic. Bảng màu đen – trắng – hồng – xanh lá tiếp tục làm nổi bật ngôn ngữ thẩm mỹ avant-garde đặc trưng của thương hiệu.

Ở phần kết show, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa cùng người mẫu chính của Pierre Cardin Paris – Natacha Eguia tạo nên khoảnh khắc ấn tượng. Mai Hoa diện bodysuit đỏ kết hợp cape trắng tối giản, trong khi Natacha xuất hiện với bodysuit ánh bạc và cape 3D đậm tinh thần tương lai – hai hình ảnh đối lập nhưng hòa hợp trong ngôn ngữ thiết kế của Pierre Cardin.

Cả hai đảm nhận vai trò vedette trọn vẹn, mang đến màn sải bước giàu năng lượng, khẳng định dáng vóc thời trang Việt trên sân khấu quốc tế.

Nhiều người mẫu quen thuộc như Cao Ngân, Mạnh Lân, Trà My, Anh Thư, Vĩnh Đam, Giang Phùng, Vũ Mỹ Ngân… xuất hiện xuyên suốt show diễn, mang lại những bước catwalk chuyên nghiệp, góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần sáng tạo của nhà mốt.

Pierre Cardin Fashion Show 2025 đồng thời khép lại chuỗi hoạt động hợp tác giữa Công ty An Phước và La Maison Pierre Cardin, một mối quan hệ đã kéo dài gần 30 năm tại Việt Nam – Lào – Campuchia.

Ngay trong khuôn khổ show diễn, ông Rodrigo Basilicati Cardin – Tổng giám đốc La Maison Pierre Cardin – công bố thí sinh chiến thắng cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025, đánh dấu hành trình mới cho thế hệ nhà thiết kế trẻ Việt Nam.Khoảnh khắc trao giải được xem là điểm kết tinh ý nghĩa nhất của đêm diễn, khẳng định cam kết của Pierre Cardin trong việc đồng hành cùng những tài năng sáng tạo trẻ.

Với việc giới thiệu trọn vẹn 60 thiết kế Haute Couture ngay trên sân khấu Việt Nam, Pierre Cardin Fashion Show 2025 một lần nữa khẳng định chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của thương hiệu, đồng thời tiếp tục tôn vinh di sản sáng tạo vượt thời gian của Pierre Cardin – người được xem là biểu tượng của thời trang hiện đại.